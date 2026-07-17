YouTube Music pregătește una dintre cele mai cerute schimbări. Cum ar putea arăta în curând aplicația

Coperta albumului ar putea ocupa tot ecranul

În prezent, atunci când asculți o melodie în YouTube Music, coperta albumului este afișată într-un format relativ mic, în partea centrală a ecranului. Designul nu s-a schimbat prea mult în ultimii ani și începe să pară învechit în comparație cu alte aplicații de streaming.

Potrivit unor imagini apărute online, Google testează o interfață în care coperta albumului este afișată pe tot ecranul. Rezultatul este un aspect mult mai modern și mai spectaculos, iar piesa aflată în redare devine punctul central al interfeței.

Schimbarea amintește de designul adoptat deja de Apple Music, unde ilustrațiile albumelor ocupă aproape întregul ecran, iar în unele cazuri sunt chiar animate.

Funcția este testată doar pentru un număr mic de persoane

Deocamdată, noua interfață nu poate fi activată manual. Tot ce se știe este că Google testează funcția pe un număr restrâns de conturi, într-un program de tip A/B testing. Chiar dacă ai instalată cea mai recentă versiune a aplicației, este foarte posibil să nu vezi nicio diferență.

Mai multe persoane au verificat funcția pe telefoane și conturi diferite, însă aceasta nu a putut fi activată, ceea ce confirmă că testul este controlat exclusiv de Google.

Nu este sigur că schimbarea va ajunge la toată lumea

Google obișnuiește să testeze frecvent funcții noi înainte de lansarea oficială. Unele dintre ele ajung ulterior în versiunea finală a aplicației, în timp ce altele sunt abandonate fără explicații.

Din acest motiv, nu există încă garanția că noul design va fi disponibil pentru toți utilizatorii YouTube Music. Totuși, reacțiile de până acum sunt în mare parte pozitive, iar coperta afișată pe tot ecranul oferă aplicației un aspect mult mai actual.