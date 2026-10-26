Noul Mercedes-AMG GT SUV duce performanța la extrem: 270 km/h, 1.169 CP și autonomie de până la 700 km pentru alternativa la Porsche Cayenne

Trei motoare electrice, accelerație de supercar și autonomie de până la 700 km

Mercedes-AMG GT SUV este primul SUV de dimensiuni mari dezvoltat integral de divizia AMG, potrivit constructorului. Modelul utilizează platforma electrică AMG.EA, proiectată special pentru automobile cu performanțe ridicate.

Versiunea de top, AMG GT 63 SUV, folosește trei motoare electrice cu flux axial, care dezvoltă împreună maximum 860 kW, echivalentul a 1.169 CP metrici. Motoarele cu flux axial sunt compacte și pot oferi o densitate de putere ridicată comparativ cu numeroase propulsoare electrice convenționale.

Accelerația oficială de la 0 la 100 km/h durează 2,7 secunde, respectiv 2,5 secunde dacă este utilizată metoda de măsurare cu avantajul inițial numit rollout. Viteza maximă ajunge la 270 km/h cu pachetul corespunzător.

AMG GT 55 SUV utilizează tot trei motoare cu flux axial, dar oferă 816 CP, în timp ce AMG GT 53 SUV dispune de două motoare electrice convenționale și 544 CP. Toate versiunile beneficiază de tracțiune integrală.

Bateria cu capacitate utilizabilă de 128 kWh permite, în configurațiile corespunzătoare, o autonomie WLTP de până la 700 de kilometri. Acumulatorul folosește celule cilindrice cu densitate energetică ridicată și răcire directă, pentru a controla temperatura în timpul accelerațiilor repetate și al încărcării rapide.

Modelul are aproximativ 5,08 metri lungime, iar masa versiunilor de performanță depășește 2,6 tone. Această greutate explică necesitatea unor sisteme complexe de suspensie, frânare și management termic.

Încărcarea la 710 kW este spectaculoasă, dar infrastructura rămâne problema

Mercedes anunță o putere maximă de încărcare în curent continuu de 710 kW pentru versiunile cu bateria mare. În condiții ideale, automobilul poate recupera până la 454 de kilometri de autonomie WLTP în zece minute.