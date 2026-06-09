Noul Dodge Charger EV are mufă Tesla și accelerează ca un supercar, dar costă cât două Dacia Spring și un Jogger: 0 – 100km/h în 3,3 secunde și 430 km autonomie
Dodge Charger este una dintre acele mașini care, pentru pasionații de modele americane, nu are nevoie de prea multe explicații. A fost ani la rând sinonimă cu motor mare, sunet gros, accelerații brutale și o doză consistentă de spectacol. Tocmai de aceea, trecerea la electric nu putea fi una discretă. Noul Dodge Charger Daytona EV pentru 2027 încearcă să păstreze imaginea de muscle car, dar o mută într-o zonă complet diferită: tracțiune integrală, 670 CP, accelerație de supercar și o mufă de încărcare compatibilă cu rețeaua Tesla din Statele Unite.
Problema este că performanța vine la pachet cu un preț pe măsură. Dodge a deschis comenzile pentru noul Charger Daytona EV Scat Pack, însă versiunea electrică pornește de la 72.495 de dolari în SUA. Convertit orientativ, înseamnă aproximativ 66.000 de euro, fără taxe locale, transport, eventuale costuri suplimentare sau diferențe de piață. Modelul cu patru uși este cu 500 de dolari mai scump, iar versiunea Plus urcă la 77.490 de dolari, adică în jur de 71.000 de euro.
Pentru un cititor din România, comparația este inevitabilă. La acești bani, vorbim despre o sumă care se apropie de prețul combinat al două Dacia Spring și al unui Jogger, în funcție de versiuni, promoții și programe de finanțare. Sigur, Charger Daytona EV nu joacă în aceeași ligă cu o electrică urbană sau cu o mașină de familie, dar diferența arată foarte clar unde se poziționează noul Dodge: nu ca soluție rațională de mobilitate, ci ca obiect de dorință pentru cei care vor o mașină electrică spectaculoasă, rapidă și foarte americană.
Dodge Charger Daytona EV schimbă rețeta clasică de muscle car
Versiunea electrică pentru 2027 este disponibilă în echiparea Scat Pack, după ce Dodge a renunțat la varianta de bază R/T pentru anul de model 2026. Asta înseamnă că noul Charger Daytona EV intră direct în zona de performanță ridicată. Sistemul de propulsie electrică livrează până la 670 CP și 627 lb-ft, echivalentul a aproximativ 850 Nm, iar tracțiunea integrală ajută mașina să transforme instantaneu puterea în accelerație.
Rezultatul este o accelerație de la 0 la 60 mph în 3,3 secunde. În termeni europeni, vorbim despre un timp foarte apropiat pentru sprintul 0 – 100 km/h, suficient cât să pună modelul Dodge în zona unor mașini sport consacrate. Pentru un Charger, este o schimbare majoră de personalitate: nu mai ai motorul clasic V8 în față, dar ai cuplu instantaneu și o reacție imposibil de obținut la fel de ușor de un propulsor termic tradițional.
Dodge încearcă însă să păstreze legătura emoțională cu trecutul. Mașina include mai multe moduri de condus, precum Sport, Track, Drag, Custom, Auto/Eco, Wet/Snow și Valet. Pentru cei care vor spectacol, există și funcții precum Drift/Donut mode, Launch Control și PowerShot. Aceasta din urmă adaugă temporar 40 CP pentru 10 secunde, un fel de impuls electric gândit pentru momentele în care vrei maximum de performanță.
Cel mai controversat element rămâne însă sistemul Fratzonic Chambered Exhaust. Dodge îl prezintă ca primul sistem de acest tip care emulează sunetul unui motor V8 clasic pe o mașină electrică. Practic, noul Charger încearcă să nu fie doar rapid, ci și teatral. Pentru unii, acest sunet artificial va fi parte din farmec. Pentru alții, va fi dovada că electrificarea muscle car-ului american încă se luptă cu propria moștenire.
Interesant este că versiunea electrică este mai rapidă decât varianta termică Scat Pack SIXPACK H.O, echipată cu motor twin turbo de 550 CP. Aceasta ajunge de la 0 la 60 mph în 3,9 secunde, adică este cu aproximativ 0,6 secunde mai lentă decât varianta EV. Din perspectiva cifrelor pure, Dodge poate spune că noul Charger electric nu este o diluare a rețetei, ci cea mai rapidă interpretare a ei.
Mufa Tesla aduce acces la mai multe stații, dar prețul rămâne greu de ignorat
Una dintre cele mai importante noutăți ale modelului 2027 este portul NACS, standardul de încărcare asociat cu Tesla în America de Nord. Pentru cumpărătorii din SUA, această schimbare contează enorm, deoarece deschide accesul la peste 29.000 de încărcătoare suplimentare, inclusiv stații Tesla Supercharger. Dodge include în continuare și un adaptor AC J1772-to-NACS, ceea ce face tranziția mai ușoară pentru utilizatorii care depind de infrastructuri diferite.
În România, detaliul este relevant mai ales ca semn al direcției în care merge piața americană. În Europa, lucrurile sunt diferite, pentru că standardul CCS este deja dominant, iar compatibilitatea cu rețelele de încărcare are altă logică. Totuși, pentru Dodge Charger Daytona EV, portul NACS este important pentru că îl face mai practic în țara pentru care a fost gândit. Un muscle car electric nu poate trăi doar din accelerații spectaculoase. Are nevoie și de o experiență de încărcare cât mai simplă.
Autonomia anunțată ajunge la până la 267 mile pentru versiunea coupe, în funcție de pachet. Convertit, înseamnă aproximativ 430 km. Nu este o valoare record pentru o electrică modernă, dar este decentă pentru o mașină mare, grea, cu 670 CP și orientare clară spre performanță. Pentru drumuri lungi, diferența o va face viteza de încărcare și accesul la rețeaua potrivită, nu doar cifra de autonomie afișată pe hârtie.
La interior, Dodge Charger Daytona EV vine standard cu un ecran central de infotainment de 12,3 inci și un instrumentar digital de 16 inci. Mai primește schimbător de tip pistol-grip, sistem audio Alpine cu nouă difuzoare și climatizare pe două zone. Versiunea Plus adaugă dotări mai apropiate de zona premium: scaune față ventilate, iluminare ambientală în 64 de culori, faruri LED îmbunătățite, Head-up Display, cameră la 360 de grade, încărcare wireless și hayon electric.
Pe lista de opționale se află pachete precum Carbon & Suede, Blacktop, plafon panoramic din sticlă, sistem audio Alpine Pro cu 18 difuzoare și culori precum Demonic Red sau Petrol Blue. Cu alte cuvinte, Dodge nu vinde doar o electrică rapidă, ci un pachet complet de imagine, performanță și personalizare.
Marea întrebare rămâne dacă acest pachet își justifică prețul. Față de anul de model 2026, care pornea de la 61.995 de dolari, noul model este considerabil mai scump. Într-o piață în care mașinile electrice se luptă tot mai mult pe eficiență, autonomie și cost total de utilizare, Dodge merge în direcția opusă: multă putere, mult caracter, multă tehnologie și un preț care îl scoate din zona cumpărătorului obișnuit.
Pentru americani, Dodge Charger Daytona EV 2027 poate fi o alternativă electrică la muscle car-ul clasic, dar cu acces mai bun la încărcare și performanțe superioare. Pentru români, rămâne mai degrabă o curiozitate spectaculoasă, genul de mașină pe care o compari inevitabil cu prețul mai multor modele Dacia. Este rapidă, are 430 km autonomie și promite experiență de supercar, dar nota de plată confirmă că electrificarea legendelor americane nu vine deloc ieftin.