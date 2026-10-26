Noul Lexus TZ vine cu trei rânduri de scaune și autonomie de 544 km. Prețul european este pe măsură

Două baterii, tracțiune integrală și autonomie de până la 544 km

Lexus TZ este cel mai mare SUV electric al mărcii, fiind poziționat deasupra modelelor electrice existente și destinat cumpărătorilor care pun accentul pe spațiu, confort și utilizarea familială.

Automobilul măsoară aproximativ 5,10 metri lungime, 1,99 metri lățime și 1,70 metri înălțime, cu un ampatament de 3,05 metri. Dimensiunile îl plasează într-o categorie apropiată de Hyundai IONIQ 9 și Volvo EX90, două dintre modelele relevante ale segmentului.

Vor exista două capacități ale bateriei, de aproximativ 77 kWh și 95,8 kWh. În configurațiile europene prezentate, autonomia WLTP estimată ajunge la aproximativ 450 km pentru varianta Standard Range și până la 544 km pentru Long Range.

Aceste valori sunt încă preliminare, urmând să fie confirmate după finalizarea omologării. Autonomia reală poate fi influențată de temperatură, viteză, greutatea bagajelor și numărul pasagerilor.

Versiunile prezentate pentru piața americană utilizează sistemul Lexus DIRECT4, cu două motoare electrice și tracțiune integrală. Puterea combinată ajunge la aproximativ 312 CP metrici, configurație destinată în primul rând deplasărilor confortabile, nu performanțelor extreme.

Interiorul include un ecran multimedia central de 14 inchi, instrumentar digital și funcții de navigație integrate. Configurația cu trei rânduri de scaune este principala diferență față de modelele electrice Lexus mai mici.

Puterea maximă de încărcare în curent continuu este de 150 kW. Constructorul estimează aproximativ 35 de minute pentru încărcarea bateriei de la 10% la 80%, în condiții favorabile.