Filtru de combustibil înfundat: de ce problema apare mai ales în rampă sau la depășiri

De ce simptomele apar sub sarcină

Un filtru parțial înfundat nu blochează neapărat complet alimentarea. Tocmai asta face diagnosticul mai dificil. Mașina poate porni, poate merge prin oraș, poate sta la ralanti și poate părea acceptabilă la viteze mici. Problemele apar când motorul este pus la muncă: urcare lungă, depășire, mers pe autostradă, mașină încărcată sau accelerație bruscă.

În aceste situații, motorul are nevoie de un debit mai mare de combustibil. Dacă filtrul nu permite trecerea suficientă, presiunea scade, amestecul devine incorect, iar motorul începe să ezite. La benzină, poți simți lipsă de putere, smucituri sau rateuri. La diesel, pot apărea intrări în avarie, limitare de turație, martor de motor sau mesaje legate de presiunea în rampă.

Un simptom clasic este mașina care merge bine până la o anumită turație, apoi se plafonează. Apeși accelerația, dar nu mai urcă normal în ture. Uneori își revine dacă ridici piciorul și accelerezi mai blând. Alteori apare o smucitură, ca și cum motorul ar rămâne fără combustibil pentru o fracțiune de secundă. În depășiri, această reacție poate deveni periculoasă, pentru că mașina nu mai livrează puterea așteptată exact când ai nevoie de ea.

La dieselurile moderne, filtrul de combustibil este și mai important. Sistemele common rail lucrează la presiuni foarte mari, iar impuritățile sau apa pot afecta injectoarele și pompa de înaltă presiune. Un filtru murdar poate duce la presiune insuficientă în rampă, iar calculatorul poate limita motorul pentru protecție. Șoferul simte că mașina „nu mai trage” și suspectează turbina, EGR-ul sau injectoarele, deși problema poate fi mult mai simplă.

Ce verifici înainte să schimbi piese scumpe

Prima întrebare este când a fost schimbat filtrul ultima dată. Dacă nu există istoric clar, iar simptomele apar sub sarcină, filtrul trebuie luat în calcul rapid. Este o piesă relativ ieftină comparativ cu pompa de combustibil, injectoarele sau turbina. La multe mașini, schimbarea lui preventivă este mai ieftină decât o diagnoză complicată făcută după ce sistemul începe deja să sufere.

A doua verificare ține de combustibil. Dacă simptomele au apărut după o alimentare suspectă, filtrul poate fi încărcat cu impurități sau apă. La diesel, apa în filtru poate crea probleme serioase. Unele mașini au senzor de apă în combustibil, dar nu toate avertizează la timp. Dacă filtrul este demontat și combustibilul din el arată murdar, tulbure sau cu urme de apă, problema nu trebuie ignorată.

Diagnoza poate arăta diferența dintre presiunea cerută și presiunea reală în rampă. Dacă sub accelerație presiunea cade sau nu urmărește valoarea cerută, circuitul de alimentare trebuie verificat: filtru, pompă de joasă presiune, conducte, regulator, pompă de înaltă și injectoare. Filtrul este doar una dintre cauze, dar este una dintre cele mai logice și accesibile.