Extensiile de browser, accesoriile care văd tot: cât de ușor poate fi compromis un calculator de serviciu?

Problema devine și mai dificilă deoarece o extensie nu trebuie să fie malițioasă din prima zi. Poate fi un proiect legitim, folosit ani de zile și instalat de sute de mii de persoane, înainte ca dezvoltatorul să-și vândă produsul, contul să-i fie compromis sau o actualizare ulterioară să introducă funcții nedorite. În 2025 și 2026 au fost identificate în repetate rânduri extensii din magazine oficiale care urmăreau activitatea utilizatorilor, colectau cookie-uri, trimiteau istoricul de navigare către servere externe sau extrăgeau inclusiv conversații purtate cu servicii de inteligență artificială.

O extensie nu vede automat tot, dar permisiunile pot transforma browserul într-o fereastră deschisă

Formularea „citește și modifică toate datele de pe site-urile pe care le vizitezi” apare atât de des la instalarea extensiilor încât mulți utilizatori nu îi mai acordă atenție. Este însă una dintre cele mai importante avertizări pe care le poate afișa browserul. În funcție de permisiunile acordate, extensia poate vedea conținutul unei pagini, îi poate modifica elementele, poate observa ce adresă este deschisă și poate executa cod atunci când vizitezi anumite domenii.

Google împarte aceste drepturi în mai multe categorii, iar unele permit accesarea istoricului, a filelor deschise, a datelor copiate în clipboard sau a informațiilor existente pe paginile vizitate. Microsoft face o distincție asemănătoare între permisiunile asupra site-urilor și cele asupra dispozitivului. Există extensii care pot comunica inclusiv cu programe native instalate pe calculator, dacă organizația sau utilizatorul le-a permis acest lucru.

Asta nu înseamnă că orice extensie poate deschide arbitrar toate fișierele de pe SSD sau că poate citi baza de date criptată a managerului de parole integrat în browser. Modelul de securitate al Chrome, Edge și Firefox limitează extensiile, iar sistemele moderne folosesc sandboxing tocmai pentru a împiedica transformarea automată a unei extensii într-un program cu acces complet la sistemul de operare. Problema este că, pentru un atacator interesat de date, această limitare poate conta surprinzător de puțin.

Dacă angajatul este deja autentificat în Gmail, Microsoft 365, Salesforce, un sistem ERP sau o aplicație internă, atacatorul nu are neapărat nevoie de parola lui. O extensie care poate interacționa cu pagina sau cu datele de sesiune poate încerca să extragă conținutul afișat, să urmărească activitatea sau, în anumite situații, să fure elementele care identifică sesiunea autentificată. Un cookie sau un token de sesiune compromis poate fi extrem de valoros deoarece utilizatorul a trecut deja prin procesul de autentificare.

De aici rezultă și una dintre neînțelegerile frecvente legate de autentificarea cu doi factori. MFA rămâne o măsură fundamentală de securitate, dar nu rezolvă toate scenariile în care atacatorul fură o sesiune deja autentificată. El nu mai încearcă neapărat să afle parola și codul primit pe telefon, ci să profite de identitatea digitală deja validată în browser. Din acest motiv, securitatea browserului și cea a identității trebuie tratate împreună.

De la extensia utilă la spion corporativ poate exista un singur update

Unul dintre scenariile cele mai incomode pentru departamentele IT este cel în care angajatul nu face aparent nimic greșit. Nu instalează o extensie obscură de pe un forum și nu ignoră avertizările sistemului de operare. Instalează un produs existent într-un magazin oficial, cu recenzii bune, zeci sau sute de mii de utilizatori și o funcție perfect legitimă.