Au „ascultat” marginea unei găuri negre. Semnalul care aduce fizica mai aproape de punctul fără întoarcere

Ce au auzit oamenii de știință în „ultimul sunet” al coliziunii

Evenimentul analizat poartă numele GW250114 și a avut loc la aproximativ 1,3 miliarde de ani-lumină de Pământ. Cele două găuri negre implicate aveau mase apropiate de 30-40 de ori mai mari decât cea a Soarelui. După ce s-au orbitat reciproc cu viteze uriașe, au fuzionat și au format o gaură neagră nouă, mai masivă.

Un asemenea eveniment nu produce lumină pe care să o poți surprinde cu un telescop obișnuit. În schimb, produce unde gravitaționale: deformări minuscule ale spațiu-timpului care călătoresc prin Univers. Când ajung pe Pământ, detectorii LIGO măsoară schimbări incredibil de mici, de ordinul unei fracțiuni din dimensiunea unui proton.

GW250114 a fost un eveniment special deoarece semnalul său a fost excepțional de clar. Cu cât semnalul este mai puternic și mai puțin afectat de zgomotul de fond, cu atât cercetătorii pot analiza mai atent diferitele „straturi” ale undei gravitaționale. În acest caz, echipa condusă de Neil Lu și Ling Sun a separat o componentă numită „undă directă”, un semnal slab care fusese dificil de observat și interpretat până acum.

Această undă directă apare foarte aproape de momentul fuziunii și păstrează urme ale proprietăților găurii negre nou-formate. Practic, ea oferă informații despre regiunea din apropierea orizontului evenimentelor, limita de unde nimic nu se mai poate întoarce.

Cum poate fi măsurată „suprafața” unei găuri negre

Găurile negre nu au o suprafață solidă, ca Pământul sau Soarele. Orizontul evenimentelor este o limită matematică și fizică. Dacă un obiect o depășește, viteza necesară pentru a scăpa de gravitația găurii negre ar fi mai mare decât viteza luminii, lucru imposibil în Universul cunoscut.

Cercetătorii au reușit să estimeze două proprietăți fundamentale ale acestei limite: frecvența de rotație și gravitația de suprafață. Prima arată cât de repede se rotește regiunea apropiată de orizontul evenimentelor. A doua descrie cât de violent este efectul gravitației în acea zonă extremă.

Un fenomen-cheie este „frame dragging”, adică tragerea spațiu-timpului de către o gaură neagră care se rotește. Imaginează-ți că ai pune o bilă într-un vârtej uriaș de apă. Pe măsură ce se apropie de centru, curentul o obligă să se învârtă tot mai repede. În apropierea unei găuri negre rotative, spațiul-timpul însuși este antrenat într-un mod asemănător.