Noul Volvo EX60 promite până la 810 kilometri autonomie, dar constructorul se confruntă cu dificultăți. Ce se întâmplă cu livrările
Un automobil nou poate deveni victima propriului succes, mai ales atunci când constructorul introduce simultan o platformă tehnică revoluționară, baterii integrate structural și metode de fabricație care nu au mai fost folosite pe scară largă în propriile uzine. Volvo descoperă această realitate odată cu lansarea noului EX60, SUV-ul electric care ar trebui să devină unul dintre cele mai importante modele ale companiei în următorii ani și care atrage deja un interes comercial considerabil în Europa.
Pe 23 octombrie 2026, producătorul suedez a confirmat că a primit peste 50.000 de comenzi europene pentru EX60, însă creșterea volumelor de producție durează mai mult decât fusese planificat inițial. Situația are consecințe în special pentru piața americană, unde livrările au fost amânate, iar disponibilitatea automobilelor va rămâne limitată pe termen scurt. Pentru România, unde noul SUV este deja prezentat în configuratorul oficial Volvo, informația este importantă atât prin prisma caracteristicilor tehnice, cât și a eventualelor termene de livrare.
Volvo EX60 aduce tehnologii noi, dar acestea complică procesul de fabricație
EX60 este primul model construit pe platforma SPA3, dezvoltată special pentru următoarea generație de automobile electrice Volvo. Una dintre particularitățile importante este arhitectura cell-to-body, în care bateria este integrată structural în automobil, contribuind la rigiditatea caroseriei și la eficiența utilizării spațiului disponibil. Constructorul folosește și tehnici moderne de fabricație, inclusiv megacasting, prin care anumite componente structurale pot fi produse sub forma unor piese turnate de dimensiuni mari.
Aceste tehnologii urmăresc reducerea complexității constructive, creșterea eficienței și optimizarea costurilor pe termen lung. În faza inițială de industrializare, însă, adaptarea liniilor de producție și integrarea noilor componente pot deveni provocări considerabile. Volvo a început fabricarea modelului EX60 în aprilie 2026, la uzina Torslanda din Göteborg, Suedia, dar ritmul de producție a rămas sub așteptări.
Potrivit informațiilor apărute în presa auto internațională, planul inițial urmărea atingerea unei capacități de aproximativ 2.000 de automobile pe săptămână, însă ritmul efectiv a fost pentru o perioadă de numai aproximativ o zecime din acest obiectiv. Ulterior, în contextul rezultatelor financiare publicate pe 23 octombrie, au apărut date potrivit cărora Volvo fabricase aproximativ 5.000 de exemplare EX60 de la începutul producției.
Reprezentanții constructorului au explicat că introducerea unei platforme complet noi într-o fabrică aflată deja în funcțiune este un proces dificil, iar integrarea acumulatorului în structura caroseriei și fabricarea motoarelor electrice necesită ajustări suplimentare. Volvo susține că problemele de ritm industrial nu sunt asociate unor deficiențe de calitate, siguranță sau performanță ale automobilului.
În Statele Unite, compania estimase inițial comercializarea a aproximativ 7.000 de exemplare EX60 până la finalul anului 2026, însă disponibilitatea va rămâne redusă. Volvo anticipează distribuirea unui număr semnificativ mai mare de automobile către dealerii americani la începutul anului 2027. Europa rămâne o piață prioritară, pe fondul cererii ridicate pentru automobile electrice.
Volvo EX60 costă de la 63.150 de euro în România și promite până la 810 kilometri autonomie
Dincolo de dificultățile de producție, EX60 are argumente tehnice importante într-un segment extrem de competitiv, în care trebuie să înfrunte modele precum Tesla Model Y, BMW iX3 și noile SUV-uri electrice Mercedes-Benz. În România, automobilul este prezentat oficial cu un preț de pornire de 63.150 de euro, pentru versiunea P6 Electric, ceea ce îl plasează în zona premium a SUV-urilor electrice de dimensiuni medii.
Versiunea P6 folosește o baterie nominală de 83 kWh, dezvoltă 374 CP și oferă o autonomie de până la 611 kilometri în ciclul WLTP. Varianta P10 AWD beneficiază de tracțiune integrală, 510 CP și un acumulator de 95 kWh, cu o autonomie de până la 660 de kilometri și un preț de pornire de 66.180 de euro, conform configuratorului românesc.
La vârful gamei se află EX60 P12 AWD, cu două motoare electrice care dezvoltă împreună 680 CP, o baterie nominală de 117 kWh și o autonomie anunțată de până la 810 kilometri WLTP. Această versiune pornește de la 72.230 de euro în România și accelerează de la 0 la 100 km/h în aproximativ 3,9 secunde.
Toate versiunile utilizează o arhitectură electrică de 800 de volți, iar încărcarea rapidă reprezintă unul dintre principalele argumente ale modelului. Pentru configurațiile P6 și P10, Volvo anunță o încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 16 minute, în condițiile folosirii unei stații de mare putere compatibile. Versiunea P12 necesită aproximativ 19 minute pentru același interval de încărcare. Constructorul promovează inclusiv posibilitatea recuperării a până la 340 de kilometri de autonomie în doar zece minute, în condiții ideale.
Pentru utilizatorii din România, aceste cifre trebuie interpretate ținând cont de disponibilitatea încărcătoarelor de mare putere și de diferența dintre valorile omologate și autonomia obținută efectiv. Temperatura exterioară, viteza de circulație pe autostradă și încărcarea automobilului cu pasageri sau bagaje pot influența considerabil consumul.
În mod interesant, dificultățile de producție apar într-un moment în care Volvo are nevoie de modele electrice cu volume comerciale importante. Constructorul a raportat o scădere de 10% a vânzărilor globale în trimestrul al treilea din 2026, iar EX60 este considerat un element central al strategiei de redresare și profitabilitate.
Cele peste 50.000 de comenzi europene confirmă interesul pentru noul SUV, însă transformarea acestora în livrări efective rămâne provocarea principală. Pentru cumpărătorii români, prezența modelului în oferta locală este încurajatoare, dar un termen concret de livrare trebuie verificat individual la dealer. Într-o piață în care autonomia și viteza de încărcare evoluează spectaculos, capacitatea unui producător de a livra automobilele promise la timp poate deveni un avantaj competitiv aproape la fel de important ca specificațiile tehnice.