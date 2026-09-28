Netflix dă drumul unei luni pline de mistere, răpiri și reveniri mari. Ce filme și seriale apar în octombrie 2026
Netflix intră în octombrie 2026 cu una dintre cele mai aglomerate luni ale toamnei, punând laolaltă adaptări literare ambițioase, thrillere cu nume mari de la Hollywood, sezoane noi ale unor seriale deja populare și documentare despre personalități care au marcat cultura și sportul. Printre premierele importante se numără „East of Eden”, cu Florence Pugh, „Animals”, regizat de Ben Affleck, dar și revenirile „The Diplomat”, „Nobody Wants This” și „Lupin”. Lista anunțată de Netflix România confirmă că toate acestea fac parte din oferta locală pentru luna octombrie.
Programul începe chiar din prima zi a lunii. Potrivit Netflix Tudum, „East of Eden” va putea fi urmărit din 1 octombrie, iar cele șapte episoade ale miniseriei vor fi disponibile simultan. Luna continuă apoi cu producții pentru aproape toate gusturile, de la thriller și dramă politică până la comedie romantică, documentar și horror. Netflix continuă astfel direcția unei toamne foarte încărcate, după ce și noutățile din septembrie 2026 au adus numeroase premiere importante.
Florence Pugh și Ben Affleck deschid luna
Prima premieră majoră este „East of Eden”, noua adaptare după celebrul roman al lui John Steinbeck. Florence Pugh o interpretează pe Cathy Ames, într-o poveste plasată la începutul anilor 1900, în care o femeie extrem de independentă ajunge să-i dezbine pe doi frați. Conflictul se extinde de-a lungul a două generații ale familiei Trask, iar alături de Pugh apar Christopher Abbott și Mike Faist. Zoe Kazan semnează scenariul, iar Garth Davis și Laure de Clermont-Tonnerre sunt regizorii proiectului. Serialul apare pe Netflix pe 1 octombrie.
Pe 9 octombrie vine unul dintre filmele cu cele mai sonore nume din distribuție: „Animals”. Ben Affleck joacă rolul principal, dar este și regizor și co-scenarist. Povestea urmărește un candidat la funcția de primar al Los Angelesului și pe soția sa, interpretați de Affleck și Kerry Washington, după ce fiul lor este răpit. Cei doi intră într-o cursă pentru strângerea banilor de răscumpărare, iar situația îi atrage într-o rețea de minciuni și manipulări. Din distribuție mai fac parte Gillian Anderson, Steven Yeun și Luis Gerardo Méndez. Playtech a scris anterior despre „Animals” și lansarea sa pe Netflix.
Revin The Diplomat, Nobody Wants This și Lupin
Octombrie devine și mai interesant la jumătatea lunii. „The Diplomat” sezonul 4 apare pe 15 octombrie, iar Kate Wyler, interpretată de Keri Russell, se confruntă cu o nouă criză politică și personală. Pacea fragilă negociată între Statele Unite și Marea Britanie este amenințată, în timp ce conspirația dintre Grace Penn și Hal Wyler, legată de încercarea de a obține o armă rusească, ridică din nou mizele. Netflix confirmase încă de la începutul anului că „The Diplomat” sezonul 4 se află printre producțiile sale importante din 2026.
O săptămână mai târziu, pe 22 octombrie, revin Kristen Bell și Adam Brody în sezonul 3 din „Nobody Wants This”. Joanne și Noah s-au mutat împreună și intră într-o etapă diferită a relației, în care provocările nu mai țin de întrebarea dacă vor rămâne împreună, ci de modul în care vor construi o viață comună. Între timp, Sasha și Esther se întorc în lumea întâlnirilor, iar cariera lui Morgan începe să ia avânt.
Doar o zi mai târziu, pe 23 octombrie, Omar Sy revine în „Lupin: Partea 4”. Au trecut patru ani de la evenimentele capitolului precedent, iar Assane Diop se află încă în închisoare și este hotărât să-și ispășească pedeapsa. Totul se schimbă când cineva care folosește numele „Lupin” anunță o serie de jafuri simultane la mai multe muzee, iar dovezile par să-l incrimineze chiar pe Assane. Pentru a descoperi cine îl imită, acesta este forțat să revină la identitatea pe care încercase să o abandoneze. Netflix a confirmat că toate cele opt episoade apar în aceeași zi.
Documentare puternice și un octombrie pregătit pentru Halloween
Zona de documentare este la rândul său foarte bine reprezentată. Pe 13 octombrie apare „TYSON”, o serie în patru episoade despre Mike Tyson, care urmărește ascensiunea sa spectaculoasă în box, controversele și transformările prin care a trecut de-a lungul vieții. Documentarul include interviuri cu fostul campion și cu oameni apropiați lui și revine inclusiv asupra perioadei în care Tyson a devenit cel mai tânăr campion mondial la categoria grea.
Pe 27 octombrie, Netflix lansează „The One About Matthew Perry”, o serie documentară în trei părți dedicată actorului care l-a interpretat pe Chandler Bing în „Friends”. Producția folosește mărturiile surorii sale, Mia Perry Bowick, ale prietenilor și colaboratorilor, dar și fotografii și imagini din arhiva privată a familiei. În program se regăsește și „Schumacher ’94 – The Birth of a Legend”, documentar despre sezonul 1994 și primul titlu mondial important al lui Michael Schumacher, construit pe baza interviurilor și imaginilor de arhivă.
Iar pentru finalul lunii, Netflix pregătește terenul pentru Halloween. Catalogul din octombrie va include mai multe francize horror cunoscute, printre care „Scream”, „A Quiet Place”, „IT” și „The Purge”, astfel încât oferta să se schimbe treptat de la dramele și thrillerele începutului de lună spre filme potrivite pentru serile de Halloween.
Octombrie 2026 se conturează astfel ca o lună în care Netflix nu se bazează pe un singur titlu-vedetă. Florence Pugh deschide programul cu o adaptare literară importantă, Ben Affleck aduce thrillerul „Animals”, trei seriale cunoscute revin cu episoade noi, iar documentarele și filmele horror completează una dintre cele mai variate selecții ale platformei din această toamnă.