Nereid, luna misterioasă a lui Neptun, ar putea fi singura supraviețuitoare a unui cataclism cosmic uriaș
În Sistemul Solar există lumi care par desprinse dintr-un film SF, iar una dintre cele mai ciudate este Nereid, un satelit natural al lui Neptun care i-a pus pe astronomi în dificultate timp de decenii. O nouă cercetare sugerează că această lună ar putea ascunde povestea unui eveniment cosmic violent, care a schimbat complet sistemul de sateliți al gigantului albastru.
Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din California (Caltech), Nereid ar putea fi singurul satelit rămas din generația veche de luni a lui Neptun, înainte ca Triton să fie capturat de gravitația planetei. Evenimentul ar fi fost atât de puternic încât ar fi distrus aproape întregul sistem de sateliți existent la acel moment.
Triton, obiectul care a schimbat complet istoria lunilor lui Neptun
Neptun are un sistem de sateliți neobișnuit, diferit de cel al altor planete gigant din Sistemul Solar. Explicația ar putea avea legătură cu Triton, cea mai mare lună a planetei, care nu pare să fi fost formată împreună cu Neptun.
Astronomii cred că Triton a fost inițial un obiect asemănător unei planete pitice din Centura Kuiper, regiunea îndepărtată a Sistemului Solar unde se află corpuri precum Pluto. La un moment dat, acesta a fost capturat de gravitația lui Neptun și transformat într-un satelit.
Problema este că Triton nu s-a integrat liniștit în noul său sistem. Orbita sa este retrogradă, ceea ce înseamnă că se deplasează în sens opus față de rotația obișnuită a planetelor și a majorității sateliților. Acest detaliu indică faptul că Triton a venit din exterior și nu face parte din familia originală de luni ale lui Neptun.
Capturarea sa ar fi produs un adevărat haos cosmic. Simulările realizate cu ajutorul instrumentului REBOUND, folosit pentru modelarea mișcărilor corpurilor cerești, arată că apropierea lui Triton ar fi destabilizat orbitele lunilor existente.
Multe dintre acestea ar fi fost aruncate în spațiu sau distruse, iar materialele rezultate ar fi contribuit ulterior la formarea inelelor lui Neptun și a unor sateliți mici, precum Proteus.
Totuși, simulările au oferit și o posibilă explicație pentru existența lui Nereid.
Luna care a supraviețuit celui mai violent episod din istoria lui Neptun
Cercetătorii au descoperit că în aproximativ 20% dintre scenariile simulate, una dintre lunile originale ale lui Neptun ar fi putut supraviețui întâlnirii cu Triton. Mai mult, acea lună ar fi ajuns pe o orbită foarte asemănătoare cu cea actuală a lui Nereid: extrem de alungită și înclinată.
Această descoperire schimbă imaginea pe care oamenii de știință o aveau despre satelit. Mult timp s-a crezut că Nereid ar putea fi un obiect capturat din exterior, venit din aceeași zonă îndepărtată din care provenea Triton.
Însă caracteristicile sale par să indice altceva. Orbita neobișnuită, dar și proprietățile observate, sugerează că Nereid ar putea fi o relicvă a vechiului sistem de sateliți al lui Neptun, un martor rămas după un eveniment cosmic de proporții.
Descoperită în 1949 de astronomul Gerard Kuiper, cel care a dat numele Centurii Kuiper, Nereid a rămas mult timp un obiect dificil de explicat. Până la misiunea Voyager 2 din 1989, aceasta și Triton au fost singurele luni cunoscute ale lui Neptun.
Dacă teoria se confirmă, Nereid nu ar fi doar o lună cu o orbită ciudată, ci una dintre cele mai vechi povești de supraviețuire din Sistemul Solar. Pentru a afla adevărul, oamenii de știință ar avea nevoie de o nouă misiune spațială care să studieze direct satelitul.
Deocamdată, Nereid rămâne un posibil supraviețuitor al unui „cataclism lunar” care ar fi remodelat complet lumea din jurul lui Neptun, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care planetele și lunile lor se schimbă de-a lungul miliardelor de ani.