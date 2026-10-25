Noul Volvo EX60 promite până la 810 kilometri autonomie, dar constructorul se confruntă cu dificultăți. Ce se întâmplă cu livrările

Volvo EX60 aduce tehnologii noi, dar acestea complică procesul de fabricație

EX60 este primul model construit pe platforma SPA3, dezvoltată special pentru următoarea generație de automobile electrice Volvo. Una dintre particularitățile importante este arhitectura cell-to-body, în care bateria este integrată structural în automobil, contribuind la rigiditatea caroseriei și la eficiența utilizării spațiului disponibil. Constructorul folosește și tehnici moderne de fabricație, inclusiv megacasting, prin care anumite componente structurale pot fi produse sub forma unor piese turnate de dimensiuni mari.

Aceste tehnologii urmăresc reducerea complexității constructive, creșterea eficienței și optimizarea costurilor pe termen lung. În faza inițială de industrializare, însă, adaptarea liniilor de producție și integrarea noilor componente pot deveni provocări considerabile. Volvo a început fabricarea modelului EX60 în aprilie 2026, la uzina Torslanda din Göteborg, Suedia, dar ritmul de producție a rămas sub așteptări.

Potrivit informațiilor apărute în presa auto internațională, planul inițial urmărea atingerea unei capacități de aproximativ 2.000 de automobile pe săptămână, însă ritmul efectiv a fost pentru o perioadă de numai aproximativ o zecime din acest obiectiv. Ulterior, în contextul rezultatelor financiare publicate pe 23 octombrie, au apărut date potrivit cărora Volvo fabricase aproximativ 5.000 de exemplare EX60 de la începutul producției.

Reprezentanții constructorului au explicat că introducerea unei platforme complet noi într-o fabrică aflată deja în funcțiune este un proces dificil, iar integrarea acumulatorului în structura caroseriei și fabricarea motoarelor electrice necesită ajustări suplimentare. Volvo susține că problemele de ritm industrial nu sunt asociate unor deficiențe de calitate, siguranță sau performanță ale automobilului.

În Statele Unite, compania estimase inițial comercializarea a aproximativ 7.000 de exemplare EX60 până la finalul anului 2026, însă disponibilitatea va rămâne redusă. Volvo anticipează distribuirea unui număr semnificativ mai mare de automobile către dealerii americani la începutul anului 2027. Europa rămâne o piață prioritară, pe fondul cererii ridicate pentru automobile electrice.

Volvo EX60 costă de la 63.150 de euro în România și promite până la 810 kilometri autonomie

Dincolo de dificultățile de producție, EX60 are argumente tehnice importante într-un segment extrem de competitiv, în care trebuie să înfrunte modele precum Tesla Model Y, BMW iX3 și noile SUV-uri electrice Mercedes-Benz. În România, automobilul este prezentat oficial cu un preț de pornire de 63.150 de euro, pentru versiunea P6 Electric, ceea ce îl plasează în zona premium a SUV-urilor electrice de dimensiuni medii.

Versiunea P6 folosește o baterie nominală de 83 kWh, dezvoltă 374 CP și oferă o autonomie de până la 611 kilometri în ciclul WLTP. Varianta P10 AWD beneficiază de tracțiune integrală, 510 CP și un acumulator de 95 kWh, cu o autonomie de până la 660 de kilometri și un preț de pornire de 66.180 de euro, conform configuratorului românesc.