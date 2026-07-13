Lexus readuce legendarul LFA ca supercar electric. Bateria solid-state promisă de Toyota rămâne marele semn de întrebare
Lexus pregătește revenirea unuia dintre cele mai apreciate automobile japoneze de performanță, dar fără motorul V10 care a transformat primul LFA într-un model de colecție. Noul LFA va fi complet electric și a apărut public la Festivalul de Viteză de la Goodwood, unde Toyota a expus și modelele GR GT și GR GT3.
Designerul-șef al conceptului susține că versiunea de serie este aproape finalizată și ar urma să fie lansată în 2027. Toyota nu a prezentat încă puterea, capacitatea bateriei, accelerația sau prețul, dar proiectul este asociat cu tehnologia solid-state pe care compania o promite de mai mulți ani.
Bateria revoluționară are deja un istoric lung de amânări
Bateriile cu electrolit solid ar putea oferi o densitate energetică mai mare, încărcare mai rapidă și stabilitate termică îmbunătățită comparativ cu celulele litiu-ion convenționale. Într-un supercar, avantajul principal ar fi reducerea masei fără sacrificarea autonomiei sau puterii.
Toyota afirmă că urmărește introducerea practică a bateriilor complet solid-state în automobile electrice în jurul anului 2028. Calendarul creează însă o neclaritate, deoarece LFA este descris ca fiind aproape gata pentru o lansare în 2027.
Este posibil ca versiunea inițială să folosească o baterie convențională avansată, iar tehnologia solid-state să fie introdusă ulterior. O altă variantă este ca programul mașinii sau cel al bateriei să fie amânat. Lexus nu a oferit deocamdată explicații tehnice suficiente.
Scepticismul este justificat de istoricul declarațiilor Toyota. Primele automobile cu baterii solid-state au fost anunțate succesiv pentru 2021, 2022 și 2025, iar ținta actuală s-a mutat spre intervalul 2027-2028.
Trecerea de la prototip la producția de serie este dificilă. Celulele trebuie fabricate uniform, trebuie să reziste la mii de cicluri și să funcționeze într-un pachet expus vibrațiilor, frigului și solicitărilor extreme. Costul trebuie, de asemenea, controlat, chiar și pentru un model foarte scump.
Lexus încearcă să recreeze emoția V10-ului prin software
Primul LFA a devenit celebru nu doar pentru performanță, ci și pentru motorul V10 de 4,8 litri, capabil să urce rapid în turații și să producă un sunet foarte distinct. Modelul dezvolta 562 CP și accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 3,7 secunde.
Versiunea electrică va fi inevitabil mai rapidă, dar Lexus trebuie să găsească o modalitate prin care experiența să nu fie redusă la o accelerație violentă și silențioasă. Producătorul lucrează la sunete sintetizate, vibrații și schimbări de trepte simulate, o direcție folosită deja de Hyundai și de alte mărci pentru modelele electrice de performanță.
Interiorul va folosi un volan de tip yoke, padele și un cockpit digital orientat spre șofer. Padelele ar putea controla trepte virtuale sau nivelul de regenerare, deși rolul exact nu a fost comunicat.
Conceptul are aproximativ 4,69 metri lungime, 2,04 metri lățime și numai 1,19 metri înălțime, cu un ampatament de circa 2,73 metri. Proporțiile îl apropie de supercaruri precum Ferrari Roma sau Aston Martin DB12.
Competiția este mult mai dură decât în perioada primului LFA. Producătorii chinezi prezintă deja supercaruri electrice de peste 1.500 CP, iar Denza Z promite 1.582 CP și o accelerație până la 100 km/h în mai puțin de două secunde.
Lexus nu trebuie neapărat să câștige războiul cifrelor. Primul LFA nu a fost cel mai puternic sau cel mai rapid model al epocii sale, dar a devenit special prin inginerie, sunet și caracter. Noul model trebuie să găsească un echivalent electric al acestei personalități.
Pentru cumpărătorii români, LFA va rămâne probabil un automobil extrem de rar și foarte scump. Importanța lui este mai degrabă tehnologică. Dacă Toyota reușește să introducă o baterie solid-state funcțională, soluțiile testate pe supercar ar putea ajunge ulterior pe modele Lexus și Toyota produse în volume mai mari.
The GR GT is #Toyota’s fearsome new sports car, taking cues from its GT3 racing cousin. The 4-litre, V8 twin-turbo makes a beautiful sound, and was joined at #FOS 2026 by its motor sport sibling, as well as the #Lexus LFA electric super car concept.
Pure Goodwood magic! Have you… pic.twitter.com/Gtn55DIMcE
— Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 9, 2026