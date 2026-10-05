Neînțelegeri între ministrul Dimian și profesorii din România, chiar de Ziua Mondială a Profesorilor. Totul a pornit de la mesajul de pe Facebook al oficialului
Mesajul publicat de ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, pe 5 octombrie a generat un schimb de replici cu profesori care i-au semnalat că data marchează Ziua Mondială a Profesorilor, nu Ziua Internațională a Educației. Ministrul, care și-a intitulat postarea „De Ziua Educației”, a răspuns că știe diferența și a invocat denumirea din contractul colectiv de muncă.
Mesajul ministrului și reacțiile profesorilor
Mihai Dimian a publicat pe Facebook o fotografie a copilului său citind o carte despre Albert Einstein. Textul se adresează copiilor, profesorilor și părinților și pune accent pe curiozitate și pe dorința de a învăța.
„De Ziua Educației, vă doresc cât mai mulți copii care să deschidă o carte din curiozitate, cât mai mulți profesori care să le încurajeze întrebările și cât mai mulți părinți care să le păstreze vie dorința de a descoperi lumea.
Pentru că, înainte de calificative și note, educația poate începe cu un copil care vrea să afle «Cine a fost Albert Einstein?». Și continuă cu întrebarea «Ce pot deveni eu?»
La mulți ani tuturor celor care fac posibil acest drum!”, a scris ministrul.
Denumirea folosită în postare a fost contestată în comentarii. Profesoara Mihaela Popa i-a atras atenția că sărbătoarea internațională din 5 octombrie este dedicată profesorilor, potrivit schimbului de mesaje prezentat de Edupedu.
„La mulți ani, nouă, profesorilor! Azi e Ziua Mondială a Profesorului, nu a Educației. UNESCO ne-a dăruit o Zi în semn de prețuire maximă pentru munca pe care o depunem. Ziua internațională a Educației este pe 24 ianuarie”, a scris aceasta.
Citește și: România riscă să rămână fără profesori. Aproape o treime dintre dascăli au peste 50 de ani
Mihai Dimian a invocat contractul colectiv de muncă
Ministrul i-a răspuns profesoarei că știe care este denumirea internațională a zilei. În explicația sa, a făcut trimitere la documentul care reglementează ziua liberă pentru personalul din învățământ.
„Dragă Mihaela Popa, eu știu, dar așa ați negociat pentru ziua liberă de astăzi”, a scris Mihai Dimian.
Răspunsul a fost însoțit de o captură din contractul colectiv de muncă, în care 5 octombrie apare drept „Ziua Mondială a Educației”.
Profesorul Petruț Rizea a intervenit, la rândul său, în comentarii.
„E ziua Profesorului, stimate domn ministru”, i-a transmis acesta.
Mihai Dimian a oferit aceeași explicație și a atașat din nou fragmentul din contract.
„Dragă Rizea Petruț, eu știu, dar așa ați negociat pentru ziua liberă de astăzi”, a răspuns ministrul.
Ce denumire apare în ordinul privind anul școlar
O formulare diferită de cea UNESCO apare și în Ordinul nr. 3.194/2026 privind structura anului școlar 2026–2027. Documentul Ministerului Educației și Cercetării numește data de 5 octombrie „Ziua internațională a educației”.
Articolul 3 stabilește că în această zi, precum și în zilele nelucrătoare sau de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil, nu se organizează cursuri. Prevederea se aplică anului școlar în desfășurare.
Astfel, documentele invocate în discuție folosesc două denumiri distincte. În captura din contract apare „Ziua Mondială a Educației”, iar ordinul privind calendarul școlar utilizează „Ziua internațională a educației”.
Citește și: Profesorii care lucrează peste 40 de ore ar putea primi bani în plus. Propunerea ministrului Educației
Ce sărbători marchează UNESCO pe 5 octombrie și 24 ianuarie
La nivel internațional, UNESCO marchează Ziua Mondială a Profesorilor pe 5 octombrie, în fiecare an, din 1994. Data amintește adoptarea Recomandării comune UNESCO și Organizației Internaționale a Muncii din 1966 privind statutul profesorilor.
Documentul stabilește repere pentru drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice, pregătirea profesională, recrutarea și condițiile de muncă. În 2026 se împlinesc 60 de ani de la adoptarea sa, iar tema sărbătorii privește protejarea profesiei și îmbunătățirea statutului profesorilor.
Separat, Ziua Internațională a Educației este celebrată pe 24 ianuarie. Adunarea Generală a ONU a proclamat această dată în 2018 pentru a evidenția rolul educației în pace și dezvoltare.
Cele două sărbători au, așadar, date și obiective distincte. Ziua din octombrie este dedicată profesorilor, iar cea din ianuarie rolului educației în societate.