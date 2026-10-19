Noul BMW iX5 a fost surprins pe șosea înainte de lansare. SUV-ul electric cu 850 km autonomie și faruri spectaculoase vine și în România
BMW pregătește o nouă etapă pentru unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri premium ale sale. X5, modelul care a contribuit decisiv la popularizarea SUV-urilor de lux, primește pentru prima dată o versiune complet electrică, iar aceasta promite performanțe comparabile cu ale automobilelor sport și o autonomie suficientă pentru deplasări lungi fără opriri frecvente. Noul BMW iX5 a fost surprins recent în timpul testelor desfășurate pe drumurile publice din Statele Unite, oferind o perspectivă mai clară asupra designului său.
Elementul care atrage imediat atenția este noua semnătură luminoasă Double-X, integrată în blocurile optice frontale. Dincolo de aspectul spectaculos, BMW iX5 introduce tehnologii de propulsie și încărcare dezvoltate pentru generația Neue Klasse. Pentru piața din România, constructorul menționează o autonomie de până la 850 de kilometri WLTP, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai interesante SUV-uri electrice de mari dimensiuni anunțate pentru 2027, conform Electrek.
BMW iX5 aduce farurile Double-X și o nouă interpretare a designului german
Noua generație BMW X5 păstrează proporțiile specifice unui SUV de lux, dar introduce un limbaj vizual inspirat de familia Neue Klasse. Partea frontală este dominată de grila caracteristică BMW, care poate beneficia de iluminarea Iconic Glow, și de farurile cu elemente luminoase în formă de X dublu.
Semnătura Double-X integrează mai multe funcții într-un singur ansamblu, inclusiv luminile de zi, faza scurtă, luminile de poziție și semnalizatoarele. Șoferul poate opta și pentru o prezentare vizuală mai discretă, prin dezactivarea anumitor elemente luminoase decorative.
Fotografiile realizate în timpul testelor americane demonstrează că noua semnătură este foarte ușor de recunoscut. BMW încearcă astfel să ofere modelelor sale o identitate vizuală distinctă, într-o perioadă în care numeroși constructori utilizează bare luminoase continue și blocuri optice foarte înguste.
Noul X5 va continua să fie disponibil cu motorizări pe benzină și diesel, alături de versiuni plug-in hybrid și electrice. Constructorul dezvoltă inclusiv o variantă cu hidrogen, parte a strategiei prin care încearcă să răspundă unor cerințe diferite ale pieței.
Interiorul primește sistemul BMW Panoramic Vision, care proiectează informații de-a lungul părții inferioare a parbrizului, un ecran central de mari dimensiuni și tehnologii avansate de asistență la conducere.
Baterie de 141 kWh, încărcare la 460 kW și autonomie impresionantă
BMW iX5 60 xDrive utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, cu o putere combinată de 425 kW, echivalentul a aproximativ 578 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 4,6 secunde, în timp ce viteza maximă este de 210 km/h.
Bateria de aproximativ 141 kWh reprezintă una dintre cele mai mari instalate până acum pe un automobil electric BMW. Arhitectura de 800 de volți permite o putere maximă de încărcare de 460 kW, iar producătorul anunță încărcarea de la 10% la 80% în aproximativ 23 de minute.
În condiții favorabile, zece minute la o stație compatibilă pot adăuga între 298 și 363 de kilometri de autonomie WLTP. Valorile depind de temperatura bateriei, nivelul de încărcare și puterea efectivă furnizată de stație.
Conform informațiilor publicate de BMW România, autonomia omologată se situează între 724 și 850 de kilometri WLTP, în funcție de configurație. Această valoare maximă este diferită de autonomia estimată pentru versiunea americană, de aproximativ 700 de kilometri conform standardului EPA.
Pentru un șofer din România, o asemenea autonomie ar putea permite parcurgerea traseului București-Cluj-Napoca fără oprire pentru încărcare, în condiții favorabile. La viteze ridicate pe autostradă sau iarna, autonomia reală poate fi însă semnificativ mai mică.
În Germania, BMW iX5 60 xDrive are un preț de pornire de 102.800 de euro. În Statele Unite, prețul anunțat este echivalentul a aproximativ 71.200 de euro, fără taxele și cheltuielile suplimentare. Diferența reflectă particularitățile celor două piețe și nu reprezintă o reducere disponibilă cumpărătorilor europeni.
Noul model va fi produs la uzina BMW din Spartanburg, Statele Unite, iar lansarea comercială americană este programată pentru începutul anului 2027. Prezența sa pe site-ul oficial BMW România confirmă interesul constructorului pentru comercializarea modelului și pe piața locală.
BMW iX5 demonstrează că SUV-urile electrice premium evoluează rapid, iar autonomia începe să fie mai puțin restrictivă decât în urmă cu câțiva ani. Principalele provocări rămân însă prețul ridicat și accesul la infrastructură capabilă să valorifice puterea foarte mare de încărcare.