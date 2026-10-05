Neînțelegeri între ministrul Dimian și profesorii din România, chiar de Ziua Mondială a Profesorilor. Totul a pornit de la mesajul de pe Facebook al oficialului

„De Ziua Educației, vă doresc cât mai mulți copii care să deschidă o carte din curiozitate, cât mai mulți profesori care să le încurajeze întrebările și cât mai mulți părinți care să le păstreze vie dorința de a descoperi lumea. Pentru că, înainte de calificative și note, educația poate începe cu un copil care vrea să afle «Cine a fost Albert Einstein?». Și continuă cu întrebarea «Ce pot deveni eu?» La mulți ani tuturor celor care fac posibil acest drum!”, a scris ministrul.

Denumirea folosită în postare a fost contestată în comentarii. Profesoara Mihaela Popa i-a atras atenția că sărbătoarea internațională din 5 octombrie este dedicată profesorilor, potrivit schimbului de mesaje prezentat de Edupedu.

„La mulți ani, nouă, profesorilor! Azi e Ziua Mondială a Profesorului, nu a Educației. UNESCO ne-a dăruit o Zi în semn de prețuire maximă pentru munca pe care o depunem. Ziua internațională a Educației este pe 24 ianuarie”, a scris aceasta.

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Mihai Dimian a invocat contractul colectiv de muncă

Ministrul i-a răspuns profesoarei că știe care este denumirea internațională a zilei. În explicația sa, a făcut trimitere la documentul care reglementează ziua liberă pentru personalul din învățământ.

„Dragă Mihaela Popa, eu știu, dar așa ați negociat pentru ziua liberă de astăzi”, a scris Mihai Dimian.

Răspunsul a fost însoțit de o captură din contractul colectiv de muncă, în care 5 octombrie apare drept „Ziua Mondială a Educației”.

Profesorul Petruț Rizea a intervenit, la rândul său, în comentarii.

„E ziua Profesorului, stimate domn ministru”, i-a transmis acesta.

Mihai Dimian a oferit aceeași explicație și a atașat din nou fragmentul din contract.