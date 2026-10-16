Elon Musk spune că Pentagonul, nu SpaceX, a limitat Starshield în Ucraina. Reuters indică însă Casa Albă drept sursa ordinului

Elon Musk respinge acuzațiile potrivit cărora SpaceX ar fi decis să limiteze serviciile de comunicații prin satelit folosite de armata ucraineană și spune că sistemul militar Starshield este controlat de guvernul Statelor Unite. Miliardarul a precizat că orice limitare privind viteza sau modul de utilizare este decisă de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele SUA. Situația este însă mai complicată: surse citate de Reuters susțin că ordinul de limitare ar fi venit din interiorul Casei Albe.

Disputa apare după ce Ucraina a raportat restricții care au afectat comunicațiile militare și operarea unor drone. Playtech a scris deja despre restricțiile Starlink care i-au luat prin surprindere pe militarii ucraineni, însă informațiile apărute ulterior separă mai clar rolurile Starlink și Starshield și mută responsabilitatea către Washington.

Musk spune că Starshield este controlat de guvernul SUA

Elon Musk a făcut o distincție clară între cele două servicii operate pe infrastructura SpaceX. Starlink este serviciul comercial de internet prin satelit al companiei, iar Musk spune că utilizarea sa este limitată la activități civile și defensive. Starshield, în schimb, este versiunea construită pentru clienți guvernamentali și militari americani.

Potrivit lui Musk, sistemele Starshield folosite în Ucraina sunt deținute și controlate de guvernul american. El a afirmat că eventualele limite privind viteza sau utilizarea sunt stabilite de armata SUA și, în cele din urmă, de președintele Donald Trump. Declarația vine după ce oficialii ucraineni au încercat să afle de ce serviciile folosite în operațiunile militare au fost restricționate.

Reuters relatează însă, pe baza mai multor surse familiarizate cu situația, că ordinul de limitare ar fi provenit din interiorul Casei Albe și ar fi fost transmis Departamentului Apărării. Casa Albă și Pentagonul nu au confirmat public cine a autorizat măsura, astfel că responsabilitatea exactă nu este, deocamdată, clarificată oficial.

Restricțiile au afectat dronele și comunicațiile ucrainene

Pentru Ucraina, problema este una mult mai serioasă decât simpla scădere a vitezei internetului. Starshield este folosit pentru comunicații securizate, transmiterea de informații și operarea unor drone militare. Restricțiile raportate în această săptămână au afectat inclusiv performanța dronelor, iar oficialii ucraineni au spus că unele conexiuni se întrerupeau atunci când aparatele depășeau anumite viteze.

Ucraina utilizează în paralel și Starlink. Sistemul a devenit esențial încă din primele luni ale invaziei ruse din 2022, când SpaceX a trimis mii de terminale în țară. Playtech a urmărit de atunci evoluția relației dintre Kiev și compania lui Musk, inclusiv momentul în care acesta afirma că Starlink nu va fi oprit niciodată în Ucraina.

Rolul Starlink în război a fost însă controversat în repetate rânduri. În 2022, Musk a refuzat extinderea acoperirii în anumite zone din apropierea Crimeei, invocând riscul ca rețeaua comercială să fie folosită într-o operațiune ofensivă majoră. Playtech a relatat atunci despre disputa privind accesul Ucrainei la Starlink în Crimeea.

Serviciile au fost între timp restabilite

Situația s-a schimbat rapid după izbucnirea scandalului. Surse din Ministerul ucrainean al Apărării au declarat că serviciile Starshield au revenit la capacitate completă după perioada de restricții, iar operațiunile ucrainene au fost reluate.

Incidentul scoate însă din nou în evidență dependența armatei ucrainene de infrastructura americană de comunicații prin satelit. AP notează că întreruperea temporară a generat probleme operaționale serioase și a ridicat întrebări despre riscul ca o componentă critică a comunicațiilor militare să depindă de decizii luate în afara Ucrainei.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât relația dintre Washington și Kiev s-a tensionat în ultimele zile. Președintele Volodîmîr Zelenski a vorbit despre pierderea unui „partener puternic” și a avertizat că limitarea accesului la sistemele de comunicații poate avea consecințe directe pe câmpul de luptă.

În același timp, Musk continuă să susțină că SpaceX nu controlează modul în care este folosit Starshield de armata americană. Compania sa a intervenit însă și în alte situații legate de război: în februarie 2026, Musk afirma că SpaceX a blocat utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia, după ce terminale ale serviciului ar fi fost folosite pentru ghidarea unor drone rusești.

Cine a decis efectiv limitarea Starshield rămâne, prin urmare, punctul central al controversei. Musk indică armata americană și președintele SUA, în timp ce sursele Reuters plasează originea ordinului în interiorul Casei Albe. Cert este că serviciile au fost restabilite, dar episodul arată cât de importantă a devenit infrastructura SpaceX pentru operațiunile militare ucrainene și cât de vulnerabilă poate deveni această dependență atunci când apar decizii politice la Washington.