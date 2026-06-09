Cele mai sigure destinaţii europene. Unde poţi călători fără frica dronelor sau rachetelor

„Avem clienți interesați de stațiuni din țările aflate la distanță de Ucraina și Iran. Este logic să fie așa, aici nu există vreun dubiu. Oamenii consideră că pe măsură ce se îndepărtează de Ucraina și Iran găsesc mai multă siguranță și nu văd cine și cum îi poate contrazice aici. Vorbim de Franța, Italia și Portugalia, multe oferte și pentru Spania. Mai aproape, mai ales pentru cei din Vestul țării care pot merge chiar și cu mașina ar fi Croația și Muntenegru, iar mai nou Albania. Pentru toate aceste țări avem un interes mai crescut”, consideră Pop, potrivit Adevărul.

Pentru românii care preferă să rămână relativ aproape de țară și să călătorească pe cont propriu, Croația, Muntenegru și Albania sunt printre opțiunile care atrag tot mai multă atenție.

Mașina personală câștigă teren în fața avionului

Pe lângă alegerea unor destinații percepute ca fiind mai sigure, mulți turiști schimbă și modul în care ajung la destinație.

În contextul în care mai multe state și-au închis temporar spațiul aerian în această primăvară din cauza conflictului din Iran, românii devin tot mai interesați de vacanțele realizate cu mașina personală.

Motivul este simplu și ține de controlul asupra călătoriei. Mulți turiști consideră că deplasarea cu automobilul le oferă flexibilitatea de a se întoarce acasă oricând, fără a depinde de zboruri, aeroporturi sau eventuale restricții de trafic aerian.

Potrivit lui Alexandru Pop, există și alte motive care îi determină pe oameni să evite avionul.

„Mulți se interesează de vacanțe, dar nu vor să aibă inclus transportul cu avionul. E și din cauză că se tem că prețurile pot să crească pe nepusă masă din cauza companiilor aeriene, care invocă această criză a kerosenului, dar și din alte motive. Argumentul psihologic pe care l-am auzit de la oameni e simplu: cu mașina ai control total, te poți întoarce acasă oricând, indiferent de ce se întâmplă pe cer, dacă e să cadă drone și rachete.”

Cipru, prima destinație afectată de anulări

Printre țările care resimt deja efectele temerilor turiștilor se numără Cipru. Potrivit informațiilor citate, după ce insula a devenit ținta unor rachete iraniene lansate către o bază militară britanică, au început să apară anulări și o încetinire a ritmului rezervărilor.

Ministrul adjunct al Turismului, Costas Koumis, a declarat că turismul a fost deja influențat de conflictul din Orientul Mijlociu, deși a subliniat că Cipru rămâne o destinație sigură.