O altă țară și-a schimbat numele. Unde se află Naoero și câți locuitori are statul

„Am călătorit mult”, a spus Adeang la începutul discursului său de la New York, înainte de a explica semnificația deciziei. „Există momente în viața unei națiuni în care oamenii săi sunt chemați să-și amintească cine au fost dintotdeauna. Pentru noi, acesta este un astfel de moment”, a declarat președintele.

Nauru și Naoero sunt, în esență, variante ale aceluiași nume, însă diferențele de scriere și pronunție au o semnificație culturală importantă pentru locuitorii insulei.

„Timp de mulți ani, lumea ne-a cunoscut țara drept Nauru. Așa suna numele nostru pentru cei cărora le era greu să îl pronunțe, iar lumea l-a păstrat. Dar nu acesta era numele pe care oamenii noștri îl foloseau între ei”, a explicat Adeang.

Unde se află Naoero și cât de mică este țara

Naoero se află în Pacific, în regiunea Microneziei, și este unul dintre cele mai mici state independente ale lumii. Are o suprafață de numai aproximativ 21 de kilometri pătrați și o populație de aproximativ 12.000 de locuitori.

Pentru comparație, întreaga țară are o suprafață de peste zece ori mai mică decât cea a municipiului București. Micul stat și-a obținut independența în 1968, după ce teritoriul său trecuse prin perioade de administrație germană, australiană, britanică și neozeelandeză.

Schimbarea numelui fusese anunțată în cursul verii, după aprobarea unei modificări constituționale. Codul internațional al statului urmează, de asemenea, să treacă de la NRU la NRO, iar locuitorii vor fi numiți „dei-Naoero”, în loc de „Nauruan”.

De ce își schimbă țările numele

Modificarea numelui unui stat poate avea motive foarte diferite. Unele țări încearcă astfel să se desprindă de denumiri asociate perioadei coloniale, în timp ce altele aleg să recupereze un nume istoric sau să impună pe plan internațional forma utilizată în limba populației locale.

În cazul Naoero, autoritățile pun accentul tocmai pe această revenire la identitatea locală.

„Nu facem această alegere pentru a ne șterge trecutul. O facem pentru că îl respectăm”, a declarat Adeang. „Acest nume poartă memoria strămoșilor noștri, limba și identitatea noastră. A fost acolo tot timpul. Nu a fost niciodată pierdut și nu a lipsit niciodată. Astăzi, readucem Naoero”.

Nu este prima țară care face o asemenea schimbare

Istoria ultimului secol oferă numeroase exemple. Swaziland a devenit Eswatini în 2018, iar Rhodesia a devenit Zimbabwe în 1980. Dahomey și-a schimbat numele în Benin în 1975.