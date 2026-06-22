Noul Renault Megane E-Tech electric vine cu schimbări importante: baterie mai mare, tehnologie Google și design mai agresiv
Renault actualizează unul dintre cele mai importante modele electrice din gama sa. Noul Megane E-Tech electric primește un pachet amplu de modificări care vizează designul, autonomia, tehnologia de bord și experiența de condus, într-o perioadă în care segmentul mașinilor electrice compacte devine tot mai aglomerat.
Lansat inițial în 2022 ca primul model din noua generație electrică Renault, Megane E-Tech a fost gândit ca o alternativă mai sofisticată la modelele electrice de volum. Acum, marca franceză încearcă să ducă modelul mai departe printr-un facelift care aduce un aspect mai sportiv și o serie de tehnologii inspirate din zona premium.
Renault Megane E-Tech electric primește un design mai agresiv și o identitate vizuală nouă
Cea mai vizibilă schimbare apare la exterior. Partea frontală a fost redesenată aproape complet, păstrând farurile actuale, dar modificând restul elementelor pentru o imagine mai dinamică.
Bara față are acum o formă mai pronunțată, iar noile elemente luminoase în formă de romb creează o semnătură vizuală diferită. Renault spune că această soluție oferă mașinii o prezență mai lată și mai apropiată de asfalt.
Grila frontală închisă primește un finisaj negru lucios, iar logo-ul Renault este repoziționat pentru a accentua poziția sportivă a caroseriei. În partea din spate, luminile păstrează designul pe toată lățimea mașinii, dar primesc un aspect tridimensional, fără elemente de acoperire clasice.
Dimensiunile sunt ușor modificate, modelul fiind cu aproximativ 20 mm mai înalt datorită noii configurații a bateriei. Renault păstrează însă elementele care au definit identitatea lui Megane E-Tech: plafonul coborât, jantele mari de 19 sau 20 de inch, mânerele integrate în caroserie și silueta compactă.
Gama va fi simplificată și se va concentra pe două niveluri principale de echipare: Techno și Esprit Alpine. Prima este orientată către echilibrul dintre dotări și preț, în timp ce versiunea Esprit Alpine aduce un caracter mai sportiv, cu elemente de design specifice și echipări superioare.
Baterie LFP de 67 kWh, autonomie de 500 km și mai multă tehnologie la bord
Una dintre cele mai importante actualizări este partea electrică. Noul Megane E-Tech folosește o baterie de 67 kWh bazată pe tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat), o soluție cunoscută pentru rezistență și eficiență.
Motorul electric dezvoltă 220 CP și un cuplu de 300 Nm, iar autonomia maximă anunțată ajunge până la 500 kilometri conform ciclului WLTP.
Renault introduce și o arhitectură modernizată a bateriei, de tip cell-to-pack, care permite o utilizare mai eficientă a spațiului și o densitate energetică îmbunătățită. Încărcarea rapidă DC crește la 165 kW, iar bateria poate ajunge de la 15% la 80% în aproximativ 24 de minute.
Modelul beneficiază și de funcții dedicate utilizatorilor de mașini electrice: planificare inteligentă a traseelor prin Google Maps, precondiționarea bateriei, pompă de căldură și opțiuni de încărcare bidirecțională.
La interior, Renault păstrează sistemul openR cu două ecrane integrate: unul de 12,3 inch pentru instrumentarul digital și unul de 12 inch pentru multimedia. Sistemul vine cu servicii Google integrate, inclusiv Google Assistant, Google Maps și acces la aplicații prin Google Play.
O noutate importantă este integrarea Google Gemini, care permite interacțiuni mai naturale cu mașina prin comenzi vocale conversaționale.
Renault adaugă și funcții precum recunoașterea șoferului prin profil facial, încărcare wireless Qi2 pentru telefoane compatibile și modul Smart Mode, care ajustează automat comportamentul mașinii între modurile Eco, Comfort și Sport.
Pentru pasionații de condus, marca franceză spune că nu a sacrificat caracterul dinamic. Platforma dedicată vehiculelor electrice păstrează bateria amplasată jos, centrul de greutate redus și suspensia spate multilink, pentru stabilitate și o senzație mai apropiată de modelele tradiționale Megane.
Noul Renault Megane E-Tech electric va fi produs în Franța, la complexul industrial ElectriCity din Douai, în timp ce motorul va fi fabricat la Cléon. Modelul reprezintă în continuare una dintre piesele centrale ale strategiei electrice Renault, într-o piață unde producătorii încearcă să combine autonomia, tehnologia și prețul într-un singur pachet.