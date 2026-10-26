Noul Mercedes-AMG GT SUV duce performanța la extrem: 270 km/h, 1.169 CP și autonomie de până la 700 km pentru alternativa la Porsche Cayenne
Industria automobilelor electrice de performanță a ajuns într-un punct în care puterea de peste 1.000 CP nu mai este rezervată exclusiv hipercarurilor produse în serii foarte mici. Mercedes-AMG a prezentat un SUV electric capabil să concureze, cel puțin prin specificațiile tehnice, cu unele dintre cele mai rapide automobile sport ale momentului. Dincolo de accelerație și viteză, adevărata noutate este tehnologia bateriei.
Noul Mercedes-AMG GT SUV dezvoltă până la 1.169 CP în versiunea europeană de top, poate atinge 270 km/h și promite încărcarea bateriei de la 10% la 80% în aproximativ 12 minute, în condiții adecvate. Constructorul german a anunțat trei versiuni, iar modelul de intrare în gamă, AMG GT 53 SUV, are un preț de pornire de 113.050 de euro pe piața germană. Prețurile pentru România nu trebuie presupuse identice.
Trei motoare electrice, accelerație de supercar și autonomie de până la 700 km
Mercedes-AMG GT SUV este primul SUV de dimensiuni mari dezvoltat integral de divizia AMG, potrivit constructorului. Modelul utilizează platforma electrică AMG.EA, proiectată special pentru automobile cu performanțe ridicate.
Versiunea de top, AMG GT 63 SUV, folosește trei motoare electrice cu flux axial, care dezvoltă împreună maximum 860 kW, echivalentul a 1.169 CP metrici. Motoarele cu flux axial sunt compacte și pot oferi o densitate de putere ridicată comparativ cu numeroase propulsoare electrice convenționale.
Accelerația oficială de la 0 la 100 km/h durează 2,7 secunde, respectiv 2,5 secunde dacă este utilizată metoda de măsurare cu avantajul inițial numit rollout. Viteza maximă ajunge la 270 km/h cu pachetul corespunzător.
AMG GT 55 SUV utilizează tot trei motoare cu flux axial, dar oferă 816 CP, în timp ce AMG GT 53 SUV dispune de două motoare electrice convenționale și 544 CP. Toate versiunile beneficiază de tracțiune integrală.
Bateria cu capacitate utilizabilă de 128 kWh permite, în configurațiile corespunzătoare, o autonomie WLTP de până la 700 de kilometri. Acumulatorul folosește celule cilindrice cu densitate energetică ridicată și răcire directă, pentru a controla temperatura în timpul accelerațiilor repetate și al încărcării rapide.
Modelul are aproximativ 5,08 metri lungime, iar masa versiunilor de performanță depășește 2,6 tone. Această greutate explică necesitatea unor sisteme complexe de suspensie, frânare și management termic.
Încărcarea la 710 kW este spectaculoasă, dar infrastructura rămâne problema
Mercedes anunță o putere maximă de încărcare în curent continuu de 710 kW pentru versiunile cu bateria mare. În condiții ideale, automobilul poate recupera până la 454 de kilometri de autonomie WLTP în zece minute.
Încărcarea de la 10% la 80% este estimată la 12 minute, dar numai atunci când temperatura bateriei și parametrii stației permit atingerea performanțelor promise. La o stație de 400 kW, constructorul indică aproximativ 16 minute pentru bateria de 128 kWh.
Pentru România, diferența este importantă. Majoritatea stațiilor rapide întâlnite de șoferi sunt mult sub nivelul de 710 kW, astfel că performanța maximă a automobilului nu va putea fi exploatată la orice oprire. Totuși, arhitectura de 800 V și capacitatea de a accepta puteri ridicate pot reduce timpul de așteptare inclusiv la stații mai lente.
Mercedes-AMG a inclus și tehnologii destinate experienței de condus. Suspensia activă AMG Active Ride Control+ gestionează mișcările caroseriei, iar direcția integrală permite roților din spate să participe la schimbarea direcției. Există inclusiv un sistem de sunet care reproduce caracterul unui motor V8 și simulează schimbările de trepte, pentru șoferii care apreciază senzațiile automobilelor termice.
La interior, automobilul combină instrumentarul digital cu un ecran central de 14 inchi și un display opțional pentru pasager. Portbagajul principal oferă aproximativ 607 litri, iar spațiul frontal suplimentar are 78 de litri.
Mercedes-AMG GT SUV va concura cu Porsche Cayenne Electric și alte SUV-uri electrice de lux, însă autonomia și încărcarea rapidă vor conta cel puțin la fel de mult ca accelerația.
Pentru piața românească, acesta rămâne un automobil exclusivist, dar tehnologiile dezvoltate pentru el ar putea ajunge treptat pe modele electrice mai accesibile din portofoliul grupului german.