Tesla construiește în Australia o baterie uriașă care poate alimenta rețeaua timp de opt ore

Bateria va absorbi surplusul solar din timpul zilei

Limondale este construită lângă un parc fotovoltaic, într-o zonă în care producția solară poate depăși cererea în anumite ore. Bateria ar putea absorbi aproximativ 100 MW timp de patru ore la încărcare, apoi ar furniza 50 MW timp de opt ore. Această flexibilitate ajută rețeaua să evite oprirea panourilor când există prea multă energie.

Durata de opt ore diferențiază proiectul de bateriile folosite mai ales pentru stabilizare rapidă, care livrează energia una sau două ore. Pe măsură ce soarele dispare după-amiaza, o instalație cu stocare lungă poate acoperi o parte mai mare din vârful de consum și poate reduce necesarul centralelor pe combustibili fosili.

Proiectul beneficiază de un mecanism public care oferă un prag de venit pe termen lung. Sprijinul reduce riscul financiar și facilitează investiția într-o tehnologie încă scumpă. Alte două proiecte de opt ore sunt pregătite în aceeași regiune, semn că stocarea de lungă durată trece de la experiment la infrastructură.

România are aceeași problemă în zilele cu mult soare

România instalează rapid panouri fotovoltaice pe locuințe și în parcuri mari. În orele însorite, producția poate pune presiune pe rețea și poate conduce la limitarea unor surse. Seara, când consumul rămâne ridicat și panourile nu mai produc, sistemul are nevoie de hidrocentrale, gaze, importuri sau energie stocată.

O baterie de tipul Limondale nu ar înlocui toate centralele și nici nu ar rezolva fiecare congestie. Amplasamentul contează, iar costul trebuie comparat cu hidrocentralele cu acumulare prin pompaj, modernizarea rețelelor și managementul consumului. Avantajul bateriei este viteza de răspuns și timpul relativ scurt de construire.

Pentru public, proiectul explică de ce capacitatea în MWh este mai importantă decât numărul de containere. Cele 144 de unități Megapack formează împreună un rezervor energetic, nu o centrală care produce electricitate din nimic. Valoarea apare din mutarea energiei în timp, exact din orele în care este abundentă către cele în care devine scumpă și necesară.