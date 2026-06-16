Moment stânjenitor pentru CEO-ul Google la Stanford. Studenții au părăsit discursul lui Sundar Pichai în semn de protest

Protestul care a întrerupt atmosfera festivă

Studenții care au ieșit din stadion au fluturat steaguri palestiniene, au afișat bannere, au fluierat și au scandat mesaje de protest. Acțiunea a fost îndreptată împotriva Google, companie acuzată de organizatori că profită de contracte tehnologice cu impact militar și de supraveghere. Unul dintre principalele puncte invocate a fost Project Nimbus, acordul de cloud computing și inteligență artificială încheiat de Google și Amazon cu guvernul israelian.

Protestatarii au criticat și legăturile Google cu autorități precum ICE, agenția americană pentru imigrație, dar și direcția generală în care marile companii tehnologice sunt percepute de o parte a tinerilor absolvenți. Mesajul lor a fost că un lider Big Tech nu ar trebui să fie primit ca model aspirațional într-un moment academic solemn, cât timp compania pe care o conduce este contestată pentru contracte cu implicații politice, militare și sociale.

După ieșirea de la ceremonie, o parte dintre absolvenți au participat la un eveniment alternativ, numit „People’s Commencement”. Acesta l-a avut printre invitați pe activistul Mahmoud Khalil, cunoscut pentru implicarea sa în mișcările pro-palestiniene din campusurile americane și pentru detenția sa anterioară de către autoritățile de imigrație din SUA.

Momentul a fost cu atât mai puternic cu cât Stanford absolvă anual un număr relativ restrâns de studenți la nivel undergraduate, iar ieșirea coordonată a câtorva sute de persoane a fost imposibil de ignorat. Chiar dacă discursul oficial a continuat, imaginea unui CEO Google întâmpinat cu huiduieli și plecări din public a devenit rapid știre internațională.

Sundar Pichai a evitat subiectul AI

Interesant este că Pichai părea pregătit pentru un alt tip de tensiune. În ultimele luni, mai mulți speakeri de la ceremonii universitare americane au fost criticați sau huiduiți atunci când au vorbit despre inteligență artificială, automatizare și viitorul locurilor de muncă. CEO-ul Google a evitat aproape complet această direcție și a preferat să vorbească despre propria copilărie în Chennai, despre venirea sa în California și despre parcursul care l-a dus la Google.

Discursul lui Pichai s-a concentrat pe trei idei principale: alegerea optimismului, acceptarea provocărilor grele și urmarea lucrurilor care produc entuziasm real. El a povestit despre perioada petrecută la Stanford, despre începuturile sale la Google și despre proiecte precum Chrome, pe care le-a prezentat ca exemple de perseverență și curaj profesional.

Pentru publicul rămas în stadion, tonul discursului a fost unul calm și personal, iar unele momente au fost primite cu râsete și aplauze. Totuși, protestul a schimbat complet lectura evenimentului. Nu conținutul discursului a fost principala problemă pentru studenții care au plecat, ci simbolul reprezentat de Pichai: liderul uneia dintre cele mai influente companii tehnologice din lume, într-o perioadă în care Big Tech este tot mai contestat.