Noul MacBook Pro cu M6 promite să te țină departe de priză o zi întreagă. Apple aduce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și performanțe AI de până la 13 ori mai mari

Apple M6 aduce mai multă putere pentru inteligență artificială și aplicații profesionale

La baza noului MacBook Pro se află procesorul M6, echipat cu 12 nuclee CPU, cu două mai multe decât generația precedentă. Componenta grafică integrează tot 12 nuclee, alături de acceleratoare neuronale dedicate și un motor de ray tracing de generația a treia. Potrivit testelor Apple, performanța grafică este cu până la 30% mai ridicată decât pe MacBook Pro cu M5, în timp ce anumite sarcini de inteligență artificială beneficiază de un spor de până la 25%.

Diferențele devin mult mai spectaculoase în comparație cu laptopurile echipate cu primul procesor Apple M1. Compania susține că noul MacBook Pro poate procesa anumite sarcini AI de până la 13 ori mai rapid, în special în scenarii care implică modele lingvistice mari și generarea primului token al unui răspuns. Performanța grafică poate crește de până la 11 ori, în funcție de aplicație. Aceste cifre reprezintă rezultate obținute în teste specifice, nu o accelerare universală a tuturor programelor.

Apple a integrat și un sistem Dual 16-core Neural Engine, cu performanțe de până la 1,9 ori mai ridicate decât generația M5 în anumite teste. Laptopul pornește de la 16 GB de memorie unificată, poate fi configurat cu până la 32 GB și beneficiază de o lățime de bandă a memoriei de până la 170 GB/s. Aceste caracteristici sunt relevante pentru dezvoltatorii software, creatorii de conținut și utilizatorii care rulează local modele de inteligență artificială, fără să depindă permanent de servicii cloud.

Autonomie de până la 24 de ore și încărcare rapidă în numai 30 de minute

Unul dintre principalele argumente comerciale ale noului MacBook Pro este autonomia declarată de până la 24 de ore, cea mai mare anunțată de Apple pentru un computer Mac. În comparație cu modelele mai vechi, compania promite până la patru ore suplimentare pentru utilizatorii care trec de la un MacBook Pro cu M1 și până la 14 ore în plus pentru cei care încă folosesc anumite configurații cu procesoare Intel.

Este important de precizat că cele 24 de ore reprezintă autonomia maximă obținută în condițiile de testare ale producătorului. În utilizarea reală, durata de funcționare va depinde de luminozitatea ecranului, aplicațiile folosite și intensitatea sarcinilor. Editarea video, randarea 3D sau rularea unor modele AI complexe pot reduce semnificativ autonomia. Totuși, eficiența energetică rămâne unul dintre principalele avantaje ale arhitecturii Apple Silicon.

În plus, noul MacBook Pro suportă încărcare rapidă, bateria putând ajunge la 50% în aproximativ 30 de minute atunci când este utilizat un alimentator USB-C compatibil, precum modelul Apple de 96W. Această combinație între autonomie extinsă și încărcare rapidă poate face diferența pentru utilizatorii care lucrează frecvent în deplasare, în aeroporturi, în trenuri sau în spații unde accesul la prize este limitat.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și un ecran profesional care rămâne printre principalele atracții

Apple actualizează și conectivitatea wireless, noul MacBook Pro fiind echipat cu Wi-Fi 7 și Bluetooth 6. Standardul Wi-Fi 7 poate oferi viteze mai mari, latențe reduse și conexiuni mai eficiente în rețele compatibile, un avantaj pentru transferul fișierelor de mari dimensiuni și utilizarea serviciilor cloud. Bluetooth 6 aduce, la rândul său, îmbunătățiri ale comunicațiilor wireless cu accesoriile compatibile.