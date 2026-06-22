Noul Renault Megane E-Tech electric vine cu schimbări importante: baterie mai mare, tehnologie Google și design mai agresiv

Renault Megane E-Tech electric primește un design mai agresiv și o identitate vizuală nouă

Cea mai vizibilă schimbare apare la exterior. Partea frontală a fost redesenată aproape complet, păstrând farurile actuale, dar modificând restul elementelor pentru o imagine mai dinamică.

Bara față are acum o formă mai pronunțată, iar noile elemente luminoase în formă de romb creează o semnătură vizuală diferită. Renault spune că această soluție oferă mașinii o prezență mai lată și mai apropiată de asfalt.

Grila frontală închisă primește un finisaj negru lucios, iar logo-ul Renault este repoziționat pentru a accentua poziția sportivă a caroseriei. În partea din spate, luminile păstrează designul pe toată lățimea mașinii, dar primesc un aspect tridimensional, fără elemente de acoperire clasice.

Dimensiunile sunt ușor modificate, modelul fiind cu aproximativ 20 mm mai înalt datorită noii configurații a bateriei. Renault păstrează însă elementele care au definit identitatea lui Megane E-Tech: plafonul coborât, jantele mari de 19 sau 20 de inch, mânerele integrate în caroserie și silueta compactă.

Gama va fi simplificată și se va concentra pe două niveluri principale de echipare: Techno și Esprit Alpine. Prima este orientată către echilibrul dintre dotări și preț, în timp ce versiunea Esprit Alpine aduce un caracter mai sportiv, cu elemente de design specifice și echipări superioare.

Baterie LFP de 67 kWh, autonomie de 500 km și mai multă tehnologie la bord

Una dintre cele mai importante actualizări este partea electrică. Noul Megane E-Tech folosește o baterie de 67 kWh bazată pe tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat), o soluție cunoscută pentru rezistență și eficiență.

Motorul electric dezvoltă 220 CP și un cuplu de 300 Nm, iar autonomia maximă anunțată ajunge până la 500 kilometri conform ciclului WLTP.