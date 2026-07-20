Astronomii au găsit o atmosferă pe o planetă asemănătoare Pământului. Lumea se află în zona locuibilă

Rezultatele au fost publicate pe 16 iulie în revista Science. Descoperirea nu demonstrează că pe planetă există viață. Ea oferă însă o nouă țintă importantă pentru astronomii care caută lumi locuibile în afara Sistemului Solar.

Heliul care scapă în spațiu a trădat atmosfera

LHS 1140 b este clasificată drept un super-Pământ. Planeta are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Terrei. Este probabil stâncoasă, dar structura sa exactă nu este cunoscută. Unele cercetări au sugerat că ar putea avea cantități mari de apă.

Planeta primește mai puțin de jumătate din lumina solară care ajunge pe Pământ. Fără efectele unei atmosfere, temperatura de la suprafață ar fi de aproximativ minus 47 de grade Celsius. O atmosferă suficient de densă ar putea însă încălzi planeta și ar permite existența apei lichide în anumite regiuni.

Atmosfera unei planete stâncoase este foarte greu de observat direct. Ea este mult mai subțire decât învelișul gazos al unui gigant precum Jupiter. Cercetătorii au căutat, în schimb, heliul care scapă în spațiu.

Echipa a folosit instrumentul WINERED montat pe telescopul Magellan Clay din Chile. Astronomii au urmărit planeta în timp ce aceasta trecea prin fața stelei sale. O parte din lumina stelei a traversat atmosfera planetei înainte să ajungă la telescop.

Heliul blochează o anumită lungime de undă a luminii infraroșii. Cercetătorii au identificat această amprentă în datele obținute în 2024. Semnalul este considerat o dovadă puternică privind atmosfera de pe LHS 1140 b.

Planeta vecină și-a pierdut probabil atmosfera

În aceeași noapte, cercetătorii au observat și LHS 1140 c. Aceasta este o planetă mai mică și mai apropiată de stea. Cele două lumi au trecut prin fața stelei la mai puțin de 40 de minute distanță una de cealaltă.