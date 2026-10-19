Huawei intră indirect pe piața auto europeană cu patru SUV-uri de lux. Marca AITO vrea să concureze BMW și Mercedes din 2027

AITO pregătește patru SUV-uri electrificate, inclusiv un model de peste 5,2 metri

La Paris, AITO a prezentat modelele 6, 7, 8 și 9, reprezentând principalele produse din portofoliul său. Toate sunt SUV-uri, iar în China gama include atât configurații complet electrice, cât și versiuni cu autonomie extinsă, în care un motor termic funcționează ca generator.

Cel mai impresionant este AITO 9, cunoscut pe piața chineză drept M9. Cu o lungime de aproximativ 5,29 metri și un ampatament de 3,13 metri, modelul concurează dimensional cu BMW X7 și Mercedes-Benz GLS.

Versiunile disponibile în China oferă până la 497 kW, echivalentul a aproximativ 676 CP, și pot accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 4,6 secunde. Printre tehnologiile disponibile se numără direcția integrală, suspensia activă și sistemele avansate de asistență la conducere.

La polul opus al gamei prezentate se află AITO 6, un SUV de aproximativ 4,96 metri, poziționat pentru cumpărătorii care caută un automobil premium cu dimensiuni mai accesibile. Configurațiile chinezești dezvoltă aproximativ 340-345 kW și oferă performanțe apropiate de cele ale automobilelor sportive.

AITO colaborează inclusiv cu furnizori internaționali precum CATL, Bosch, Valeo și Pirelli. Implicarea acestora poate contribui la adaptarea automobilelor pentru cerințele piețelor europene.

Constructorul nu a confirmat încă specificațiile finale destinate Uniunii Europene. De asemenea, nu au fost anunțate prețurile, primele țări în care vor începe vânzările sau configurațiile exacte disponibile la lansare. (AITO – comunicat oficial)

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AITO a fost dezvoltat printr-un parteneriat între Seres și Huawei, compania de tehnologie contribuind decisiv la succesul mărcii în China.