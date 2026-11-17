Dacă este să compari totul cu generația anterioară, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 se bazează pe o creștere de până la 13% a performanței CPU. GPU-ul Qualcomm Adreno reproiectat promite performanțe cu până la 44% mai mari, iar unitatea neuronală Qualcomm Hexagon este cu 35% mai rapidă. Puterea suplimentară de procesare permite rularea mai multor funcții AI direct pe telefon, inclusiv traducere offline și instrumente de scriere.

Pentru menținerea performanței în sarcini solicitante, Xiaomi 18 Pro Max aduce tehnologia Offset Packaging, care creează o cale termică directă din cupru între procesor și camera de vapori. Sistemul este completat de tehnologia de răcire Xiaomi 3D IceLoop, despre care compania spune că oferă o eficiență cu până la 50% mai mare. Xiaomi anunță și un rezultat de 5.031.155 de puncte în testul AnTuTu pentru modelul Pro Max.

Una dintre chestiunile importante: bateria

Autonomia este susținută de baterii din siliciu-carbon, cu un conținut de siliciu de 28%. Xiaomi 18 Pro Max are o capacitate tipică de 7.050 mAh și suportă încărcare HyperCharge de 100 W prin cablu și 50 W wireless. Xiaomi 18 Pro vine cu o baterie de 6.000 mAh, încărcare prin cablu la 90 W și wireless la 50 W. Ambele modele acceptă încărcarea inversă, atât prin cablu, cât și wireless.

Ecranul principal reprezintă o altă componentă importantă a noii generații. Xiaomi introduce tehnologia HyperRGB 2.0, care folosește o structură independentă a pixelilor, fiecare având subpixeli roșii, verzi și albaștri. Producătorul promite astfel o claritate mai bună și o eficiență energetică îmbunătățită.

Ambele telefoane au ecrane LTPO AMOLED cu rată de reîmprospătare adaptivă între 1 și 120 Hz, adâncime de culoare de 12 biți, suport BT.2020, HDR10+ și Dolby Vision. Luminozitatea maximă ajunge la 4.000 de niți în diverse scenarii. Modelul Pro are rezoluția de 2.436 x 1.120 pixeli, iar Pro Max ajunge la 2.624 x 1.208 pixeli. Ecranele sunt protejate de Xiaomi Shield Glass 3.0 și au certificări TÜV Rheinland pentru confort vizual, reducerea luminii albastre, eliminarea pâlpâirii și compatibilitatea cu ritmul circadian.

Nu se mai uită nimeni în telefonul tău

Noutatea este însă Xiaomi Privacy Display, cu un mod special de confidențialitate. Tehnologia este integrată direct în hardware și permite dezactivarea pixelilor standard, în timp ce pixelii dedicați protecției intimității rămân activi. Aceștia au un unghi de vizualizare mai îngust, astfel încât persoanele aflate în lateral să nu poată vedea cu ușurință conținutul afișat. Datorită arhitecturii HyperRGB 2.0, producătorul susține că funcția nu compromite claritatea și culorile în utilizarea obișnuită.

Protecția poate fi activată pentru anumite aplicații, notificări, ferestre plutitoare și modul split-screen. Funcția Privacy Notification detectează privirile persoanelor aflate în apropiere și avertizează proprietarul prin vibrații discrete sau prin Xiaomi HyperIsland. Modul poate fi activat și cu ajutorul unui buton AI personalizabil, amplasat pe lateralul telefonului.

Despre Xiaomi HyperOS 4 și design-ul în patru culori

Cele două smartphone-uri au dimensiuni diferite, pentru categorii de utilizatori cu preferințe distincte. Xiaomi 18 Pro are un ecran de 6,4 inch și o carcasă cu lățimea de 72 mm, în timp ce Xiaomi 18 Pro Max vine cu un display de 6,9 inch. Marginile ecranului frontal au o grosime simetrică de 0,99 mm pe toate cele patru laturi, rezultat obținut prin tehnologia de integrare LIPO.

Xiaomi 18 Pro măsoară 151,8 x 72 x 8,46 mm în variantele Black, White și Velvet Red, respectiv 8,56 mm grosime pentru Cosmic Blue. Greutatea este de 198 de grame, respectiv 203 grame pentru versiunea albastră. Xiaomi 18 Pro Max are dimensiunile de 163,39 x 77,6 x 8,39 mm pentru primele trei culori și 8,47 mm pentru Cosmic Blue. Greutatea ajunge la 229 de grame, respectiv 234 de grame pentru versiunea Cosmic Blue.

Ambele modele sunt disponibile în patru variante de culoare: Black, White, Cosmic Blue și Velvet Red. Cea din urmă este prezentată drept culoarea emblematică a seriei, cu o nuanță profundă și o textură mai caldă.

La nivel software, telefoanele vin cu Xiaomi HyperOS 4, care urmărește trei direcții: performanță, estetică și interacțiune. Xiaomi HyperCore include funcții precum Precision Workload Scheduling și Memory Preloading, alături de un mediu de execuție a aplicațiilor reproiectat. Interfața primește o textură nouă de sticlă cu lumină difuză, efecte interactive și adâncime spațială adaptivă. Sunt disponibile și mai multe opțiuni de personalizare pentru ecranul de blocare și gruparea notificărilor.

Compania promite o integrare mai bună între dispozitivele Xiaomi și alte ecosisteme, cu fluxuri de lucru și transferuri de fișiere simplificate. Xiaomi Smart Hub permite fixarea dispozitivelor personale și a electrocasnicelor folosite frecvent în Centrul de control, pentru acces rapid.

Inteligența artificială este integrată și prin Google Gemini, care poate ajuta la realizarea unor sarcini în mai multe aplicații, folosind comenzi în limbaj natural. Circle to Search with Google permite căutarea și traducerea conținutului direct de pe ecran. Xiaomi HyperAI adaugă funcția AI Voice Note, care transformă ideile rostite în notițe, și AI Speech Recognition, care generează transcrieri cu marcaje temporale și rezumate ale întâlnirilor.

Modelul Pro Max primește și câteva dotări suplimentare pentru experiența multimedia. Motorul haptic liniar CyberEngine pe axa X oferă feedback mai precis la tastare și în jocuri, iar sistemul cu trei difuzoare stereo promite un sunet mai bogat și mai spațial. Funcția Xiaomi Privacy Call folosește unde sonore în antifază prin difuzorul din spate pentru a face conversațiile telefonice mai puțin audibile pentru persoanele din apropiere. Xiaomi 18 Pro are două difuzoare stereo și un motor haptic liniar 751440. Ambele modele oferă senzor ultrasonic de amprentă integrat în ecran, deblocare facială cu AI și certificare IP68 pentru rezistență la praf și apă.

Xiaomi a pregătit și accesorii dedicate. Două huse magnetice permit atașarea rapidă a încărcătoarelor wireless, bateriilor externe, suporturilor auto și suporturilor de birou. Un accesoriu magnetic cu telecomandă Xiaomi se poate înclina până la 90 de grade și include o telecomandă wireless detașabilă. Aceasta poate controla camera, derularea videoclipurilor, cărțile electronice și muzica. Împreună cu ecranul secundar și camerele principale, accesoriul permite realizarea fotografiilor și videoclipurilor fără folosirea mâinilor.

Cât costă Xiaomi 18 Pro și Xiaomi 18 Pro Max în România

Noile telefoane sunt disponibile pe site-ul oficial Xiaomi România, în magazinul Xiaomi Store din ParkLake Shopping Center și prin rețelele Vodafone, Orange, Digi, eMAG, Altex și Flanco.

Xiaomi 18 Pro Max are două configurații de stocare anunțate în oferta comercială, cu 12 GB RAM și 256 GB, respectiv 512 GB spațiu de stocare. Prețurile recomandate sunt de 7.299 de lei pentru prima variantă și 8.299 de lei pentru cea de-a doua.

Xiaomi 18 Pro pornește de la 6.499 de lei pentru configurația cu 12 GB RAM și 256 GB stocare. Varianta cu 12 GB RAM și 512 GB costă 7.499 de lei.

În perioada 17-23 noiembrie 2026, cei care comandă în avans un telefon din noua serie primesc un voucher în valoare de 500 de lei și mai multe beneficii incluse. Oferta cuprinde o perioadă de probă de trei luni pentru Google AI Pro, cu acces extins la serviciile Google AI și 5 TB de stocare în cloud, trei luni de YouTube Premium, cu vizionare fără reclame și descărcări offline pe YouTube și YouTube Music, precum și patru luni de Spotify Premium, cu muzică fără reclame, descărcări offline și calitate audio îmbunătățită.

Există și beneficii suplimentare pentru cei care cumpără unul dintre cele două modele în perioada 17 noiembrie 2026 – 17 noiembrie 2027. Aceștia primesc înlocuirea gratuită a ecranului principal în primele șase luni de la achiziție. În plus, în primele 24 de luni beneficiază de înlocuirea gratuită a ecranului secundar și a lentilei camerei.

Ce altceva a mai lansat Xiaomi pe lângă telefoanele de top

Pe lângă noile telefoane Xiaomi 18 Pro și Xiaomi 18 Pro Max, compania a prezentat, de asemenea, astăzi, și trei dispozitive noi din categoria wearables: smartwatch-ul Xiaomi Watch S5 de 41 mm, brățara inteligentă Xiaomi Smart Band 11 și căștile Xiaomi Clip, primele modele open-ear ale producătorului cu sistem de prindere prin clemă.

Cele trei produse urmăresc direcții diferite, dar au un obiectiv comun: să integreze mai multe funcții inteligente în activitățile de zi cu zi. Noul smartwatch pune accent pe design, monitorizarea sănătății și plățile contactless, brățara Smart Band 11 vine cu un ecran mai mare și mai multe opțiuni de personalizare, iar Xiaomi Clip propune o alternativă la căștile clasice, printr-un sistem care nu acoperă canalul auditiv.

Watch S5 și Smart Band 11 folosesc noul sistem Xiaomi HyperOS 4, cu interfețe actualizate și acces mai rapid la informațiile importante. În schimb, Xiaomi Clip mizează pe confortul purtării îndelungate, autonomie de până la 38 de ore cu ajutorul carcasei și funcții audio avansate.

Xiaomi Watch S5 de 41 mm, un smartwatch cu design elegant, Google Wallet și monitorizare avansată a sănătății

Xiaomi Watch S5 de 41 mm combină aspectul unui ceas de mână tradițional cu funcțiile unui smartwatch modern. Carcasa compactă este realizată din oțel inoxidabil și folosește noi anse articulate, concepute pentru a urmări mai bine forma încheieturii și pentru a oferi o fixare confortabilă.

Ceasul este disponibil în trei variante. Modelele Black și Light Blue au rame din oțel inoxidabil și curele din cauciuc fluorurat, în timp ce Ceramic White beneficiază de o ramă ceramică și o curea din piele naturală. Diferențele de materiale urmăresc să ofere atât variante potrivite pentru utilizarea zilnică, cât și o opțiune cu un aspect mai rafinat.

Ecranul AMOLED are o diagonală de 1,32 inch și este integrat într-o carcasă cu grosimea de numai 9,9 mm. Construcția One Glass permite economisirea spațiului intern și integrarea unei baterii mai mari, de 590 mAh. Potrivit Xiaomi, autonomia poate ajunge la 14 zile între încărcări. Luminozitatea maximă de 3.000 de niți ar trebui să permită citirea notificărilor și a informațiilor despre antrenamente chiar și în lumina puternică a soarelui.

Una dintre noutățile importante este integrarea Google Wallet, disponibil pentru prima dată în seria Xiaomi Watch S. Prin NFC, poți adăuga carduri bancare compatibile și pot efectua plăți contactless direct de la încheietură. Tranzacțiile sunt protejate prin token-uri criptate și sistemele de securitate Google.

În paralel, poți folosi inclusiv Xiaomi Pay pentru plăți Visa și Mastercard, existând suport pentru carduri emise de peste 400 de bănci partenere din Europa.

Sistemul Xiaomi HyperOS 4 aduce o interfață vizuală actualizată, un centru de control reproiectat și notificări plutitoare. O funcție interesantă este Minus One Screen, care reunește într-un singur loc programul zilei, informațiile despre vreme, activitatea fizică și rezumatele privind sănătatea. Astfel, informațiile importante pot fi consultate rapid, fără să fie nevoie de navigarea prin mai multe meniuri.

Xiaomi a inclus și patru cadrane animate cu animale de companie virtuale. Acestea reacționează la atingeri, la progresul activității fizice, la oră și la condițiile meteo. Pe măsură ce utilizatorul își îndeplinește obiectivele de activitate, sunt deblocate noi poziții și animații.

La capitolul sport, Watch S5 oferă peste 150 de moduri de antrenament. Funcția Recomandări de antrenament sugerează activități și durate în funcție de vreme, condiția fizică, istoricul exercițiilor și nivelul de pregătire. Rezumatul de sănătate analizează peste 50 de indicatori legați de fitness, somn și sănătate, evidențiind modificările importante. Informațiile pot fi consultate atât de pe ceas, cât și de pe smartphone-ul conectat.

Monitorizarea somnului a fost îmbunătățită prin Algoritmul de somn 2.0. Xiaomi anunță o precizie cu 11% mai bună în identificarea momentului adormirii și a orei de trezire, respectiv cu 14% mai bună în clasificarea etapelor de somn. Monitorizarea variabilității ritmului cardiac în timpul nopții oferă informații suplimentare despre recuperare.

O altă componentă cât se poate de interesantă este monitorizarea sănătății femeilor, dezvoltată printr-un parteneriat cu aplicația Clue. Prin Xiaomi Fitness, posesorii ceasului pot activa o perioadă de probă de trei luni pentru Clue Plus, care include informații despre ciclul menstrual, predicții și analiza tiparelor, precum și peste 200 de opțiuni de monitorizare. Ceasul folosește date colectate de la trei senzori pentru a estima ciclul menstrual și pentru a trimite notificări privind menstruația și ovulația. Pentru aceste predicții sunt necesare cinci zile consecutive de purtare și date valide despre somn.

Xiaomi Smart Band 11 are acum NFC

Al doilea produs prezentat la Paris a fost Xiaomi Smart Band 11, noua generație a brățării inteligente care a contribuit la poziționarea companiei pe piața globală a dispozitivelor de acest tip. Xiaomi afirmă că ocupă primul loc la nivel mondial în ceea ce privește volumul vânzărilor de brățări inteligente și că a depășit pragul de 240 de milioane de unități livrate.

Smart Band 11 continuă direcția modelelor anterioare, dar vine cu mai multe variante de materiale și finisaje. Versiunea standard are o ramă din aluminiu și este disponibilă în culorile Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose și Moon Gold. Variantele NFC adaugă o ediție Ceramic Edition, cu finisaj alb-perlat, și o versiune Unibody complet metalică, în nuanța Lavender Purple. Xiaomi oferă și o gamă de curele care permit schimbarea aspectului brățării în funcție de preferințe.

Ecranul AMOLED de 1,72 inch are margini simetrice foarte subțiri și o luminozitate maximă de 2.000 de niți. Compania promite o vizibilitate bună inclusiv în exterior, în condiții de lumină puternică.

Autonomia este unul dintre punctele importante ale noii generații. În modul de economisire a energiei, Xiaomi Smart Band 11 poate funcționa până la 21 de zile pentru versiunea standard și până la 18 zile pentru modelele cu NFC.

La monitorizarea sănătății, brățara folosește un senzor PPG cu două LED-uri și două fotodetectoare, împreună cu algoritmul propriu Xiaomi. Producătorul anunță o precizie de până la 98,2% pentru măsurarea ritmului cardiac.

Sunt disponibile peste 150 de moduri sportive, precum și recunoașterea automată a șase tipuri de activități. Funcția Vitality Score oferă o imagine de ansamblu asupra activității recente, astfel încât progresul să poată fi urmărit mai ușor. Brățara are rezistență la apă de 5 ATM și poate monitoriza ritmul cardiac inclusiv în timpul înotului.

Și aici apare Algoritmul de somn 2.0, care îmbunătățește detectarea momentului adormirii și clasificarea etapelor de somn. Monitorizarea HRV completează informațiile despre odihna nocturnă, iar rapoartele săptămânale și lunare permit identificarea unor tendințe pe termen lung. Funcția Informații despre somn evidențiază factorii care pot influența calitatea odihnei.

Smart Band 11 folosește Xiaomi HyperOS 4 și beneficiază de o interfață actualizată și o navigare mai flexibilă. O funcție interesantă este posibilitatea conectării simultane la un smartphone Xiaomi compatibil și la un iPhone. Brățara poate afișa notificări de apel, mesaje și mementouri provenite de la ambele dispozitive.

În cazul iPhone-urilor compatibile, sunt disponibile și funcții de control și sincronizare a datelor de sănătate și fitness cu sistemul iOS. Versiunile cu NFC permit efectuarea plăților contactless pe piețele unde această funcționalitate este disponibilă.

Xiaomi Clip, primele căști open-ear ale companiei cu prindere prin clemă și autonomie de 38 de ore

Al treilea produs anunțat la Paris este Xiaomi Clip, o pereche de căști care se diferențiază de modelele clasice prin sistemul de prindere. Sunt primele căști open-ear ale companiei cu design de tip clip-on, adică se fixează pe ureche printr-o clemă, fără să acopere canalul auditiv.

Fiecare cască cântărește doar 5,5 grame și folosește o punte flexibilă realizată dintr-un aliaj cu memorie de formă, care se adaptează diferitelor forme ale urechii. Carcasa curbată a bateriei distribuie presiunea mai uniform, pentru o fixare confortabilă și sigură chiar și după mai multe ore de utilizare.

Designul deschis permite ascultarea muzicii fără izolarea completă de mediul înconjurător. Este o abordare care poate fi utilă în timpul deplasărilor, la serviciu sau atunci când este important ca persoana care poartă căștile să rămână atentă la sunetele din jur.

Xiaomi Clip sunt disponibile în patru culori: Sand Gold, Pearl White, Graphite Black și Frost Purple. Aspectul lor este inspirat de accesoriile de zi cu zi, cu detalii semitransparente și un finisaj metalic texturat. Inclusiv carcasa de încărcare RingBox are un design aparte, inspirat de cutiile pentru bijuterii.

În ceea ce privește sunetul, fiecare cască integrează un driver dinamic de 11 mm, cu membrană acoperită cu metal microcristalin. Xiaomi promite un bas puternic, voci naturale și frecvențe înalte clare, într-un format care nu intră în canalul auditiv.

Calitatea audio este susținută de algoritmii DRC și de îmbunătățire a basului. Căștile au certificare Hi-Res Audio Wireless și suportă LHDC 5.0, pentru păstrarea detaliilor audio pe dispozitivele compatibile. Sistemul de sunet direcțional urmărește să trimită sunetul către ureche și să limiteze scurgerea acestuia către persoanele din apropiere.

Pentru apeluri, Xiaomi a integrat trei microfoane și un microfon cu conducere osoasă VPU. Acestea funcționează împreună cu tehnologia de reducere a zgomotului bazată pe AI, care urmărește să separe vocea de zgomotele ambientale și să îmbunătățească inteligibilitatea conversațiilor.

Autonomia declarată ajunge la nouă ore de redare cu o singură încărcare și până la 38 de ore folosind carcasa. Funcția de detectare inteligentă a purtării întrerupe automat muzica atunci când căștile sunt scoase și reia redarea după ce sunt puse din nou.

Xiaomi Clip oferă și posibilitatea comutării audio între dispozitive Xiaomi compatibile. Funcția de partajare audio permite conectarea a două perechi compatibile de căști la același telefon sau tabletă Xiaomi. Prin aplicația Xiaomi Earbuds pot fi personalizate gesturile de control, iar suportul Apple Find My ajută la localizarea unei carcase de încărcare pierdute.

Rezistența la praf și apă este certificată IP57, ceea ce oferă protecție împotriva transpirației și ploii în utilizarea obișnuită.

Veșnica întrebare: cât costă Xiaomi Watch S5, Smart Band 11 și Xiaomi Clip în România

Cele trei produse sunt disponibile prin canalele oficiale Xiaomi, inclusiv pe mi.com/ro și în magazinul Xiaomi Store din ParkLake Shopping Center, precum și prin distribuitorii autorizați, printre care eMAG.

Pentru perioada 17 noiembrie – 1 decembrie 2026, Xiaomi a anunțat prețuri speciale de lansare.

Xiaomi Watch S5 de 41 mm costă 999 de lei în variantele Black și Light Blue, respectiv 1.099 lei pentru versiunea Ceramic White.

Xiaomi Smart Band 11 pornește de la 269 de lei pentru variantele standard fără NFC, disponibile în culorile Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose și Moon Gold. Modelele cu NFC au prețuri de la 329 de lei, în timp ce edițiile speciale Ceramic Edition Pearl White și Unibody Edition Lavender Purple pornesc de la 399 de lei.

Xiaomi Clip are un preț de pornire de 699 de lei, indiferent de culoarea aleasă: Graphite Black, Pearl White, Sand Gold sau Frost Purple.

În cele ce urmează, te invit să vezi un scurt reel de prezentare direct de la eveniment: