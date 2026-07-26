SUV-ul GM cu șase locuri, 260 km electrici și autonomie totală de 1.255 km costă în China cât o mașină mică

Bateria de 37,9 kWh schimbă rolul motorului pe benzină

Starlight L folosește un acumulator LFP de 37,9 kWh, o capacitate comparabilă cu cea întâlnită la unele mașini electrice din generațiile anterioare. Sistemul mai include un motor pe benzină de 1,5 litri cu ciclu Atkinson și o unitate electrică, puterea totală anunțată fiind de aproximativ 170 kW, echivalentul a circa 231 CP.

Pentru un șofer din România care parcurge zilnic 30, 50 sau chiar 100 de kilometri, autonomia electrică declarată ar însemna că motorul termic ar putea rămâne nefolosit zile întregi. La drum lung, acesta preia rolul de rezervă energetică și elimină nevoia opririlor frecvente la stații rapide, una dintre principalele temeri ale cumpărătorilor care nu sunt pregătiți să treacă la un automobil complet electric.

Avantajul există numai atunci când mașina este conectată constant la priză. Un plug-in hybrid greu, condus cu bateria descărcată, poate ajunge să consume mai mult decât sugerează valorile oficiale. Proprietarul trebuie să aibă acces la încărcare acasă, la serviciu sau într-o parcare folosită frecvent. În lipsa acestei rutine, acumulatorul mare devine o masă suplimentară transportată de motorul pe benzină.

Interiorul este configurat cu șase locuri și două scaune individuale pe rândul din mijloc. Această arhitectură este populară în China și America de Nord, dar mai rar întâlnită în zona accesibilă a pieței românești. Familiile numeroase trebuie să aleagă de obicei între SUV-uri mai scumpe, vehicule comerciale transformate pentru pasageri sau modele rulate.

Prețul din China nu ar supraviețui neschimbat în România

Versiunea Premium costă aproximativ 15.900 de euro, iar varianta Flagship ajunge la aproximativ 17.200 de euro, la conversia directă din yuani. Aceste sume nu pot fi comparate fără ajustări cu prețurile europene. Taxele, TVA-ul, transportul, omologarea, garanția, rețeaua de service și cerințele de siguranță ar ridica semnificativ valoarea unui model comercializat oficial în România.

General Motors ar putea folosi modelul ca bază pentru un viitor Buick sau Chevrolet destinat Americii de Nord. Un asemenea scenariu ar permite companiei să intre rapid în segmentul SUV-urilor plug-in hybrid cu autonomie electrică mare, fără dezvoltarea unei platforme complet noi. Nu există însă o confirmare că Starlight L va fi exportat în această formă în Statele Unite sau în Europa.

Pentru piața românească, modelul ar putea atrage clienții care apreciază dimensiunile și caracterul practic ale unor SUV-uri precum Dacia Duster sau Bigster, dar au nevoie de șase locuri și de o autonomie electrică mult mai mare. Diferența ar fi că întreținerea unui model rar, fără reprezentare oficială, poate transforma prețul atractiv într-un risc costisitor.