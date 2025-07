EA Sports FC 26 – tot ce trebuie să știi despre noutățile din jocul tău video preferat cu fotbal înaintea lansării de pe 26 septembrie

În FC 26, motto-ul echipei de gameplay este simplu: „make gameplay better”. Rezultatul? Un pachet de schimbări concentrate pe receptivitate, consistență și control, împărțit inteligent între două tipuri de experiențe: Competitive și Authentic. Astfel, ceea ce joci online în Ultimate Team sau Clubs va fi gândit diferit față de sesiunile de Carieră sau Kick-Off, oferindu-ți ritmul și realismul pe care le aștepți în fiecare context.

Competitive vs Authentic: două lumi, aceleași reguli ale fotbalului

FC 26 separă clar gameplay-ul: Competitive pentru modurile online (FUT, Clubs), cu accent pe viteză, input instant și mai puțină asistență, vs Authentic pentru modurile offline (Career Mode), unde realismul, fizica și imprevizibilul domină. Asta le permite dezvoltatorilor să ajusteze fin fiecare preset fără a afecta cealaltă tabără — de pildă, fatigue fără impact la jucătorii controlați de utilizator în Competitive, dar cu efect complet în Authentic.

Fundamentale reșlefuite: dribling, mișcare și agresivitate corect recompensată

Driblingul devine mai fluid, cu Dynamic Dribbling pe generația nouă de console/PC și o reconfigurare a intervalelor dintre atingerile de minge, a logicii de preferință a piciorului și a animațiilor pentru toate înălțimile de jucători. Mișcarea în sine, de la sprinturi explozive la schimbări de direcție, a fost reechilibrată prin revenirea la 3 tipuri de accelerație (Explosive, Lengthy, Controlled) și animații de jockeying mai agile.

Portari mai deștepți, mai realiști

Portarii se poziționează și decid mai natural datorită Reinforcement-Learning GK Positioning (NG only), iar respingerile merg acum, în mod prioritar, spre out, coechipieri sau zone libere, reducând tradiționalul „rebound easy tap-in”. În plus, animațiile volumetrice noi le fac intervențiile mai credibile, iar experiența Be-A-Goalkeeper primește comenzi dedicate: direcția plonjonului cu stick-ul drept, alegerea punch/catch la centrări și „make yourself big” în 1v1.

Apărare care te răsplătește când o execuți corect

„Tacklebacks” și ricochet-urile frustrante au fost reduse: un tackling sau un block reușit vor trimite mingea mai rar înapoi la adversar. Spam-ul de tackle e penalizat printr-un delay mai consistent, iar tacklingul din spate e mai puțin eficient. S-a introdus și o personalitate a tacklingului bazată pe atributul Stand Tackle: jucătorii cu rating mic nu mai au acces la toate animațiile „curate”.

Pase și șuturi: mai rapide, mai variate, mai precise

Pasele „primul contact” sunt mai rapide, cu animații scurte pentru distanțe mici și o extindere a unghiurilor posibile (inclusiv backheel-uri contextuale). Pentru through pass, s-au introdus „lanes” semi-asistate pentru țintire mai clară între doi apărători. La șuturi, responsivitatea crește, iar Low Driven devine un modifier universal (dublu-tap pe butonul de șut) pentru toate tipurile de execuții, înlocuind Timed Finishing, considerat inconstant și greu de echilibrat.

Fizicalitate și control al primei atingeri

Shielding-ul a fost rescris, permițând „Shield Trapping” (ții L2/LT la primirea mingii pentru control în loc de mișcare) și „Shield Entries” – mișcări unice de a bloca adversarul în dribling. Se introduce Contested Box Outs pentru duelurile aeriene: jucătorii puternici pot „scoate” adversarul din zonă înainte de săritură. Prima atingere devine mai promptă: dacă ții L2/LT, precizia crește în detrimentul vitezei de deplasare, iar sprintul apăsat la mingi libere ridică urgența intervenției.

Responsivitate online și fatigue regândit

EA continuă inițiativa „Gameplay Responsiveness”. Au retunat tranzițiile de animații, procesarea input-urilor și indicatorii vizuali de conexiune. În Competitive, stamina nu mai scade performanța jucătorilor controlați de utilizator, menținând senzația de „control total” pe tot parcursul meciului. Relentless PlayStyle a fost adaptat pentru a accelera regenerarea „short-term fatigue”, menținând ritmul ridicat fără a sacrifica complet realismul.

PlayStyles reechilibrate și altele noi

Diferența între atribut și PlayStyle se reduce: un jucător cu stat-uri mari joacă acum firesc bine și fără PlayStyle. Au apărut cinci PlayStyles noi: Enforcer (dominant în duelurile fizice și shielding), Gamechanger (trivela & fancy shots), Inventive (trivela & fancy passes), Aerial Fortress (dominant defensiv în aer) și Precision Header (cap exact și puternic în atac). Trivela a fost mutată la Gamechanger, iar shot-urile trivela fără PlayStyle sunt înlocuite de lace shot.

FC IQ, roluri noi și mai mult control la fazele fixe

Sistemul FC IQ devine mai flexibil: jucătorii pot încălca „rigiditatea” rolurilor dacă situația o cere. Se introduc roluri noi precum Inverted Wingback , Wide Back , Box Crasher și Ball-Playing Keeper . Plus 8 assignment-uri noi la cornere și aruncări de la margine (Top of Box, Defensive Cover, Threat Marker etc.), pentru a construi scheme fixe mai sofisticate. Există și 5 slidere noi în Authentic (ex. Header Shot Error, Ball Deflection Error) pentru a ajusta fin realismul.

Accesibilitate și QoL: High-Contrast Mode, toggle pentru umbre, UI personalizabil

FC 26 introduce High-Contrast Mode – printre primele în jocurile sportive – ce permite personalizarea culorilor pentru echipe, arbitru și minge; util pentru jucătorii cu deficiențe de vedere. Poți opri umbrele jucătorilor/stadionului, iar la prima rulare apare un „Accessibility Boot Flow”. Player Name Bar devine customizabil (PlayStyles+, weak foot, skill stars), iar în Ultimate Team apare UT Competitive Camera pentru un unghi de joc mai „meta”.

Rush, skill moves simplificate și evaluări de meci mai inteligente

În Clubs Rush poți fi portar, iar quick chat-ul și camera dinamică adaugă claritate și comunicare. Skill moves-urile includ animații noi (Explosive Stepover, Drag to Chop etc.), iar pentru accesibilitate există „Simplified Skill Moves”: un singur RS în direcții cardinale execută mișcări contextuale, dar mai lente și greu de combinat. Ratingurile de meci țin mult mai mult cont de rol și acțiunile specifice acestuia (ex: Box-to-Box vs Playmaker), scăzând importanța poziționării „pur statistice”.

În esență, EA Sports FC 26 evoluează printr-o filozofie clară: separă ce trebuie separat, repară ce frustrează, amplifică personalitatea jucătorilor și oferă instrumente pentru orice tip de fan — de la competitivii din FUT până la pasionații de realism din Carieră. Rămâne să vedem cum se vor traduce aceste promisiuni pe terenul virtual, dar premisele pornesc din exact locurile care au supărat comunitatea în trecut.