Motor diesel care pornește greu după schimbarea filtrului de combustibil: aer pe instalație sau pompă obosită

Schimbarea filtrului de combustibil este o operațiune aparent simplă, dar la diesel are o importanță mult mai mare decât la un motor pe benzină. Filtrul nu doar curăță motorina, ci face parte dintr-un circuit sensibil la aer, presiune și etanșeitate. Dacă montajul nu este perfect, motorul poate reacționa imediat.

Aerul pe instalație, cea mai probabilă explicație

Când filtrul de motorină este schimbat, circuitul de alimentare se deschide. În acel moment poate intra aer în instalație, iar motorina nu mai ajunge la motor în mod constant. La pornire, electromotorul învârte, dar motorul are nevoie de mai multe secunde pentru a primi combustibil suficient. Uneori pornește și moare imediat. Alteori pornește greu, tremură, scoate fum sau merge neregulat câteva momente.

La multe mașini diesel, după schimbarea filtrului este nevoie de amorsare. Aceasta se poate face manual, cu o pompă de amorsare, sau automat, prin punerea contactului de mai multe ori, în funcție de model. Dacă mecanicul nu a umplut filtrul cu motorină, nu a aerisit corect instalația sau a grăbit operațiunea, simptomele apar imediat.

Un indiciu important este momentul problemei. Dacă motorul pornea perfect înainte de schimbarea filtrului și începe să pornească greu exact după intervenție, aerul pe instalație sau montajul filtrului sunt primele piste. În acest caz, problema se poate ameliora după câteva porniri, dacă sistemul reușește să elimine aerul. Totuși, nu este bine să insiști prea mult cu porniri lungi, pentru că poți solicita bateria, electromotorul și pompele.

Verificarea trebuie să înceapă cu filtrul. Trebuie văzut dacă este modelul corect, dacă garniturile sunt așezate bine, dacă racordurile sunt fixate complet și dacă nu există urme de motorină în jur. O garnitură ciupită sau o mufă care nu etanșează perfect poate trage aer fără să piardă vizibil combustibil. La diesel, aerul poate intra în instalație chiar dacă nu vezi o scurgere evidentă.

Când poate fi pompa de alimentare sau pompa de înaltă presiune

Dacă aerisirea este făcută corect, filtrul este montat bine, dar motorul continuă să pornească greu, trebuie luată în calcul o problemă la pompa de alimentare sau la pompa de înaltă presiune. La unele motoare, schimbarea filtrului nu strică pompa, dar poate scoate la iveală faptul că aceasta era deja la limită. O pompă obosită poate avea dificultăți în a reface presiunea după ce circuitul a fost golit parțial.

Pompa de alimentare are rolul de a aduce motorina din rezervor către sistemul de injecție. Dacă nu mai livrează debit suficient, motorul poate porni greu mai ales după staționare, la rece sau când nivelul din rezervor este scăzut. În unele cazuri se aud zgomote anormale din zona rezervorului sau motorul pare să rămână fără combustibil la accelerații.