Nissan vrea bateria care bate China la preț. Proiectul solid state poate schimba mașinile electrice din 2028

Ce promite bateria litiu-sulf și de ce este importantă

Tehnologia Gelion folosește un material activ de catod bazat pe sulf, denumit NES, adică Nano-Encapsulated Sulfur. Ideea principală este înlocuirea unor materiale scumpe, precum nichelul și cobaltul, cu sulf, un element mai ieftin și mult mai abundent. Dacă această abordare ajunge la scară industrială, costul bateriilor ar putea scădea semnificativ.

Proiectul are o valoare totală de aproximativ 4,2 milioane de euro, iar Gelion ar urma să primească finanțări cumulate de circa 3 milioane de euro. Sumele nu sunt uriașe pentru industria auto, dar sunt importante pentru o tehnologie aflată încă în fază de dezvoltare avansată. În acest domeniu, diferența dintre un prototip promițător și o baterie produsă în masă este enormă.

Un raport de cercetare publicat sub titlul „Cheaper Than China” susține că platforma Gelion ar putea oferi avantajele bateriilor litiu-ion performante, dar cu posibilitatea de a fi produsă în Occident mai ieftin decât în China. Pentru Nissan, o astfel de promisiune este exact tipul de avantaj de care are nevoie într-un moment dificil.

Nissan a fost printre pionierii mașinii electrice moderne cu Leaf, dar ulterior a pierdut ritmul în fața Tesla, a grupurilor europene și, mai ales, a constructorilor chinezi. O baterie solid state competitivă ar putea fi o cale de revenire, nu doar prin autonomie mai mare, ci și prin costuri mai bune și timpi de încărcare mai mici.

Când ar putea ajunge tehnologia pe mașini de serie

Gelion urmărește un prototip comercial în anul fiscal 2027, iar acest calendar se potrivește cu planul Nissan de a lansa primul său model electric cu baterie solid state în 2028. Constructorul japonez a deschis deja o linie pilot pentru baterii all-solid-state la uzina sa din Yokohama, în Japonia, iar parteneriatul cu LiCAP Technologies vizează metode de producție mai eficiente.

Una dintre tehnologiile importante este procesul Activated Dry Electrode, care elimină anumite etape costisitoare legate de uscare și solvenți. Nissan consideră că această abordare ar putea aduce un avantaj semnificativ de cost și eficiență. În termeni simpli, nu este suficient să ai o baterie bună în laborator. Trebuie să o poți fabrica rapid, ieftin și constant.

În industrie se vorbește des despre faptul că bateriile solid state ar putea dubla autonomia față de acumulatorii litiu-ion convenționali. Unele estimări indică posibilitatea unor mașini electrice cu peste 1.000 de kilometri autonomie la o singură încărcare. Pentru România, unde mulți șoferi încă privesc autonomia ca pe principala frână în fața electrificării, un astfel de salt ar schimba complet discuția.