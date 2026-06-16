Moment stânjenitor pentru CEO-ul Google la Stanford. Studenții au părăsit discursul lui Sundar Pichai în semn de protest
Sundar Pichai, CEO-ul Google și Alphabet, a urcat pe scenă la ceremonia de absolvire a Universității Stanford cu un discurs construit atent în jurul optimismului, al propriei povești de viață și al ideii că absolvenții trebuie să aleagă provocările care îi entuziasmează. Numai că momentul festiv s-a transformat rapid într-o scenă de protest vizibilă, după ce aproximativ 200 de studenți au părăsit ceremonia chiar când Pichai începea să vorbească.
Incidentul relatat de presa străină a avut loc pe 14 iunie 2026, în timpul ceremoniei de absolvire de la Stanford, una dintre cele mai prestigioase universități din Statele Unite și un simbol al legăturii dintre educație, Silicon Valley și marile companii tech. Pentru Pichai, care este absolvent Stanford, discursul ar fi trebuit să fie o întoarcere onorantă pe campus. Pentru o parte dintre studenți, însă, prezența lui a devenit o ocazie de a critica direct rolul Google în contracte controversate cu instituții militare și agenții guvernamentale.
Protestul care a întrerupt atmosfera festivă
Studenții care au ieșit din stadion au fluturat steaguri palestiniene, au afișat bannere, au fluierat și au scandat mesaje de protest. Acțiunea a fost îndreptată împotriva Google, companie acuzată de organizatori că profită de contracte tehnologice cu impact militar și de supraveghere. Unul dintre principalele puncte invocate a fost Project Nimbus, acordul de cloud computing și inteligență artificială încheiat de Google și Amazon cu guvernul israelian.
Protestatarii au criticat și legăturile Google cu autorități precum ICE, agenția americană pentru imigrație, dar și direcția generală în care marile companii tehnologice sunt percepute de o parte a tinerilor absolvenți. Mesajul lor a fost că un lider Big Tech nu ar trebui să fie primit ca model aspirațional într-un moment academic solemn, cât timp compania pe care o conduce este contestată pentru contracte cu implicații politice, militare și sociale.
După ieșirea de la ceremonie, o parte dintre absolvenți au participat la un eveniment alternativ, numit „People’s Commencement”. Acesta l-a avut printre invitați pe activistul Mahmoud Khalil, cunoscut pentru implicarea sa în mișcările pro-palestiniene din campusurile americane și pentru detenția sa anterioară de către autoritățile de imigrație din SUA.
Momentul a fost cu atât mai puternic cu cât Stanford absolvă anual un număr relativ restrâns de studenți la nivel undergraduate, iar ieșirea coordonată a câtorva sute de persoane a fost imposibil de ignorat. Chiar dacă discursul oficial a continuat, imaginea unui CEO Google întâmpinat cu huiduieli și plecări din public a devenit rapid știre internațională.
Sundar Pichai a evitat subiectul AI
Interesant este că Pichai părea pregătit pentru un alt tip de tensiune. În ultimele luni, mai mulți speakeri de la ceremonii universitare americane au fost criticați sau huiduiți atunci când au vorbit despre inteligență artificială, automatizare și viitorul locurilor de muncă. CEO-ul Google a evitat aproape complet această direcție și a preferat să vorbească despre propria copilărie în Chennai, despre venirea sa în California și despre parcursul care l-a dus la Google.
Discursul lui Pichai s-a concentrat pe trei idei principale: alegerea optimismului, acceptarea provocărilor grele și urmarea lucrurilor care produc entuziasm real. El a povestit despre perioada petrecută la Stanford, despre începuturile sale la Google și despre proiecte precum Chrome, pe care le-a prezentat ca exemple de perseverență și curaj profesional.
Pentru publicul rămas în stadion, tonul discursului a fost unul calm și personal, iar unele momente au fost primite cu râsete și aplauze. Totuși, protestul a schimbat complet lectura evenimentului. Nu conținutul discursului a fost principala problemă pentru studenții care au plecat, ci simbolul reprezentat de Pichai: liderul uneia dintre cele mai influente companii tehnologice din lume, într-o perioadă în care Big Tech este tot mai contestat.
Big Tech, între admirație și revoltă
Incidentul de la Stanford arată cât de mult s-a schimbat relația dintre universitățile americane și marile companii tehnologice. În urmă cu un deceniu, un CEO precum Sundar Pichai ar fi fost primit aproape exclusiv ca exemplu de succes: imigrant ajuns în vârful Silicon Valley, absolvent de elită, lider al uneia dintre cele mai puternice companii din lume.
Astăzi, aceeași poveste este privită mult mai critic. Pentru o parte a noii generații de absolvenți, succesul tehnologic nu mai poate fi separat de întrebări despre război, supraveghere, imigrație, muncă, automatizare și responsabilitate publică. Google nu mai este doar compania care a schimbat internetul, ci și o corporație ale cărei contracte și decizii sunt analizate printr-o lentilă politică dură.
Momentul de la Stanford nu va schimba probabil cariera lui Sundar Pichai și nici direcția Google peste noapte. Dar va rămâne o imagine puternică a rupturii dintre Big Tech și o parte a generației care ar fi trebuit, teoretic, să îi devină forță de muncă, public fidel și sursă de admirație.
Pentru Pichai, discursul a fost despre optimism. Pentru studenții care au plecat, ziua a fost despre refuzul de a aplauda o industrie pe care o consideră complice la problemele lumii reale. Iar această ciocnire spune mai mult despre viitorul Silicon Valley decât orice frază pregătită pentru o ceremonie de absolvire.