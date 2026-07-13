Lexus readuce legendarul LFA ca supercar electric. Bateria solid-state promisă de Toyota rămâne marele semn de întrebare

Bateria revoluționară are deja un istoric lung de amânări

Bateriile cu electrolit solid ar putea oferi o densitate energetică mai mare, încărcare mai rapidă și stabilitate termică îmbunătățită comparativ cu celulele litiu-ion convenționale. Într-un supercar, avantajul principal ar fi reducerea masei fără sacrificarea autonomiei sau puterii.

Toyota afirmă că urmărește introducerea practică a bateriilor complet solid-state în automobile electrice în jurul anului 2028. Calendarul creează însă o neclaritate, deoarece LFA este descris ca fiind aproape gata pentru o lansare în 2027.

Este posibil ca versiunea inițială să folosească o baterie convențională avansată, iar tehnologia solid-state să fie introdusă ulterior. O altă variantă este ca programul mașinii sau cel al bateriei să fie amânat. Lexus nu a oferit deocamdată explicații tehnice suficiente.

Scepticismul este justificat de istoricul declarațiilor Toyota. Primele automobile cu baterii solid-state au fost anunțate succesiv pentru 2021, 2022 și 2025, iar ținta actuală s-a mutat spre intervalul 2027-2028.

Trecerea de la prototip la producția de serie este dificilă. Celulele trebuie fabricate uniform, trebuie să reziste la mii de cicluri și să funcționeze într-un pachet expus vibrațiilor, frigului și solicitărilor extreme. Costul trebuie, de asemenea, controlat, chiar și pentru un model foarte scump.

Lexus încearcă să recreeze emoția V10-ului prin software

Primul LFA a devenit celebru nu doar pentru performanță, ci și pentru motorul V10 de 4,8 litri, capabil să urce rapid în turații și să producă un sunet foarte distinct. Modelul dezvolta 562 CP și accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 3,7 secunde.

Versiunea electrică va fi inevitabil mai rapidă, dar Lexus trebuie să găsească o modalitate prin care experiența să nu fie redusă la o accelerație violentă și silențioasă. Producătorul lucrează la sunete sintetizate, vibrații și schimbări de trepte simulate, o direcție folosită deja de Hyundai și de alte mărci pentru modelele electrice de performanță.