Ce salariu are șefa CCR în 2026. Averea și economiile declarate de Simina Tănăsescu
Într-o perioadă în care tot mai mulți români resimt efectele scumpirilor și ale majorărilor de taxe, veniturile celor care ocupă funcții importante în stat continuă să atragă atenția publicului. Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României (CCR) din iulie 2025, a declarat în ultimul document de avere făcut public venituri anuale de peste 575.000 de lei, provenite în principal din salariile încasate de la CCR și Universitatea din București. Documentul datează însă din iunie 2024 și reflectă situația financiară de atunci, nu veniturile actuale ale șefei Curții.
Ce salariu are Simina Tănăsescu la Curtea Constituțională în 2026
Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României (CCR), beneficiază în 2026 de o remunerație lunară brută de 61.497 de lei, potrivit grilei de salarizare publicate de instituție, valabilă la 31 martie 2026. După reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, suma ar reprezenta aproximativ 35.975 de lei net lunar, echivalentul a circa 7.000 de euro.
Venitul este format dintr-o indemnizație de bază de 47.074 de lei brut, la care se adaugă mai multe sporuri. Cel mai important este sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, în valoare de 11.769 de lei. Președinta CCR beneficiază și de un spor de confidențialitate de 2.354 de lei, precum și de 300 de lei pentru condiții de muncă vătămătoare.
Prin comparație, un judecător CCR fără funcție de conducere are în 2026 o indemnizație de bază de 45.260 de lei brut lunar, la care se adaugă sporurile prevăzute de lege. Astfel, diferența dintre remunerația președintelui Curții Constituționale și cea a unui judecător constituțional este relativ redusă.
Înainte să ajungă la conducerea instituției, Simina Tănăsescu a declarat și venituri din activitatea universitară. Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2024, aceasta a încasat pentru anul fiscal 2023 suma de 420.609 lei din activitatea de judecător CCR și 146.932 de lei de la Universitatea din București.
La acestea s-au adăugat 5.760 de lei din drepturi de proprietate intelectuală și 1.967 de lei din dobânzi bancare. Veniturile personale declarate pentru 2023 au totalizat 575.268 de lei, echivalentul unei medii de aproximativ 47.939 de lei lunar.
Este important de precizat că salariul estimat pentru 2026 nu include eventualele venituri din activitatea universitară sau alte surse. De asemenea, suma netă de aproximativ 35.975 de lei reprezintă un calcul orientativ realizat pe baza remunerației brute din grila instituției, nu un venit net individual confirmat printr-un document salarial.
Ce avere are declarată președinta CCR. Apartamente și terenuri
În documentul din 2024, Simina Tănăsescu a menționat trei apartamente și un teren agricol. Două dintre apartamente se află în București. Primul, cu o suprafață de 84 de metri pătrați, a fost cumpărat în 2005 și este deținut în coproprietate, în cotă de 50%. Cel de-al doilea are 98 de metri pătrați și a fost achiziționat în 2011, fiind deținut integral.
Al treilea apartament, situat în Galați, are 50 de metri pătrați și a fost moștenit în 2023. Judecătoarea deține jumătate din proprietate. În același an, aceasta a cumpărat un teren agricol de 850 de metri pătrați în localitatea Samurcași, județul Dâmbovița.
La capitolul bunuri de valoare, documentul menționează bijuterii estimate la 7.000 de euro, dobândite între 2000 și 2019.
Câți bani avea în conturi și depozite bancare
Declarația de avere indică economii importante, păstrate în lei, euro și dolari. În conturile curente erau menționate 89.105 lei și 8.546 de euro, iar depozitele bancare însumau 105.000 de euro și 6.250 de dolari.
Separat, Simina Tănăsescu a declarat active de 415.021 de lei în fonduri de investiții sau produse de economisire pentru pensie.
În document nu figurau datorii bancare, credite ipotecare ori contracte de leasing. Aceste informații descriu situația declarată în 2024 și nu confirmă că soldurile au rămas neschimbate până în prezent.
De ce nu mai sunt publicate declarațiile de avere
În mai 2025, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 297/2025, prin care a declarat neconstituționale prevederile referitoare la publicarea declarațiilor de avere și de interese pe site-urile instituțiilor și al Agenției Naționale de Integritate.
Totodată, CCR a eliminat obligația includerii veniturilor și bunurilor soților în declarațiile depuse de titularii funcțiilor publice.
Practic, obligația depunerii declarațiilor nu a fost eliminată, însă accesul publicului la aceste informații a fost restrâns.
Cine este Simina Tănăsescu și cât durează mandatul său
Simina Tănăsescu a devenit, la 13 iulie 2025, prima femeie aleasă la conducerea Curții Constituționale, instituție înființată în 1992. Mandatul de președinte durează trei ani. Specialistă în drept constituțional și profesor universitar, aceasta a fost numită judecător CCR în 2019 de fostul președinte Klaus Iohannis, pentru un mandat de nouă ani.
Anterior, a fost consilier prezidențial, reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii și a desfășurat activități academice în România și Franța.
În contextul presiunilor financiare resimțite de populație, veniturile și patrimoniul persoanelor aflate la conducerea instituțiilor publice rămân subiecte de interes. Pentru o comparație corectă, însă, trebuie făcută distincția între veniturile istorice declarate, salariile actuale și valoarea bunurilor acumulate în timp.