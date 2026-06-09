Noul Dodge Charger EV are mufă Tesla și accelerează ca un supercar, dar costă cât două Dacia Spring și un Jogger: 0 – 100km/h în 3,3 secunde și 430 km autonomie

Pentru un cititor din România, comparația este inevitabilă. La acești bani, vorbim despre o sumă care se apropie de prețul combinat al două Dacia Spring și al unui Jogger, în funcție de versiuni, promoții și programe de finanțare. Sigur, Charger Daytona EV nu joacă în aceeași ligă cu o electrică urbană sau cu o mașină de familie, dar diferența arată foarte clar unde se poziționează noul Dodge: nu ca soluție rațională de mobilitate, ci ca obiect de dorință pentru cei care vor o mașină electrică spectaculoasă, rapidă și foarte americană.

Dodge Charger Daytona EV schimbă rețeta clasică de muscle car

Versiunea electrică pentru 2027 este disponibilă în echiparea Scat Pack, după ce Dodge a renunțat la varianta de bază R/T pentru anul de model 2026. Asta înseamnă că noul Charger Daytona EV intră direct în zona de performanță ridicată. Sistemul de propulsie electrică livrează până la 670 CP și 627 lb-ft, echivalentul a aproximativ 850 Nm, iar tracțiunea integrală ajută mașina să transforme instantaneu puterea în accelerație.

Rezultatul este o accelerație de la 0 la 60 mph în 3,3 secunde. În termeni europeni, vorbim despre un timp foarte apropiat pentru sprintul 0 – 100 km/h, suficient cât să pună modelul Dodge în zona unor mașini sport consacrate. Pentru un Charger, este o schimbare majoră de personalitate: nu mai ai motorul clasic V8 în față, dar ai cuplu instantaneu și o reacție imposibil de obținut la fel de ușor de un propulsor termic tradițional.

Dodge încearcă însă să păstreze legătura emoțională cu trecutul. Mașina include mai multe moduri de condus, precum Sport, Track, Drag, Custom, Auto/Eco, Wet/Snow și Valet. Pentru cei care vor spectacol, există și funcții precum Drift/Donut mode, Launch Control și PowerShot. Aceasta din urmă adaugă temporar 40 CP pentru 10 secunde, un fel de impuls electric gândit pentru momentele în care vrei maximum de performanță.

Cel mai controversat element rămâne însă sistemul Fratzonic Chambered Exhaust. Dodge îl prezintă ca primul sistem de acest tip care emulează sunetul unui motor V8 clasic pe o mașină electrică. Practic, noul Charger încearcă să nu fie doar rapid, ci și teatral. Pentru unii, acest sunet artificial va fi parte din farmec. Pentru alții, va fi dovada că electrificarea muscle car-ului american încă se luptă cu propria moștenire.

Interesant este că versiunea electrică este mai rapidă decât varianta termică Scat Pack SIXPACK H.O, echipată cu motor twin turbo de 550 CP. Aceasta ajunge de la 0 la 60 mph în 3,9 secunde, adică este cu aproximativ 0,6 secunde mai lentă decât varianta EV. Din perspectiva cifrelor pure, Dodge poate spune că noul Charger electric nu este o diluare a rețetei, ci cea mai rapidă interpretare a ei.

Mufa Tesla aduce acces la mai multe stații, dar prețul rămâne greu de ignorat

Una dintre cele mai importante noutăți ale modelului 2027 este portul NACS, standardul de încărcare asociat cu Tesla în America de Nord. Pentru cumpărătorii din SUA, această schimbare contează enorm, deoarece deschide accesul la peste 29.000 de încărcătoare suplimentare, inclusiv stații Tesla Supercharger. Dodge include în continuare și un adaptor AC J1772-to-NACS, ceea ce face tranziția mai ușoară pentru utilizatorii care depind de infrastructuri diferite.