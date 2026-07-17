Astronomii confirmă atmosfera unei lumi care ar putea avea apă. Super-Pământul se află la 50 de ani-lumină

O planetă stâncoasă mai mare decât Pământul

LHS 1140 b este clasificată drept un super-Pământ. Are o masă de peste cinci ori mai mare decât cea a planetei noastre. Raza sa este de aproximativ 1,7 ori mai mare. Datele sugerează o compoziție în mare parte stâncoasă.

Densitatea planetei lasă loc și pentru alte elemente. LHS 1140 b ar putea avea o atmosferă subțire. Este posibil să conțină și cantități mari de apă. Unele modele indică o lume parțial înghețată, cu un ocean într-o regiune încălzită de stea.

Planeta a fost descoperită în 2017. Cercetările anterioare realizate cu telescopul James Webb au transformat-o deja într-una dintre cele mai promițătoare exoplanete potențial locuibile.

LHS 1140 b orbitează o pitică roșie. Steaua are doar aproximativ o cincime din masa și dimensiunea Soarelui. Este și mult mai rece. Planeta primește circa 42% din energia pe care Pământul o primește de la Soare.

Atmosfera ar putea fi dominată de heliu

Cercetătorii au folosit spectrograful WINERED de la Observatorul Las Campanas din Chile. În septembrie 2024, LHS 1140 b și planeta vecină LHS 1140 c au trecut prin fața stelei lor. Lumina a traversat straturile de gaz care înconjoară planetele.

Astronomii au analizat lungimile de undă absorbite. În cazul lui LHS 1140 b, au identificat semnătura heliului. Acest gaz părăsește atmosfera și se pierde în spațiu cu o viteză de sute de mii de kilograme pe secundă.

Gazul din atmosfera superioară ajunge la temperaturi de peste 4.700 de grade Celsius. Încălzirea este produsă de radiația stelei. Vântul stelar și interacțiunile magnetice pot contribui la îndepărtarea heliului.