New York Times a ales cele mai bune 100 de seriale ale secolului. Lista care m-a dezamăgit: unde sunt „Dark”, „Silo”, „Pluribus” și „Westworld”?
New York Times a publicat una dintre acele liste care aproape garantează discuții, contradicții și câteva sprâncene ridicate: cele mai bune 100 de seriale TV ale secolului XXI. Peste 500 de actori, scenariști, showrunneri, producători și alți profesioniști din industrie au votat producțiile pe care le consideră cele mai bune din ultimii 25 de ani, iar rezultatul final poate fi consultat în clasamentul The New York Times. Recunosc, lista m-a dezamăgit puțin. Nu pentru ceea ce conține, neapărat, ci mai ales pentru ceea ce lipsește.
Înainte să mă revolt însă pentru toate absențele, am verificat lista integrală. „Severance” este acolo și ocupă chiar un loc foarte bun, poziția 30. În schimb, „Dark”, „Silo”, „Westworld”, „Pluribus”, „Widow’s Bay” și „DTF St. Louis” nu au ajuns în Top 100. „Friends” și „Seinfeld” sunt o poveste diferită: nici nu puteau fi incluse, pentru că regulile New York Times spuneau clar că sunt eligibile numai serialele care au debutat începând cu 1 ianuarie 2000. „Friends” a început în 1994, iar „Seinfeld” în 1989. Din același motiv lipsește și „The Sopranos”, lansat în 1999.
„Breaking Bad” este numărul 1, iar „Severance” a prins Top 30
Primul loc este ocupat de „Breaking Bad”, urmat de „The Wire” și „Mad Men”. „Succession” este pe poziția a patra, iar „Fleabag” completează Top 5. Urmează „Game of Thrones”, „Veep”, „30 Rock”, „Curb Your Enthusiasm” și „Atlanta”. Printre titlurile foarte cunoscute aflate mai jos în clasament se numără „The Office” – versiunea americană pe locul 11 –, „Chernobyl” pe 19, „The White Lotus” pe 21, „Lost” pe 22, „Black Mirror” pe 26 și „Better Call Saul” pe 27.
Iar aici trebuie să îmi retrag una dintre nemulțumirile inițiale: „Severance” nu a fost uitat. Serialul Apple TV este pe locul 30, ceea ce mi se pare mult mai aproape de locul pe care îl merită într-o asemenea selecție. Este unul dintre serialele care m-au impresionat cel mai mult în ultimii ani, iar despre „Severance” am scris pe larg și pe Playtech, tocmai pentru felul în care combină thrillerul psihologic, SF-ul și satira corporatistă fără să își subestimeze publicul.
Lista New York Times nu este însă un clasament realizat exclusiv de criticii publicației. Cei 516 participanți au putut nominaliza până la zece seriale, iar definiția termenului „cel mai bun” a fost lăsată intenționat liberă. Ulterior, voturile și o serie de comparații între titluri au fost folosite pentru realizarea clasamentului final.
„Dark”, „Silo” și „Westworld” lipsesc complet
Aici începe partea pe care o înțeleg mai greu. „Dark”, unul dintre cele mai elaborate seriale SF realizate de Netflix, nu apare nicăieri în primele 100 de poziții. Nici „Westworld”, cel puțin în primele sale sezoane unul dintre cele mai ambițioase proiecte science-fiction ale HBO, nu a prins clasamentul final.
La fel de surprinzătoare mi se pare absența „Silo”. Mai ales după sezonul 3, despre care am scris în recenzia „Silo” de pe Playtech, serialul Apple TV mi se pare unul dintre cele mai solide proiecte SF post-apocaliptice ale ultimilor ani. Are construcție de lume, mister, personaje bine dezvoltate și o poveste care a crescut considerabil de la un sezon la altul.
Sigur, orice top de acest tip este inevitabil subiectiv. Tocmai aici stă și farmecul lui. Totuși, când găsești în clasament 100 de producții și nici „Dark”, nici „Westworld”, nici „Silo” nu își fac loc, e greu să nu te întrebi dacă anumite genuri sau anumite perioade ale televiziunii recente nu au fost subreprezentate.
Nici „Pluribus”, „Widow’s Bay” sau „DTF St. Louis” nu au intrat în Top 100
Poate cele mai curioase absențe sunt însă unele dintre serialele recente. „Pluribus”, creația lui Vince Gilligan cu Rhea Seehorn, nu a prins lista finală, deși apare pe buletinele de vot ale unor participanți la sondajul New York Times. Cu alte cuvinte, serialul a primit voturi, doar că nu suficiente pentru Top 100.
Mi se pare o omisiune și mai interesantă dacă ne uităm la succesul său recent. „Pluribus” a ajuns să fie cel mai urmărit serial din istoria Apple TV, iar Rhea Seehorn a câștigat în 2026 Emmy-ul pentru rolul principal.
„Widow’s Bay” nu apare nici el, deși tocmai a dominat premiile Emmy 2026, unde a câștigat 14 trofee, inclusiv premiul pentru cea mai bună comedie. „DTF St. Louis”, câștigător al premiului Emmy pentru cea mai bună miniserie, lipsește la rândul său. Este posibil ca noutatea acestor producții să fi lucrat împotriva lor: un serial lansat recent nu are avantajul anilor de reevaluare, revizionare și influență culturală pe care îl au titlurile consacrate. Este însă doar o posibilă explicație, nu un criteriu declarat de New York Times.
În schimb, clasamentul include producții extrem de diferite, de la „The Pitt”, „Adolescence” și „Andor” până la „The Queen’s Gambit”, „Dexter”, „Stranger Things” sau „The Bear”. Tocmai diversitatea lui îl face interesant, dar și imposibil de acceptat fără câteva obiecții.
Personal, aș fi făcut loc fără ezitare pentru „Dark”, „Silo”, „Westworld”, „Pluribus” și „Widow’s Bay”. Iar dacă regula privind anul 2000 nu ar fi existat, ar fi fost aproape imposibil de imaginat o discuție despre cele mai importante seriale ale epocii moderne fără „Friends”, „Seinfeld” și „The Sopranos”. Deocamdată, New York Times a deschis votul și pentru cititori, așa că probabil adevărata ceartă despre cele mai bune seriale ale secolului abia începe.
Lista completă a celor 100 de seriale alese de New York Times
- Breaking Bad (2008–2013)
- The Wire (2002–2008)
- Mad Men (2007–2015)
- Succession (2018–2023)
- Fleabag (2016–2019)
- Game of Thrones (2011–2019)
- Veep (2012–2019)
- 30 Rock (2006–2013)
- Curb Your Enthusiasm (2000–2024)
- Atlanta (2016–2022)
- The Office (U.S.) (2005–2013)
- Arrested Development (2003–2019)
- Girls (2012–2017)
- Friday Night Lights (2006–2011)
- Six Feet Under (2001–2005)
- The Office (U.K.) (2001–2003)
- The Americans (2013–2018)
- I May Destroy You (2020)
- Chernobyl (2019)
- The Crown (2016–2023)
- The White Lotus (2021–prezent)
- Lost (2004–2010)
- The Comeback (2005–2026)
- Deadwood (2004–2006)
- The Leftovers (2014–2017)
- Black Mirror (2011–prezent)
- Better Call Saul (2015–2022)
- Band of Brothers (2001)
- Key & Peele (2012–2015)
- Severance (2022–prezent)
- Survivor (2000–prezent)
- Andor (2022–2025)
- Enlightened (2011–2013)
- Schitt’s Creek (2015–2020)
- True Detective (Season 1) (2014)
- The Pitt (2025–prezent)
- Battlestar Galactica (2005–2009)
- Homeland (2011–2020)
- Watchmen (2019)
- Adolescence (2025)
- Louie (2010–2015)
- Hacks (2021–2026)
- Peaky Blinders (2013–2022)
- BoJack Horseman (2014–2020)
- Happy Valley (2014–2023)
- Broad City (2014–2019)
- Twin Peaks: The Return (2017)
- House of Cards (2013–2018)
- Normal People (2020)
- Parks and Recreation (2009–2015)
- The Good Place (2016–2020)
- Downton Abbey (2010–2015)
- Stranger Things (2016–2025)
- The Bureau (2015–2020)
- Insecure (2016–2021)
- Nathan for You (2013–2017)
- I Think You Should Leave (2019–prezent)
- Chappelle’s Show (2003–2006)
- PEN15 (2019–2021)
- Peep Show (2003–2015)
- RuPaul’s Drag Race (2009–prezent)
- Slow Horses (2022–prezent)
- The Thick of It (2005–2012)
- Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013–2018)
- Mare of Easttown (2021)
- The Rehearsal (2022–prezent)
- The Handmaid’s Tale (2017–2025)
- Ozark (2017–2022)
- Anthony Bourdain: No Reservations (2005–2012)
- The Shield (2002–2008)
- Beef (Season 1) (2023)
- Squid Game (2021–2025)
- Barry (2018–2023)
- The Bear (2022–2026)
- Ted Lasso (2020–prezent)
- Somebody Somewhere (2022–2024)
- Modern Family (2009–2020)
- It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–prezent)
- The Good Wife (2009–2016)
- How To with John Wilson (2020–2023)
- The Queen’s Gambit (2020)
- Better Things (2016–2022)
- Justified (2010–2015)
- Planet Earth (2006)
- The Great British Baking Show (2010–prezent)
- Shōgun (2024–prezent)
- Reservation Dogs (2021–2023)
- Dexter (2006–2013)
- Baby Reindeer (2024)
- Eastbound & Down (2009–2013)
- Catastrophe (2015–2019)
- The Night Of (2016)
- Station Eleven (2021–2022)
- The Diplomat (2023–prezent)
- House (2004–2012)
- Halt and Catch Fire (2014–2017)
- Community (2009–2015)
- The OA (2016–2019)
- Gilmore Girls (2000–2007)
- Scandal (2012–2018)