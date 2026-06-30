Nu e încă marele festival rock al României, dar Odyssea are ceva ce altele nu au, marea. Cronica ediției cu numărul doi

În mod sigur, momentul în care solistul Sakis Tolis a decis să rostească ritualic de vreo zece ori „satana, satana” n-a fost pe gustul turiștilor cazați în Venus pentru că mare, nu pentru că rock, dar ce să faci, n-ai ce să faci…

Sonorizarea? Impecabilă, însă nici nu te-ai fi așteptat la altceva din partea uneia dintre cele mai importante trupe metal „made in Grecia”.

A treia zi

După Metal Rust și Moonlight Haze, ghinioniștii celei de-a treia zi, pe scenă au urcat, „tăticii” de la Primordial, una dintre cele mai așteptate trupe din festival. Deși tobele s-au auzit un pic cam prea insistent la început, fanii nu s-au supărat, mai degrabă bucurându-se de experiență, ceea ce vă doresc și dumneavoastră.

Și, pentru că în fiecare seară a fost prezentă câte o trupă românească de renume, în a treia zi a fost rândul celor de la Vița de Vie, de care îmi era dor. Concertul lor a sunat absolut impecabil, deși poate că mi-aș fi dorit ca Adrian Despot să nu se joace cu „basul și toba mare”, în dorința de a-i da un suflu nou. Pensionarilor, fie ei și rockeri, nu prea le plac schimbările, ei vor să audă ceva cunoscut, care să le amintească de tinerețe.

Iar dacă Vița de Vie a sunat, cu acea mică excepție, senzațional, te-ai și așteptat ca o trupă de calibrul celor de la Korpiklaani să „rupă fâșul”. Ei, bine, deși mi-am făcut damblaua să aud live „Vodka”, am senzația că în același timp ar fi trebuit s-o și beau, ca să fie treaba… treabă. Nu numai că vocea solistului Jonne Järvelä nu s-a auzit nici din față, nici din spate, însă băieții au părut că n-aveau niciun scenariu de concert, mergând pe „las-o, mă, că merge și-așa”. De-o țopăială cinstită, adevărul e c-a mers, dar tot le-am dus dorul celor de la Xandria și Elvenking.

Seara, dar și festivalul, au fost încheiate de Sonata Arctica care, în mod clar, au adunat cel mai numeros public în fața scenei, aproape la egalitate cu Rotting Christ. Motivul este unul destul de simplu: trupa are un stil digerabil, cute, pentru o plajă ceva mai largă de rockeri.

Cum m-am îndrăgostit iremediabil de trupa bulgară Death Row la Band Clash: mesajele trupelor câștigătoare pentru Playtech

În fiecare dintre cele trei zile, în timp ce trupele de la scena principală își schimbau intrumentele, pe a doua se desfășura Band Clash-ul, adică o metodă inedită de a lăsa tinerele speranțe să-și facă de cap.

În prima zi, pe scena a doua au cântat Riskfool, Uridium, Crazy Party, Marsquake și Yellow Ravine, în a doua Risen from Ashes, Beermageddon, Death Row, The Elephant’s Foot și Warblade, iar a treia zi a fost dedicată câștigătorilor, mai exact Uridium la Hard & Heavy și Death Row la Metal & Extreme.

Aici intervine și factorul „wow” – pentru mine, bineînțeles. Dacă pe cei de la Uridium nu am apucat să-i văd live prima oară când au urcat pe scenă, a doua zi am avut norocul de a sosi cam pe la jumătatea concertului celor de la Death Row, surpriza absolută pentru mine. Cinci băieți, fiecare din filmul lui, îmbrăcați în uniforme portocalii de deținuți, iată ce strategie bună de marketing ca să fii observat în marea de tricouri negre! Bravo, băieți! Pentru asta, pentru muzică, dar și pentru energia nebună pe care o eliberați pe scenă.

„Experiența a fost extraordinară. A fost prima noastră dată în România și nu am fi putut avea parte de un timp mai frumos. Toți cei cu care am vorbit la festival au fost extrem de profesioniști, trupele au fost incredibile, iar echipa și-a făcut treaba foarte bine. Totul a fost organizat impecabil, iar publicul român a fost grozav. S-ar putea să fi fost cel mai numeros public în fața căruia am cântat vreodată. Litoralul a fost asemănător cu cel de la noi, din Bulgaria, și ne-am simțit ca acasă. Am stat la un Airbnb local, iar gazdele au fost oameni foarte amabili. Per total, călătoria a fost extraordinară și abia așteptăm să ne revedem. Vă mulțumim pentru tot, România, ați fost minunați!”, au declarat membrii trupei Death Row, din Bulgaria, în exclusivitate pentru Playtech.

La fel de buni pe categoria lor au fost britanicii de la Uridium care au mers pe principiul: nu mergi tu la Iron Maiden, vine Iron Maiden la tine.

„A fost o onoare pentru noi să călătorim din Marea Britanie în România pentru a participa la competiția Band Clash de la Odyssea Festival anul acesta. Faptul că am avut ocazia să facem parte dintr-un line-up alături de trupe precum Kamelot, Primordial și Rotting Christ a fost ceva extraordinar pentru noi. Festivalul este foarte bine organizat, iar locația de pe plajă, înconjurată de hoteluri, îl transformă într-un loc ideal pentru un festival de vară. Fiecare persoană pe care am întâlnit-o la Odyssea a fost extrem de primitoare și prietenoasă, iar noi ne-am făcut mulți prieteni noi. Reacția publicului la muzica noastră a fost incredibilă, iar faptul că am câștigat categoria Hard and Heavy a făcut experiența și mai specială. Odyssea Festival ne-a oferit șansa de a ne duce muzica la nivel internațional și vom fi mereu recunoscători pentru această oportunitate”, a declarat James, toboșar al trupei Uridium, în exclusivitate pentru Playtech.

Venus nu este o stațiune, ci o mașină a timpului

Așa cum povesteam, de altfel, și anul trecut, Venus e stațiunea aia care te întoarce în timp împotriva voinței tale și îți arată cum trăiau moșii și strămoșii noștri. Nicio investiție de mare angajament, în ciuda hotelierilor care au făcut tot ce-au putut în propria curte, dar degeaba dacă autoritățile par că nu dau doi lei amărâți pe felul în care arată stațiunea.

Clădiri dărăpănate, bâlci de prost gust unde vezi cu ochii, trotuare ca după război de ai toate șansele să te alegi cel puțin cu o gleznă luxată, dacă nu ești atent. Iar dacă pe timp de zi mergi cu grijă și cu privirea în jos ca să nu te împiedici, noaptea nici asta nu mai poți face pentru că iluminatul stradal este inexistent, lanterna de la telefon devenind cel mai bun prieten al turistului.

Singura speranță a acestei stațiuni este fie o „trezire în conștiință”, vorba unui samurai dac celebru, fie ca Odyssea să devină atât de mare încât autorităților să înceapă să le fie rușine să se prezinte în halul acesta. Om trăi și om vedea, zise orbul.

Despre plaja kilometrică, lărgită hapsân, am mai zis, dar mai zic: nu numai că de la marginea ei nu vezi apa, dar dacă te încumeți să ajungi, totuși, la mare, ar fi bine să-ți iei provizii: ai șanse reale să ți se facă foame, sete, somn.

Iar dacă vrei să știi unde se mănâncă bine și ieftin în Venus, dincolo de porțile festivalului, eu am mâncat aproape în fiecare zi la Perla Venus, o autoservire plasată undeva între festival și zona de plajă. N-ai cum să n-o observi dacă te învârți prin zonă.

De ce este important să susținem festivalurile

În încheiere, aș vrea să îi îndemn pe toți iubitorii de muzică să susțină festivalurile, indiferent de nișă. În vremurile astea gri, combinația de artiști preferați și prieteni poate fi un real izvor de serotonină.

Cât despre Odyssea, chiar dacă nu este, cel puțin momentan, la nivelul Rockstadt, eu zic că viitorul sună bine atât timp cât organizatorii vor continua să pună suflet în ceea ce fac.

Să ne revedem cu același vibe și la anul!