Ce salariu are șefa CCR în 2026. Averea și economiile declarate de Simina Tănăsescu

Venitul este format dintr-o indemnizație de bază de 47.074 de lei brut, la care se adaugă mai multe sporuri. Cel mai important este sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, în valoare de 11.769 de lei. Președinta CCR beneficiază și de un spor de confidențialitate de 2.354 de lei, precum și de 300 de lei pentru condiții de muncă vătămătoare.

Prin comparație, un judecător CCR fără funcție de conducere are în 2026 o indemnizație de bază de 45.260 de lei brut lunar, la care se adaugă sporurile prevăzute de lege. Astfel, diferența dintre remunerația președintelui Curții Constituționale și cea a unui judecător constituțional este relativ redusă.

Înainte să ajungă la conducerea instituției, Simina Tănăsescu a declarat și venituri din activitatea universitară. Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2024, aceasta a încasat pentru anul fiscal 2023 suma de 420.609 lei din activitatea de judecător CCR și 146.932 de lei de la Universitatea din București.

La acestea s-au adăugat 5.760 de lei din drepturi de proprietate intelectuală și 1.967 de lei din dobânzi bancare. Veniturile personale declarate pentru 2023 au totalizat 575.268 de lei, echivalentul unei medii de aproximativ 47.939 de lei lunar.

Este important de precizat că salariul estimat pentru 2026 nu include eventualele venituri din activitatea universitară sau alte surse. De asemenea, suma netă de aproximativ 35.975 de lei reprezintă un calcul orientativ realizat pe baza remunerației brute din grila instituției, nu un venit net individual confirmat printr-un document salarial.

Ce avere are declarată președinta CCR. Apartamente și terenuri

În documentul din 2024, Simina Tănăsescu a menționat trei apartamente și un teren agricol. Două dintre apartamente se află în București. Primul, cu o suprafață de 84 de metri pătrați, a fost cumpărat în 2005 și este deținut în coproprietate, în cotă de 50%. Cel de-al doilea are 98 de metri pătrați și a fost achiziționat în 2011, fiind deținut integral.

Al treilea apartament, situat în Galați, are 50 de metri pătrați și a fost moștenit în 2023. Judecătoarea deține jumătate din proprietate. În același an, aceasta a cumpărat un teren agricol de 850 de metri pătrați în localitatea Samurcași, județul Dâmbovița.