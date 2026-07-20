Astronomii au găsit o atmosferă pe o planetă asemănătoare Pământului. Lumea se află în zona locuibilă
Astronomii au identificat cele mai puternice dovezi de până acum privind existența unei atmosfere în jurul unei planete stâncoase aflate în zona locuibilă a altei stele. Lumea se numește LHS 1140 b și se găsește la aproximativ 48 de ani-lumină de Pământ. Descoperirea este prezentată într-un articol publicat de Live Science.
Cercetătorii au detectat heliu care pare să scape din atmosfera planetei. Semnalul sugerează că LHS 1140 b a reușit să-și păstreze învelișul gazos timp de miliarde de ani. Acest lucru este important pentru că planeta orbitează o pitică roșie. Asemenea stele pot produce radiații capabile să distrugă atmosferele planetelor apropiate.
Rezultatele au fost publicate pe 16 iulie în revista Science. Descoperirea nu demonstrează că pe planetă există viață. Ea oferă însă o nouă țintă importantă pentru astronomii care caută lumi locuibile în afara Sistemului Solar.
Heliul care scapă în spațiu a trădat atmosfera
LHS 1140 b este clasificată drept un super-Pământ. Planeta are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Terrei. Este probabil stâncoasă, dar structura sa exactă nu este cunoscută. Unele cercetări au sugerat că ar putea avea cantități mari de apă.
Planeta primește mai puțin de jumătate din lumina solară care ajunge pe Pământ. Fără efectele unei atmosfere, temperatura de la suprafață ar fi de aproximativ minus 47 de grade Celsius. O atmosferă suficient de densă ar putea însă încălzi planeta și ar permite existența apei lichide în anumite regiuni.
Atmosfera unei planete stâncoase este foarte greu de observat direct. Ea este mult mai subțire decât învelișul gazos al unui gigant precum Jupiter. Cercetătorii au căutat, în schimb, heliul care scapă în spațiu.
Echipa a folosit instrumentul WINERED montat pe telescopul Magellan Clay din Chile. Astronomii au urmărit planeta în timp ce aceasta trecea prin fața stelei sale. O parte din lumina stelei a traversat atmosfera planetei înainte să ajungă la telescop.
Heliul blochează o anumită lungime de undă a luminii infraroșii. Cercetătorii au identificat această amprentă în datele obținute în 2024. Semnalul este considerat o dovadă puternică privind atmosfera de pe LHS 1140 b.
Planeta vecină și-a pierdut probabil atmosfera
În aceeași noapte, cercetătorii au observat și LHS 1140 c. Aceasta este o planetă mai mică și mai apropiată de stea. Cele două lumi au trecut prin fața stelei la mai puțin de 40 de minute distanță una de cealaltă.
Astronomii nu au detectat heliu în jurul planetei LHS 1140 c. Rezultatul este surprinzător. Planeta primește de aproximativ cinci ori mai multă radiație decât LHS 1140 b. Gravitația sa este și mai slabă. Gazele care scapă ar fi trebuit să fie mai ușor de observat.
Explicația propusă este că LHS 1140 c și-a pierdut atmosfera cu mult timp în urmă. Radiațiile stelei ar fi îndepărtat treptat gazele. În schimb, planeta mai mare și mai rece a reușit să-și păstreze atmosfera.
Steaua sistemului are o vârstă estimată la cel puțin 3,1 miliarde de ani. Atmosfera planetei ar fi supraviețuit deci unei perioade îndelungate de activitate stelară. Descoperirea sugerează că planetele din jurul piticelor roșii nu sunt automat lumi lipsite de aer.
Astronomii studiază și alte sisteme asemănătoare. Telescopul James Webb a oferit indicii că TRAPPIST-1e ar putea avea o atmosferă. Rezultatele sunt importante deoarece piticele roșii sunt cele mai răspândite stele din galaxia noastră.
Descoperirea nu înseamnă că pe planetă există viață
Detectarea heliului nu arată ce se întâmplă la suprafața planetei. Observațiile dezvăluie doar o parte din atmosfera superioară. Oamenii de știință nu știu încă dacă atmosfera conține oxigen, dioxid de carbon sau vapori de apă.
Semnalul nu reprezintă nici o dovadă biologică. Heliul poate exista într-o atmosferă fără nicio legătură cu viața. Astronomii trebuie să stabilească mai întâi compoziția completă a învelișului gazos.
Următoarele observații vor căuta semne ale unui posibil ocean. Cercetătorii vor încerca și să afle dacă planeta are temperaturi potrivite pentru apă lichidă. Un strat gros de gheață sau o atmosferă dominată de gaze nepotrivite ar putea face lumea ostilă.
LHS 1140 b se alătură unor planete precum K2-18 b, ale căror atmosfere sunt analizate pentru posibile semnături chimice. Diferența este că noua descoperire privește o lume stâncoasă aflată în zona locuibilă.
Pentru astronomi, rezultatul reprezintă un pas esențial. În urmă cu două decenii, nu era clar cât de comune sunt planetele stâncoase. Acum se știe că ele sunt numeroase. Noua întrebare este câte dintre acestea au reușit să-și păstreze atmosfera suficient de mult pentru ca viața să aibă o șansă.