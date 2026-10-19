Noul BMW iX5 a fost surprins pe șosea înainte de lansare. SUV-ul electric cu 850 km autonomie și faruri spectaculoase vine și în România

BMW iX5 aduce farurile Double-X și o nouă interpretare a designului german

Noua generație BMW X5 păstrează proporțiile specifice unui SUV de lux, dar introduce un limbaj vizual inspirat de familia Neue Klasse. Partea frontală este dominată de grila caracteristică BMW, care poate beneficia de iluminarea Iconic Glow, și de farurile cu elemente luminoase în formă de X dublu.

Semnătura Double-X integrează mai multe funcții într-un singur ansamblu, inclusiv luminile de zi, faza scurtă, luminile de poziție și semnalizatoarele. Șoferul poate opta și pentru o prezentare vizuală mai discretă, prin dezactivarea anumitor elemente luminoase decorative.

Fotografiile realizate în timpul testelor americane demonstrează că noua semnătură este foarte ușor de recunoscut. BMW încearcă astfel să ofere modelelor sale o identitate vizuală distinctă, într-o perioadă în care numeroși constructori utilizează bare luminoase continue și blocuri optice foarte înguste.

Noul X5 va continua să fie disponibil cu motorizări pe benzină și diesel, alături de versiuni plug-in hybrid și electrice. Constructorul dezvoltă inclusiv o variantă cu hidrogen, parte a strategiei prin care încearcă să răspundă unor cerințe diferite ale pieței.

Interiorul primește sistemul BMW Panoramic Vision, care proiectează informații de-a lungul părții inferioare a parbrizului, un ecran central de mari dimensiuni și tehnologii avansate de asistență la conducere.

Baterie de 141 kWh, încărcare la 460 kW și autonomie impresionantă

BMW iX5 60 xDrive utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, cu o putere combinată de 425 kW, echivalentul a aproximativ 578 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 4,6 secunde, în timp ce viteza maximă este de 210 km/h.

Bateria de aproximativ 141 kWh reprezintă una dintre cele mai mari instalate până acum pe un automobil electric BMW. Arhitectura de 800 de volți permite o putere maximă de încărcare de 460 kW, iar producătorul anunță încărcarea de la 10% la 80% în aproximativ 23 de minute.