Huawei intră indirect pe piața auto europeană cu patru SUV-uri de lux. Marca AITO vrea să concureze BMW și Mercedes din 2027
După ce a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de tehnologii pentru industria smartphone-urilor și infrastructura de telecomunicații, Huawei își extinde influența și în sectorul automobilelor premium. Compania chineză nu va comercializa direct automobile sub propria marcă în Europa, dar tehnologiile sale se află în centrul gamei AITO, un constructor care pregătește intrarea pe piața europeană în toamna anului 2027.
Anunțul a fost făcut la Salonul Auto de la Paris, unde AITO a prezentat patru SUV-uri de lux, de la modelul 6 până la impunătorul AITO 9. Constructorul este controlat de grupul chinez Seres, însă dezvoltarea sa a fost strâns legată de Huawei, care a contribuit la proiectarea produselor, sistemele de infotainment și tehnologiile de asistență la conducere. Pentru România, lansarea ar putea însemna apariția unui nou competitor în segmentul SUV-urilor premium, dominat în prezent de constructorii germani.
AITO pregătește patru SUV-uri electrificate, inclusiv un model de peste 5,2 metri
La Paris, AITO a prezentat modelele 6, 7, 8 și 9, reprezentând principalele produse din portofoliul său. Toate sunt SUV-uri, iar în China gama include atât configurații complet electrice, cât și versiuni cu autonomie extinsă, în care un motor termic funcționează ca generator.
Cel mai impresionant este AITO 9, cunoscut pe piața chineză drept M9. Cu o lungime de aproximativ 5,29 metri și un ampatament de 3,13 metri, modelul concurează dimensional cu BMW X7 și Mercedes-Benz GLS.
Versiunile disponibile în China oferă până la 497 kW, echivalentul a aproximativ 676 CP, și pot accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 4,6 secunde. Printre tehnologiile disponibile se numără direcția integrală, suspensia activă și sistemele avansate de asistență la conducere.
La polul opus al gamei prezentate se află AITO 6, un SUV de aproximativ 4,96 metri, poziționat pentru cumpărătorii care caută un automobil premium cu dimensiuni mai accesibile. Configurațiile chinezești dezvoltă aproximativ 340-345 kW și oferă performanțe apropiate de cele ale automobilelor sportive.
AITO colaborează inclusiv cu furnizori internaționali precum CATL, Bosch, Valeo și Pirelli. Implicarea acestora poate contribui la adaptarea automobilelor pentru cerințele piețelor europene.
Constructorul nu a confirmat încă specificațiile finale destinate Uniunii Europene. De asemenea, nu au fost anunțate prețurile, primele țări în care vor începe vânzările sau configurațiile exacte disponibile la lansare. (AITO – comunicat oficial)
De ce legătura cu Huawei poate fi un avantaj tehnologic, dar și o provocare comercială
AITO a fost dezvoltat printr-un parteneriat între Seres și Huawei, compania de tehnologie contribuind decisiv la succesul mărcii în China.
Sistemele HarmonyOS pentru habitaclu și tehnologiile avansate de asistență la conducere au reprezentat argumente importante pentru cumpărătorii chinezi. Huawei a beneficiat inclusiv de propriile canale comerciale pentru promovarea automobilelor.
În 2025, AITO a comercializat aproximativ 426.000 de vehicule, iar livrările cumulate au depășit ulterior un milion de unități. Performanțele demonstrează că marca a reușit să atragă o clientelă importantă în segmentul premium.
Totuși, extinderea europeană presupune provocări considerabile. În septembrie 2026, Seres a preluat responsabilități suplimentare privind definirea produselor, designul, marketingul și vânzările, în timp ce Huawei a rămas un partener tehnologic.
Pentru Europa, AITO trebuie să îndeplinească cerințele de omologare WVTA, să adapteze sistemele electronice și să respecte regulile europene privind protecția datelor personale.
Constructorul urmărește inclusiv obținerea unor rezultate de cinci stele Euro NCAP pentru automobilele comercializate în Europa, însă obiectivul nu trebuie confundat cu o certificare deja obținută.
Un alt obstacol îl reprezintă taxele vamale europene aplicate anumitor automobile electrice produse în China. Acestea pot influența considerabil prețurile finale, mai ales într-un segment în care cumpărătorii compară produsele cu modele BMW, Mercedes-Benz și Volvo.
Pentru România, existența unei rețele de service bine dezvoltate ar putea fi decisivă. Automobilele premium utilizează tehnologii complexe, iar disponibilitatea pieselor și capacitatea efectuării reparațiilor sunt argumente importante la cumpărare.
AITO promite adaptarea comenzilor vocale pentru mai multe limbi europene și dezvoltarea unor servicii locale de asistență, dar nu a confirmat încă disponibilitatea limbii române.
Intrarea pe piața europeană este programată pentru toamna anului 2027. Până atunci, constructorul trebuie să transforme succesul din China într-o ofertă credibilă pentru consumatorii europeni.
Deocamdată, AITO reprezintă un nou exemplu al ambițiilor industriei chineze de a concura nu doar prin preț, ci și prin tehnologie, confort și performanțe.