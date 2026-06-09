Cele mai sigure destinaţii europene. Unde poţi călători fără frica dronelor sau rachetelor
Planurile de vacanță ale multor români se schimbă în vara anului 2026 pe fondul incidentelor care au avut loc în mai multe zone turistice populare. Evenimentele recente, de la drona care s-a autodetonat în Portul Constanța până la incidentele raportate în Grecia, Cipru și Turcia, au alimentat un sentiment de nesiguranță în rândul turiștilor. În paralel, scumpirea transportului aerian și incertitudinile generate de conflictele din apropierea Europei determină tot mai multe persoane să își regândească destinațiile și mijloacele de transport pentru concediu.
Tot mai mulți turiști caută destinații considerate sigure
În agențiile de turism se observă deja o orientare către țări aflate la distanță de zonele asociate cu incidentele recente. Potrivit consultantului de turism Alexandru Pop, interesul este în creștere pentru state precum Franța, Italia, Portugalia și Spania.
„Avem clienți interesați de stațiuni din țările aflate la distanță de Ucraina și Iran. Este logic să fie așa, aici nu există vreun dubiu. Oamenii consideră că pe măsură ce se îndepărtează de Ucraina și Iran găsesc mai multă siguranță și nu văd cine și cum îi poate contrazice aici. Vorbim de Franța, Italia și Portugalia, multe oferte și pentru Spania. Mai aproape, mai ales pentru cei din Vestul țării care pot merge chiar și cu mașina ar fi Croația și Muntenegru, iar mai nou Albania. Pentru toate aceste țări avem un interes mai crescut”, consideră Pop, potrivit Adevărul.
Pentru românii care preferă să rămână relativ aproape de țară și să călătorească pe cont propriu, Croația, Muntenegru și Albania sunt printre opțiunile care atrag tot mai multă atenție.
Mașina personală câștigă teren în fața avionului
Pe lângă alegerea unor destinații percepute ca fiind mai sigure, mulți turiști schimbă și modul în care ajung la destinație.
În contextul în care mai multe state și-au închis temporar spațiul aerian în această primăvară din cauza conflictului din Iran, românii devin tot mai interesați de vacanțele realizate cu mașina personală.
Motivul este simplu și ține de controlul asupra călătoriei. Mulți turiști consideră că deplasarea cu automobilul le oferă flexibilitatea de a se întoarce acasă oricând, fără a depinde de zboruri, aeroporturi sau eventuale restricții de trafic aerian.
Potrivit lui Alexandru Pop, există și alte motive care îi determină pe oameni să evite avionul.
„Mulți se interesează de vacanțe, dar nu vor să aibă inclus transportul cu avionul. E și din cauză că se tem că prețurile pot să crească pe nepusă masă din cauza companiilor aeriene, care invocă această criză a kerosenului, dar și din alte motive. Argumentul psihologic pe care l-am auzit de la oameni e simplu: cu mașina ai control total, te poți întoarce acasă oricând, indiferent de ce se întâmplă pe cer, dacă e să cadă drone și rachete.”
Cipru, prima destinație afectată de anulări
Printre țările care resimt deja efectele temerilor turiștilor se numără Cipru. Potrivit informațiilor citate, după ce insula a devenit ținta unor rachete iraniene lansate către o bază militară britanică, au început să apară anulări și o încetinire a ritmului rezervărilor.
Ministrul adjunct al Turismului, Costas Koumis, a declarat că turismul a fost deja influențat de conflictul din Orientul Mijlociu, deși a subliniat că Cipru rămâne o destinație sigură.
Operatorii din turism și unitățile de cazare raportează deja anulări pentru călătoriile programate în următoarele săptămâni, în contextul îngrijorărilor legate de evoluția situației din regiune.
Îngrijorări și pe litoralul românesc
În România, discuțiile despre siguranța vacanțelor au apărut după incidentul din Portul Constanța, când o dronă ucraineană s-a autodetonat.
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că aproximativ 1.300 de persoane au fost evacuate preventiv de pe plaje în data de 5 iunie.
Potrivit datelor Federației Patronatelor din Turismul Românesc, înainte de incident exista deja o scădere de aproximativ 20% a rezervărilor pe litoralul Mării Negre.
Cu toate acestea, reprezentanții industriei ospitalității spun că turiștii aflați deja în stațiuni nu și-au întrerupt vacanțele.
„Facem precizarea că, pentru câteva minute, au fost evacuați turiștii de pe plaje – așa cum se și impune și se și întâmplă în orice situație de urgență – în cazul evenimentelor ce pot pune în pericol siguranța cetățenilor, dar nu au existat și nu există evacuări de turiști din hoteluri”, a transmis Corina Martin.
Aceasta a recunoscut însă că atât operatorii din turism, cât și turiștii își pun întrebări în legătură cu posibilitatea repetării unor astfel de incidente.
Teama și informațiile din mediul online influențează deciziile turiștilor
Specialiștii consideră că este prea devreme pentru a estima impactul real asupra sezonului turistic, însă admit că efectele psihologice există deja.
Alexandru Pop susține că tot mai multe persoane îi solicită recomandări pentru destinații considerate mai sigure, după ce incidente cu drone au fost raportate în mai multe state.
În paralel, analistul Adrian Negrescu atrage atenția asupra riscului ca informațiile exagerate și lipsa unei comunicări clare să afecteze imaginea litoralului românesc.
Pe grupurile dedicate călătoriilor apar tot mai multe discuții despre siguranța destinațiilor, iar unii turiști încearcă deja să renunțe la biletele cumpărate anterior.
Totodată, mulți călători folosesc aplicații de monitorizare a traficului aerian și verifică istoricul zborurilor înainte de a face o rezervare, încercând să evite zonele considerate sensibile.
În contextul acestor preocupări, destinațiile europene aflate la distanță de regiunile afectate de incidente recente devin tot mai atractive pentru românii care își doresc un concediu fără griji în vara lui 2026.