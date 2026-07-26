SUV-ul GM cu șase locuri, 260 km electrici și autonomie totală de 1.255 km costă în China cât o mașină mică
Un SUV de aproape 17.200 de euro, cu șase locuri, baterie mai mare decât cea a unor automobile complet electrice și o autonomie totală revendicată de aproximativ 1.255 de kilometri pare greu de imaginat pe piața europeană. În China, această combinație este oferită de Wuling Starlight L, un plug-in hybrid dezvoltat de asocierea dintre SAIC, General Motors și Wuling.
Modelul este interesant nu doar prin preț, ci și prin modul în care estompează granița dintre un hibrid plug-in și o mașină electrică cu generator pe benzină. Autonomia electrică declarată ajunge la 260 de kilometri, suficient de mare pentru ca motorul termic să rămână oprit în majoritatea deplasărilor cotidiene, cu condiția ca proprietarul să încarce mașina regulat.
Bateria de 37,9 kWh schimbă rolul motorului pe benzină
Starlight L folosește un acumulator LFP de 37,9 kWh, o capacitate comparabilă cu cea întâlnită la unele mașini electrice din generațiile anterioare. Sistemul mai include un motor pe benzină de 1,5 litri cu ciclu Atkinson și o unitate electrică, puterea totală anunțată fiind de aproximativ 170 kW, echivalentul a circa 231 CP.
Pentru un șofer din România care parcurge zilnic 30, 50 sau chiar 100 de kilometri, autonomia electrică declarată ar însemna că motorul termic ar putea rămâne nefolosit zile întregi. La drum lung, acesta preia rolul de rezervă energetică și elimină nevoia opririlor frecvente la stații rapide, una dintre principalele temeri ale cumpărătorilor care nu sunt pregătiți să treacă la un automobil complet electric.
Avantajul există numai atunci când mașina este conectată constant la priză. Un plug-in hybrid greu, condus cu bateria descărcată, poate ajunge să consume mai mult decât sugerează valorile oficiale. Proprietarul trebuie să aibă acces la încărcare acasă, la serviciu sau într-o parcare folosită frecvent. În lipsa acestei rutine, acumulatorul mare devine o masă suplimentară transportată de motorul pe benzină.
Interiorul este configurat cu șase locuri și două scaune individuale pe rândul din mijloc. Această arhitectură este populară în China și America de Nord, dar mai rar întâlnită în zona accesibilă a pieței românești. Familiile numeroase trebuie să aleagă de obicei între SUV-uri mai scumpe, vehicule comerciale transformate pentru pasageri sau modele rulate.
Prețul din China nu ar supraviețui neschimbat în România
Versiunea Premium costă aproximativ 15.900 de euro, iar varianta Flagship ajunge la aproximativ 17.200 de euro, la conversia directă din yuani. Aceste sume nu pot fi comparate fără ajustări cu prețurile europene. Taxele, TVA-ul, transportul, omologarea, garanția, rețeaua de service și cerințele de siguranță ar ridica semnificativ valoarea unui model comercializat oficial în România.
General Motors ar putea folosi modelul ca bază pentru un viitor Buick sau Chevrolet destinat Americii de Nord. Un asemenea scenariu ar permite companiei să intre rapid în segmentul SUV-urilor plug-in hybrid cu autonomie electrică mare, fără dezvoltarea unei platforme complet noi. Nu există însă o confirmare că Starlight L va fi exportat în această formă în Statele Unite sau în Europa.
Pentru piața românească, modelul ar putea atrage clienții care apreciază dimensiunile și caracterul practic ale unor SUV-uri precum Dacia Duster sau Bigster, dar au nevoie de șase locuri și de o autonomie electrică mult mai mare. Diferența ar fi că întreținerea unui model rar, fără reprezentare oficială, poate transforma prețul atractiv într-un risc costisitor.
Starlight L arată cât de repede se schimbă piața chineză. Un acumulator de aproape 38 kWh nu mai este rezervat unui automobil electric, iar autonomia totală de peste 1.200 de kilometri este folosită pentru a convinge cumpărătorii care încă se tem de infrastructura de încărcare. Pentru români, modelul rămâne deocamdată o demonstrație a diferenței dintre prețurile chinezești și cele europene, nu o ofertă pe care o pot găsi imediat în showroom.