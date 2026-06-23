Nereid, luna misterioasă a lui Neptun, ar putea fi singura supraviețuitoare a unui cataclism cosmic uriaș

Triton, obiectul care a schimbat complet istoria lunilor lui Neptun

Neptun are un sistem de sateliți neobișnuit, diferit de cel al altor planete gigant din Sistemul Solar. Explicația ar putea avea legătură cu Triton, cea mai mare lună a planetei, care nu pare să fi fost formată împreună cu Neptun.

Astronomii cred că Triton a fost inițial un obiect asemănător unei planete pitice din Centura Kuiper, regiunea îndepărtată a Sistemului Solar unde se află corpuri precum Pluto. La un moment dat, acesta a fost capturat de gravitația lui Neptun și transformat într-un satelit.

Problema este că Triton nu s-a integrat liniștit în noul său sistem. Orbita sa este retrogradă, ceea ce înseamnă că se deplasează în sens opus față de rotația obișnuită a planetelor și a majorității sateliților. Acest detaliu indică faptul că Triton a venit din exterior și nu face parte din familia originală de luni ale lui Neptun.

Capturarea sa ar fi produs un adevărat haos cosmic. Simulările realizate cu ajutorul instrumentului REBOUND, folosit pentru modelarea mișcărilor corpurilor cerești, arată că apropierea lui Triton ar fi destabilizat orbitele lunilor existente.

Multe dintre acestea ar fi fost aruncate în spațiu sau distruse, iar materialele rezultate ar fi contribuit ulterior la formarea inelelor lui Neptun și a unor sateliți mici, precum Proteus.

Totuși, simulările au oferit și o posibilă explicație pentru existența lui Nereid.

Luna care a supraviețuit celui mai violent episod din istoria lui Neptun

Cercetătorii au descoperit că în aproximativ 20% dintre scenariile simulate, una dintre lunile originale ale lui Neptun ar fi putut supraviețui întâlnirii cu Triton. Mai mult, acea lună ar fi ajuns pe o orbită foarte asemănătoare cu cea actuală a lui Nereid: extrem de alungită și înclinată.