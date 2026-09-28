Muntele de panouri solare care urmează să devină deșeu. Fabrica ce reciclează unul pe minut și recuperează 96% din materiale

Pentru România, subiectul poate părea îndepărtat, pentru că cea mai mare parte a panourilor instalate la noi sunt încă foarte noi. Tocmai aceasta este însă explicația pentru care problema reciclării merită discutată acum. România a trecut de 8,5 GW de capacitate fotovoltaică în 2026, dacă sunt luate împreună proiectele mari și segmentul prosumatorilor, iar numai prosumatorii aveau peste 4 GW instalați la jumătatea anului. Cu alte cuvinte, cantitatea de echipamente care va trebui gestionată peste 20 sau 30 de ani crește într-un ritm fără precedent.

Comoara ascunsă într-un panou solar vechi

Reciclarea fotovoltaicelor există deja, însă nu toate procesele recuperează aceleași materiale. Aluminiul din ramă și sticla reprezintă o parte importantă din masa unui modul și sunt relativ simplu de separat. Problema apare la materialele folosite în cantități mai mici, dar care pot fi mult mai valoroase.

Argintul este un exemplu relevant. Cantitatea prezentă într-un singur panou nu este impresionantă, însă devine semnificativă atunci când sunt procesate sute de mii sau milioane de module. Cuprul și siliciul pot reintra la rândul lor în circuite industriale, reducând necesarul de materii prime nou extrase.

We Recycle Solar susține că noua fabrică va merge mai departe decât operațiunile convenționale și va pregăti materialele recuperate pentru reutilizare direct în lanțurile industriale americane. Compania afirmă că procesarea completă va avea loc în Statele Unite, fără etapa suplimentară în care materialele parțial recuperate sunt trimise în străinătate pentru topire sau rafinare.

Capacitatea de un panou pe minut înseamnă teoretic sute de mii de module anual, în funcție de programul efectiv de funcționare. Compania spune că a împiedicat deja trimiterea la groapa de gunoi a peste un milion de panouri prin activitățile sale actuale de reciclare, reutilizare și revânzare.

România va avea aceeași problemă, doar că ceva mai târziu

Durata normală de exploatare a unui modul fotovoltaic modern este de aproximativ 25-35 de ani. Aceasta nu înseamnă însă că toate panourile instalate astăzi vor rămâne pe acoperiș până în 2050 sau 2060. Grindina, furtunile, defectele, accidentele și înlocuirea voluntară cu modele mai eficiente pot scoate echipamente din uz mult mai devreme.

România este un exemplu bun al ritmului în care poate crește viitorul volum de deșeuri. La 30 iunie 2026 existau aproximativ 359.000 de prosumatori și peste 4.000 MW instalați numai în această categorie. La acestea se adaugă parcurile fotovoltaice comerciale, care s-au extins accelerat în ultimii ani.