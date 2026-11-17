Potrivit IFLScience, momentul istoric va avea loc pe 18 noiembrie 2026, când Voyager 1 va atinge o distanță de aproximativ 25,9 miliarde de kilometri față de planeta noastră. Niciun alt obiect construit de oameni nu a mai ajuns atât de departe.

Fenomenul astronomic rar care a făcut posibilă misiunea Voyager

Povestea sondelor Voyager a început cu o oportunitate astronomică deosebită, care apare aproximativ o dată la 175 de ani. La sfârșitul anilor 1970, poziționarea planetelor Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun permitea explorarea acestora într-un interval relativ scurt, cu un consum redus de combustibil.

Pentru a profita de această configurație planetară, inginerii NASA au utilizat o tehnică denumită asistență gravitațională. Aceasta presupune folosirea atracției gravitaționale și a mișcării unei planete pentru a modifica viteza și traiectoria unei nave spațiale.

Voyager 1 și Voyager 2 au fost lansate în 1977. Prima sondă a explorat Jupiter și Saturn, în timp ce a doua a continuat călătoria către Uranus și Neptun, după ce a survolat, la rândul său, primele două planete.

Deși misiunile inițiale au fost încheiate în urmă cu decenii, cele două sonde continuă să călătorească prin spațiul interstelar, furnizând cercetătorilor informații despre regiuni ale Universului în care niciun alt vehicul spațial nu a ajuns.

Un mesaj transmis prin spațiu va avea nevoie de 24 de ore pentru a ajunge pe Pământ

Potrivit NASA, Voyager 1 va atinge pragul istoric pe 18 noiembrie, la ora 12:16, ora României, după o călătorie care a durat 49 de ani, două luni și 11 zile.

Semnalele radio transmise de sondă călătoresc cu viteza luminii, de aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Cu toate acestea, distanța enormă face ca orice comandă trimisă de inginerii NASA să necesite aproximativ 24 de ore pentru a ajunge la destinație. Primirea unui răspuns va presupune așteptarea altor 24 de ore.

Practic, specialiștii agenției spațiale vor avea nevoie de aproximativ două zile pentru a desfășura un singur schimb de mesaje cu sonda.

În ciuda vârstei sale, Voyager 1 continuă să funcționeze, iar semnalele radio transmise de aceasta au fost detectate inclusiv de astronomi amatori.

Totuși, alimentarea cu energie electrică reprezintă o provocare din ce în ce mai mare. Inginerii au dezactivat treptat mai multe instrumente științifice pentru a prelungi durata de funcționare a echipamentelor esențiale.

De-a lungul ultimilor ani, NASA a reușit să efectueze inclusiv reparații de la distanță, utilizând componente care nu mai fuseseră activate de zeci de ani.

Ce se va întâmpla cu Voyager 1 peste 40.000 de ani

Chiar și după ce va rămâne fără energie electrică și va înceta definitiv să mai comunice cu Pământul, Voyager 1 își va continua călătoria prin spațiul interstelar.

Conform estimărilor NASA, peste aproximativ 40.000 de ani, sonda va trece prin apropierea stelei Gliese 445, aflată în prezent în constelația Ursa Mică.

La bordul acesteia se află și celebrul Golden Record, un disc placat cu aur care conține sunete, imagini, fragmente muzicale și mesaje în mai multe limbi, concepute pentru a prezenta civilizația umană unor eventuale forme de viață extraterestră inteligentă.

Discul reprezintă o adevărată capsulă a timpului, care ar putea supraviețui mult după dispariția civilizației care a construit-o.

Dincolo de importanța sa simbolică, recordul stabilit de Voyager 1 ilustrează și dimensiunile impresionante ale Universului. Omenirea a avut nevoie de aproape jumătate de secol pentru a trimite un obiect la o distanță pe care lumina o parcurge într-o singură zi.

Voyager 2, cea de-a doua sondă a misiunii, ar urma să atingă același prag în noiembrie 2035.