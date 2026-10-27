Noul MacBook Pro cu M6 promite să te țină departe de priză o zi întreagă. Apple aduce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și performanțe AI de până la 13 ori mai mari
Apple a prezentat oficial, pe 27 octombrie 2026, noul MacBook Pro de 14 inci cu procesor M6, un laptop care promite să combine performanțe semnificativ mai ridicate cu una dintre cele mai impresionante autonomii disponibile pe un computer portabil. Producătorul american vorbește despre până la 24 de ore de funcționare cu o singură încărcare, în timp ce noua generație de procesoare Apple Silicon aduce îmbunătățiri substanțiale pentru aplicațiile profesionale, jocuri și inteligența artificială.
Noul model marchează o evoluție importantă față de generația M5, fără să schimbe radical formula care a consacrat seria MacBook Pro. Apple păstrează ecranul Liquid Retina XDR, construcția premium din aluminiu și conectivitatea generoasă, dar introduce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și un procesor cu 12 nuclee CPU și 12 nuclee GPU. Precomenzile încep pe 28 octombrie, iar primele livrări sunt programate pentru 6 noiembrie 2026.
Apple M6 aduce mai multă putere pentru inteligență artificială și aplicații profesionale
La baza noului MacBook Pro se află procesorul M6, echipat cu 12 nuclee CPU, cu două mai multe decât generația precedentă. Componenta grafică integrează tot 12 nuclee, alături de acceleratoare neuronale dedicate și un motor de ray tracing de generația a treia. Potrivit testelor Apple, performanța grafică este cu până la 30% mai ridicată decât pe MacBook Pro cu M5, în timp ce anumite sarcini de inteligență artificială beneficiază de un spor de până la 25%.
Diferențele devin mult mai spectaculoase în comparație cu laptopurile echipate cu primul procesor Apple M1. Compania susține că noul MacBook Pro poate procesa anumite sarcini AI de până la 13 ori mai rapid, în special în scenarii care implică modele lingvistice mari și generarea primului token al unui răspuns. Performanța grafică poate crește de până la 11 ori, în funcție de aplicație. Aceste cifre reprezintă rezultate obținute în teste specifice, nu o accelerare universală a tuturor programelor.
Apple a integrat și un sistem Dual 16-core Neural Engine, cu performanțe de până la 1,9 ori mai ridicate decât generația M5 în anumite teste. Laptopul pornește de la 16 GB de memorie unificată, poate fi configurat cu până la 32 GB și beneficiază de o lățime de bandă a memoriei de până la 170 GB/s. Aceste caracteristici sunt relevante pentru dezvoltatorii software, creatorii de conținut și utilizatorii care rulează local modele de inteligență artificială, fără să depindă permanent de servicii cloud.
Autonomie de până la 24 de ore și încărcare rapidă în numai 30 de minute
Unul dintre principalele argumente comerciale ale noului MacBook Pro este autonomia declarată de până la 24 de ore, cea mai mare anunțată de Apple pentru un computer Mac. În comparație cu modelele mai vechi, compania promite până la patru ore suplimentare pentru utilizatorii care trec de la un MacBook Pro cu M1 și până la 14 ore în plus pentru cei care încă folosesc anumite configurații cu procesoare Intel.
Este important de precizat că cele 24 de ore reprezintă autonomia maximă obținută în condițiile de testare ale producătorului. În utilizarea reală, durata de funcționare va depinde de luminozitatea ecranului, aplicațiile folosite și intensitatea sarcinilor. Editarea video, randarea 3D sau rularea unor modele AI complexe pot reduce semnificativ autonomia. Totuși, eficiența energetică rămâne unul dintre principalele avantaje ale arhitecturii Apple Silicon.
În plus, noul MacBook Pro suportă încărcare rapidă, bateria putând ajunge la 50% în aproximativ 30 de minute atunci când este utilizat un alimentator USB-C compatibil, precum modelul Apple de 96W. Această combinație între autonomie extinsă și încărcare rapidă poate face diferența pentru utilizatorii care lucrează frecvent în deplasare, în aeroporturi, în trenuri sau în spații unde accesul la prize este limitat.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și un ecran profesional care rămâne printre principalele atracții
Apple actualizează și conectivitatea wireless, noul MacBook Pro fiind echipat cu Wi-Fi 7 și Bluetooth 6. Standardul Wi-Fi 7 poate oferi viteze mai mari, latențe reduse și conexiuni mai eficiente în rețele compatibile, un avantaj pentru transferul fișierelor de mari dimensiuni și utilizarea serviciilor cloud. Bluetooth 6 aduce, la rândul său, îmbunătățiri ale comunicațiilor wireless cu accesoriile compatibile.
Conectivitatea fizică rămâne generoasă, cu trei porturi Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, cititor de carduri SDXC și mufă pentru căști. Laptopul suportă conectarea a până la două monitoare externe, o caracteristică importantă pentru cei care utilizează configurații de lucru cu mai multe ecrane. Camera de 12 megapixeli cu Center Stage și Desk View este completată de trei microfoane și un sistem audio cu șase difuzoare și Spatial Audio.
Ecranul Liquid Retina XDR de 14 inci păstrează luminozitatea maximă HDR de 1.600 de niți și raportul de contrast de 1.000.000:1. Pentru utilizatorii care lucrează în spații puternic iluminate, Apple oferă în continuare opțiunea unui panou cu tratament nano-texture, conceput pentru reducerea reflexiilor. Carcasa este realizată din aluminiu reciclat integral, iar cele două variante de culoare sunt argintiu și Space Black.
macOS 27 și noul Siri AI completează experiența. Cât costă MacBook Pro M6
Noul laptop vine cu macOS 27 Golden Gate, sistem de operare care pune un accent puternic pe integrarea inteligenței artificiale. Printre funcțiile anunțate se numără Siri AI, un asistent mai avansat, capabil să utilizeze informații din aplicații și contextul personal pentru a răspunde la întrebări sau a executa acțiuni. Safari primește instrumente AI pentru organizarea automată a filelor, monitorizarea modificărilor de pe site-uri și crearea unor extensii personalizate. Disponibilitatea acestor funcții diferă însă în funcție de limbă, regiune și versiunea sistemului de operare.
Apple a anunțat un preț de pornire de 1.999 de dolari în Statele Unite pentru noul MacBook Pro de 14 inci cu M6. Modelul poate fi precomandat începând cu 28 octombrie 2026, urmând să ajungă în magazine pe 6 noiembrie. Prețurile pentru România pot varia în funcție de configurație, taxe și distribuitor.
Pentru utilizatorii care au deja un MacBook Pro cu M5, noul model reprezintă mai degrabă o evoluție de performanță decât o schimbare radicală. În schimb, pentru cei care folosesc încă un MacBook Pro cu M1 sau un model Intel, diferențele de putere de procesare, autonomie și conectivitate pot transforma M6 într-un argument convingător pentru upgrade. Noul laptop continuă astfel strategia Apple de a îmbunătăți performanța fără să sacrifice portabilitatea sau eficiența energetică.