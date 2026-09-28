New York Times a ales cele mai bune 100 de seriale ale secolului. Lista care m-a dezamăgit: unde sunt „Dark”, „Silo”, „Pluribus” și „Westworld”?

„Breaking Bad” este numărul 1, iar „Severance” a prins Top 30

Primul loc este ocupat de „Breaking Bad”, urmat de „The Wire” și „Mad Men”. „Succession” este pe poziția a patra, iar „Fleabag” completează Top 5. Urmează „Game of Thrones”, „Veep”, „30 Rock”, „Curb Your Enthusiasm” și „Atlanta”. Printre titlurile foarte cunoscute aflate mai jos în clasament se numără „The Office” – versiunea americană pe locul 11 –, „Chernobyl” pe 19, „The White Lotus” pe 21, „Lost” pe 22, „Black Mirror” pe 26 și „Better Call Saul” pe 27.

Iar aici trebuie să îmi retrag una dintre nemulțumirile inițiale: „Severance” nu a fost uitat. Serialul Apple TV este pe locul 30, ceea ce mi se pare mult mai aproape de locul pe care îl merită într-o asemenea selecție. Este unul dintre serialele care m-au impresionat cel mai mult în ultimii ani, iar despre „Severance” am scris pe larg și pe Playtech, tocmai pentru felul în care combină thrillerul psihologic, SF-ul și satira corporatistă fără să își subestimeze publicul.

Lista New York Times nu este însă un clasament realizat exclusiv de criticii publicației. Cei 516 participanți au putut nominaliza până la zece seriale, iar definiția termenului „cel mai bun” a fost lăsată intenționat liberă. Ulterior, voturile și o serie de comparații între titluri au fost folosite pentru realizarea clasamentului final.

„Dark”, „Silo” și „Westworld” lipsesc complet

Aici începe partea pe care o înțeleg mai greu. „Dark”, unul dintre cele mai elaborate seriale SF realizate de Netflix, nu apare nicăieri în primele 100 de poziții. Nici „Westworld”, cel puțin în primele sale sezoane unul dintre cele mai ambițioase proiecte science-fiction ale HBO, nu a prins clasamentul final.

La fel de surprinzătoare mi se pare absența „Silo”. Mai ales după sezonul 3, despre care am scris în recenzia „Silo” de pe Playtech, serialul Apple TV mi se pare unul dintre cele mai solide proiecte SF post-apocaliptice ale ultimilor ani. Are construcție de lume, mister, personaje bine dezvoltate și o poveste care a crescut considerabil de la un sezon la altul.

Sigur, orice top de acest tip este inevitabil subiectiv. Tocmai aici stă și farmecul lui. Totuși, când găsești în clasament 100 de producții și nici „Dark”, nici „Westworld”, nici „Silo” nu își fac loc, e greu să nu te întrebi dacă anumite genuri sau anumite perioade ale televiziunii recente nu au fost subreprezentate.