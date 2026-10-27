Nicușor Dan condamnă sabotajul atribuit Rusiei după incendiul de la Carfil. „Nu sunt incidente izolate”
Președintele Nicușor Dan a condamnat marți, 27 octombrie, implicarea Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României, după ce SRI a anunțat identificarea unei rețele coordonate din Rusia, implicată în incendiul de pe platforma industrială Carfil din Brașov. Șeful statului cere vigilență și protejarea infrastructurii critice, iar premierul Luca Niculescu a transmis că România își va menține angajamentele privind securitatea națională.
Nicușor Dan avertizează asupra unei campanii coordonate
În mesajul publicat pe Facebook, președintele a calificat asemenea acțiuni drept o încălcare gravă a suveranității și securității României. Reacția sa vine după concluziile prezentate luni de Serviciul Român de Informații în cazul incendiului din 14 septembrie.
„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre.
Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis Nicușor Dan.
Șeful statului a enumerat tentativele de influențare a alegerilor, dezinformarea, atacurile cibernetice și sabotajele printre instrumentele războiului hibrid atribuit Rusiei. El a făcut referire și la escaladarea provocărilor împotriva transportului maritim civil din Marea Neagră.
„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună.”
Nicușor Dan a cerut măsuri pentru prevenirea unor incidente similare și identificarea persoanelor implicate. Totodată, a apreciat activitatea SRI, MAI, DIICOT și DGIA și a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană.
Citește și: Putin a ordonat personal intensificarea războiului hibrid și a sabotajelor în Europa, dezvăluie o anchetă WSJ
Trei cetățeni străini sunt cercetați în dosarul incendiului
Potrivit comunicatului SRI, incendiul s-a produs pe platforma industrială Carfil, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM. Instituția atribuie provocarea acestuia unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă.
DIICOT cercetează trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, pentru tentativă la acte de diversiune. Doi dintre inculpați au fost depistați și arestați preventiv în Germania, unde, potrivit anchetatorilor, pregăteau fapte similare. Al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare la 26 octombrie.
Ancheta vizează și alte obiective pe care membrii rețelei le-ar fi avut în vedere în România și în alte state ale Uniunii Europene. SRI precizează că printre țintele atribuite de coordonatori se aflau facilități de producție de armament și obiective de interes militar și industrial.
Premierul Luca Niculescu a condamnat, la rândul său, operațiunea anunțată de autorități. Acesta a transmis că instituțiile române acționează pentru destructurarea rețelelor care urmăresc sabotarea obiectivelor naționale.
„În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile.
Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!”, a transmis premierul.
Avertismentul SRI privind recrutarea prin rețele sociale
Autoritățile atrag atenția și asupra modului în care asemenea rețele atrag persoane în activități ilegale. Potrivit SRI, recrutarea poate începe online, cu oferte de bani pentru sarcini aparent inofensive, precum fotografierea sau observarea unor obiective.
Ulterior, solicitările pot ajunge la distrugeri ori incendieri, iar refuzul poate atrage presiuni și șantaj. SRI precizează că rețelele exploatează vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale.
Citește și: Atacuri cibernetice și dezinformare cu AI: România, țintă predilectă în anul electoral 2024
Nicușor Dan a reluat avertismentul privind folosirea platformelor sociale pentru atragerea și manipularea unor persoane. Președintele a cerut atenție față de mesajele și propunerile care circulă în mediul online.
„Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online.”