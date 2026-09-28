Netflix dă drumul unei luni pline de mistere, răpiri și reveniri mari. Ce filme și seriale apar în octombrie 2026

Florence Pugh și Ben Affleck deschid luna

Prima premieră majoră este „East of Eden”, noua adaptare după celebrul roman al lui John Steinbeck. Florence Pugh o interpretează pe Cathy Ames, într-o poveste plasată la începutul anilor 1900, în care o femeie extrem de independentă ajunge să-i dezbine pe doi frați. Conflictul se extinde de-a lungul a două generații ale familiei Trask, iar alături de Pugh apar Christopher Abbott și Mike Faist. Zoe Kazan semnează scenariul, iar Garth Davis și Laure de Clermont-Tonnerre sunt regizorii proiectului. Serialul apare pe Netflix pe 1 octombrie.

Pe 9 octombrie vine unul dintre filmele cu cele mai sonore nume din distribuție: „Animals”. Ben Affleck joacă rolul principal, dar este și regizor și co-scenarist. Povestea urmărește un candidat la funcția de primar al Los Angelesului și pe soția sa, interpretați de Affleck și Kerry Washington, după ce fiul lor este răpit. Cei doi intră într-o cursă pentru strângerea banilor de răscumpărare, iar situația îi atrage într-o rețea de minciuni și manipulări. Din distribuție mai fac parte Gillian Anderson, Steven Yeun și Luis Gerardo Méndez. Playtech a scris anterior despre „Animals” și lansarea sa pe Netflix.

Revin The Diplomat, Nobody Wants This și Lupin

Octombrie devine și mai interesant la jumătatea lunii. „The Diplomat” sezonul 4 apare pe 15 octombrie, iar Kate Wyler, interpretată de Keri Russell, se confruntă cu o nouă criză politică și personală. Pacea fragilă negociată între Statele Unite și Marea Britanie este amenințată, în timp ce conspirația dintre Grace Penn și Hal Wyler, legată de încercarea de a obține o armă rusească, ridică din nou mizele. Netflix confirmase încă de la începutul anului că „The Diplomat” sezonul 4 se află printre producțiile sale importante din 2026.

O săptămână mai târziu, pe 22 octombrie, revin Kristen Bell și Adam Brody în sezonul 3 din „Nobody Wants This”. Joanne și Noah s-au mutat împreună și intră într-o etapă diferită a relației, în care provocările nu mai țin de întrebarea dacă vor rămâne împreună, ci de modul în care vor construi o viață comună. Între timp, Sasha și Esther se întorc în lumea întâlnirilor, iar cariera lui Morgan începe să ia avânt.

Doar o zi mai târziu, pe 23 octombrie, Omar Sy revine în „Lupin: Partea 4”. Au trecut patru ani de la evenimentele capitolului precedent, iar Assane Diop se află încă în închisoare și este hotărât să-și ispășească pedeapsa. Totul se schimbă când cineva care folosește numele „Lupin” anunță o serie de jafuri simultane la mai multe muzee, iar dovezile par să-l incrimineze chiar pe Assane. Pentru a descoperi cine îl imită, acesta este forțat să revină la identitatea pe care încercase să o abandoneze. Netflix a confirmat că toate cele opt episoade apar în aceeași zi.