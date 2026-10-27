Nicușor Dan condamnă sabotajul atribuit Rusiei după incendiul de la Carfil. „Nu sunt incidente izolate”

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a enumerat tentativele de influențare a alegerilor, dezinformarea, atacurile cibernetice și sabotajele printre instrumentele războiului hibrid atribuit Rusiei. El a făcut referire și la escaladarea provocărilor împotriva transportului maritim civil din Marea Neagră.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună.”

Nicușor Dan a cerut măsuri pentru prevenirea unor incidente similare și identificarea persoanelor implicate. Totodată, a apreciat activitatea SRI, MAI, DIICOT și DGIA și a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană.

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Trei cetățeni străini sunt cercetați în dosarul incendiului

Potrivit comunicatului SRI, incendiul s-a produs pe platforma industrială Carfil, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM. Instituția atribuie provocarea acestuia unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă.

DIICOT cercetează trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, pentru tentativă la acte de diversiune. Doi dintre inculpați au fost depistați și arestați preventiv în Germania, unde, potrivit anchetatorilor, pregăteau fapte similare. Al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare la 26 octombrie.

Ancheta vizează și alte obiective pe care membrii rețelei le-ar fi avut în vedere în România și în alte state ale Uniunii Europene. SRI precizează că printre țintele atribuite de coordonatori se aflau facilități de producție de armament și obiective de interes militar și industrial.