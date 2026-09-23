Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, vizită intensă la New York. De la ONU și Regina Maria, la momentul inedit surprins pe aeroport

Omagiu la Memorialul 9/11 și întâlniri diplomatice

Unul dintre primele momente ale vizitei a fost deplasarea la Memorialul 9/11 de la World Trade Center. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au mers împreună la locul care amintește de atentatele din 11 septembrie 2001, președintele evocând importanța memoriei, solidarității și apărării valorilor democratice.

Șeful statului a avut apoi o întrevedere bilaterală cu secretarul general al ONU, António Guterres, precum și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress.

„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a avut în program și o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din New York.

O intersecție din Manhattan poartă numele Reginei Maria

Un alt moment important al deplasării a fost inaugurarea „The Queen Marie of Romania Corner”, denumire onorifică acordată intersecției dintre East 38th Street și Third Avenue din Manhattan, în apropierea Misiunii Permanente a României pe lângă ONU. Evenimentul a marcat 100 de ani de la turneul istoric efectuat de Regina Maria în Statele Unite.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat împreună la ceremonie, iar președintele a vorbit despre rolul Reginei Maria în istoria României.

„S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldații, dar și în anii de diplomație de după, care au dus la formarea României Mari”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a prezentat-o pe Regina Maria drept un reper istoric și a subliniat importanța păstrării unor astfel de modele.

Mirabela Grădinaru, discuții despre siguranța copiilor online

Mirabela Grădinaru a avut și un program distinct în marja Adunării Generale a ONU, axat pe protecția copiilor în mediul digital. La invitația lui Emine Erdoğan, soția președintelui Turciei, aceasta a participat la continuarea dialogului internațional început la Ankara pe această temă.