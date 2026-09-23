Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, vizită intensă la New York. De la ONU și Regina Maria, la momentul inedit surprins pe aeroport
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, se află la New York pentru una dintre cele mai importante deplasări externe din această perioadă, în contextul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Programul celor doi a inclus întâlniri diplomatice, un omagiu la Memorialul 9/11, inaugurarea unei intersecții dedicate Reginei Maria, dar și participarea Mirabelei Grădinaru la discuții internaționale privind protecția copiilor în mediul digital.
Din imaginile publicate chiar de președinte nu a lipsit nici un moment personal. În debutul unui videoclip despre vizita în SUA, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru apar sărutându-se pe aeroport, înainte de plecarea spre New York.
Omagiu la Memorialul 9/11 și întâlniri diplomatice
Unul dintre primele momente ale vizitei a fost deplasarea la Memorialul 9/11 de la World Trade Center. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au mers împreună la locul care amintește de atentatele din 11 septembrie 2001, președintele evocând importanța memoriei, solidarității și apărării valorilor democratice.
Șeful statului a avut apoi o întrevedere bilaterală cu secretarul general al ONU, António Guterres, precum și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress.
„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a transmis Nicușor Dan.
Președintele a avut în program și o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din New York.
O intersecție din Manhattan poartă numele Reginei Maria
Un alt moment important al deplasării a fost inaugurarea „The Queen Marie of Romania Corner”, denumire onorifică acordată intersecției dintre East 38th Street și Third Avenue din Manhattan, în apropierea Misiunii Permanente a României pe lângă ONU. Evenimentul a marcat 100 de ani de la turneul istoric efectuat de Regina Maria în Statele Unite.
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat împreună la ceremonie, iar președintele a vorbit despre rolul Reginei Maria în istoria României.
„S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldații, dar și în anii de diplomație de după, care au dus la formarea României Mari”, a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan a prezentat-o pe Regina Maria drept un reper istoric și a subliniat importanța păstrării unor astfel de modele.
Mirabela Grădinaru, discuții despre siguranța copiilor online
Mirabela Grădinaru a avut și un program distinct în marja Adunării Generale a ONU, axat pe protecția copiilor în mediul digital. La invitația lui Emine Erdoğan, soția președintelui Turciei, aceasta a participat la continuarea dialogului internațional început la Ankara pe această temă.
Evenimentul a fost organizat împreună cu UNICEF și Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor.
Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru s-a concentrat asupra necesității unor standarde comune, astfel încât protecția minorilor să nu depindă de țara în care aceștia se află sau de platforma digitală pe care o folosesc.
„Copiii noștri trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe. Iar protecția lor trebuie să poată trece aceste granițe împreună cu ei”, a afirmat aceasta.
Mirabela Grădinaru a vorbit și despre responsabilitatea comună a statelor, companiilor de tehnologie, școlilor și familiilor, susținând că siguranța copiilor trebuie să rămână în centrul dezvoltării mediului digital.
Sărutul de pe aeroport, inclus în imaginile publicate de președinte
Dincolo de programul oficial, Nicușor Dan a ales să includă în comunicarea despre deplasarea în SUA și o scurtă secvență personală. Videoclipul publicat pe contul său de TikTok începe cu imagini în care președintele și Mirabela Grădinaru se sărută pe aeroport, înaintea zborului spre Statele Unite.
@nicusordanro Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. #NicușorDan #SUA #RelațiiInternaționale #România #NewYork ♬ original sound – Nicușor Dan
Momentul este urmat în montaj de secvențe din programul oficial de la New York, inclusiv vizita la Memorialul 9/11 și întâlnirile diplomatice. Președintele a folosit imaginile pentru a transmite un mesaj despre importanța prezenței României în dialogul internațional.
Vizita continuă miercuri, 23 septembrie, când Nicușor Dan are programată intervenția României în cadrul Adunării Generale a ONU și participarea la reuniuni internaționale incluse în agenda deplasării de la New York.