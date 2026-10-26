Noul Lexus TZ vine cu trei rânduri de scaune și autonomie de 544 km. Prețul european este pe măsură
Automobilele electrice au devenit o prezență obișnuită în segmentele compacte și medii, însă oferta de SUV-uri premium cu șapte locuri rămâne relativ restrânsă. Pentru familiile numeroase sau cumpărătorii care își doresc un automobil spațios, cu trei rânduri de scaune, autonomia și dimensiunile interioare sunt la fel de importante precum tehnologia bateriei. Lexus încearcă să răspundă acestei cereri printr-un model complet nou.
Constructorul japonez a anunțat prețurile pentru Lexus TZ 2027, primul său SUV integral electric cu trei rânduri de scaune. Modelul va ajunge pe piața americană la sfârșitul lui 2026, iar lansarea europeană este programată pentru începutul anului 2027. În Europa, prețurile comunicate pornesc de la 79.995 de euro în Olanda, într-o ofertă promoțională, și de la 88.000 de euro în Spania.
Două baterii, tracțiune integrală și autonomie de până la 544 km
Lexus TZ este cel mai mare SUV electric al mărcii, fiind poziționat deasupra modelelor electrice existente și destinat cumpărătorilor care pun accentul pe spațiu, confort și utilizarea familială.
Automobilul măsoară aproximativ 5,10 metri lungime, 1,99 metri lățime și 1,70 metri înălțime, cu un ampatament de 3,05 metri. Dimensiunile îl plasează într-o categorie apropiată de Hyundai IONIQ 9 și Volvo EX90, două dintre modelele relevante ale segmentului.
Vor exista două capacități ale bateriei, de aproximativ 77 kWh și 95,8 kWh. În configurațiile europene prezentate, autonomia WLTP estimată ajunge la aproximativ 450 km pentru varianta Standard Range și până la 544 km pentru Long Range.
Aceste valori sunt încă preliminare, urmând să fie confirmate după finalizarea omologării. Autonomia reală poate fi influențată de temperatură, viteză, greutatea bagajelor și numărul pasagerilor.
Versiunile prezentate pentru piața americană utilizează sistemul Lexus DIRECT4, cu două motoare electrice și tracțiune integrală. Puterea combinată ajunge la aproximativ 312 CP metrici, configurație destinată în primul rând deplasărilor confortabile, nu performanțelor extreme.
Interiorul include un ecran multimedia central de 14 inchi, instrumentar digital și funcții de navigație integrate. Configurația cu trei rânduri de scaune este principala diferență față de modelele electrice Lexus mai mici.
Puterea maximă de încărcare în curent continuu este de 150 kW. Constructorul estimează aproximativ 35 de minute pentru încărcarea bateriei de la 10% la 80%, în condiții favorabile.
Cât costă noul Lexus TZ în Europa și ce înseamnă pentru România
Diferența dintre prețurile americane și cele europene este semnificativă. În Statele Unite, versiunea TZ 450e Premium AWD pornește de la echivalentul a aproximativ 57.200 de euro, calculat la cursul din 26 octombrie 2026.
Versiunea Premium Touring AWD ajunge la aproximativ 64.400 de euro, iar configurația Luxury AWD la circa 72.000 de euro. Aceste sume includ taxa americană de livrare, dar nu sunt direct comparabile cu prețurile europene care includ, în mod obișnuit, TVA și alte costuri comerciale.
În Olanda, Lexus promovează un preț de pornire de 79.995 de euro, care include o reducere temporară de 4.000 de euro. Fără aceasta, prețul de listă corespunzător este de 83.995 de euro. În Spania, gama începe de la 88.000 de euro și poate ajunge la aproximativ 105.000 de euro pentru versiunile superioare.
Lexus nu a anunțat încă un preț oficial pentru România. De aceea, cifrele europene reprezintă repere, nu oferte valabile automat la dealerii locali.
Pentru cumpărătorii români, TZ ar putea fi interesant ca alternativă premium la SUV-urile mari cu motoare diesel sau hibride, în special pentru familiile care au posibilitatea încărcării acasă.
Totuși, dimensiunile impresionante nu garantează automat un spațiu generos pentru bagaje atunci când toate cele șapte locuri sunt ocupate. Acesta rămâne unul dintre aspectele importante de verificat înaintea unei eventuale achiziții.
În plus, autonomia WLTP de 544 km trebuie privită prin prisma călătoriilor lungi, unde vitezele de autostradă pot reduce distanța parcursă între încărcări.
Lexus TZ extinde oferta constructorului într-un segment important al pieței electrice, dar intră într-o competiție dificilă, în care cumpărătorii compară nu doar luxul și fiabilitatea, ci și autonomia, încărcarea și prețul final.