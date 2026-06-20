Mitsubishi readuce numele Eclipse ca SUV electric. Arată familiar pentru că este, de fapt, rudă cu Nissan Leaf
Mitsubishi Eclipse devine electric, dar nu în forma pe care o așteptau nostalgicii mașinilor sport japoneze din anii ’90. Noul Eclipse Sportback EV este un crossover electric dezvoltat cu ajutorul Nissan și va ajunge la vânzare în următoarele săptămâni, la început pe piețele unde alianța japoneză îl va lansa oficial. Primele imagini arată o mașină care pare foarte cunoscută, iar explicația este simplă: are la bază noua generație Nissan Leaf.
Pentru mulți pasionați, numele Eclipse înseamnă coupe, tuning, cultura JDM și o perioadă în care Mitsubishi era mult mai prezent în zona mașinilor cu personalitate. În ultimii ani, însă, numele a fost mutat pe SUV-uri și crossovere, iar acum ajunge la pasul complet electric. Este o decizie pragmatică, chiar dacă nu neapărat romantică.
Mitsubishi nu încearcă să ascundă legătura cu Nissan. Noul Eclipse Sportback EV folosește platforma celei de-a treia generații Leaf, în cadrul alianței dintre producătorii japonezi. Diferențele vizuale există, dar proporțiile și baza tehnică sunt comune.
Ce știm despre noul Eclipse Sportback EV
Mitsubishi a prezentat primele imagini cu modelul 2027 Eclipse Sportback EV, iar mașina are o siluetă de crossover electric compact. Designul frontal și posterior a fost modificat pentru a include identitatea Mitsubishi, inclusiv sigla Triple Diamond, dar forma generală trădează clar rudenia cu Nissan Leaf.
Constructorul susține că Eclipse EV va avea propriul stil, suficient pentru a se diferenția de Leaf. Totuși, strategia este evidentă: Mitsubishi folosește o bază tehnică deja dezvoltată pentru a reduce costurile și pentru a ajunge mai rapid pe piață. Este o abordare similară cu parteneriatele Toyota-Subaru, unde modele diferite împart platforme și tehnologie.
Specificațiile finale nu au fost anunțate, dar este de așteptat ca Eclipse Sportback EV să folosească aceeași baterie de 75 kWh și același motor electric frontal de 174 CP ca Nissan Leaf. Autonomia estimată pentru Leaf ajunge la aproximativ 488 de kilometri în standard EPA, deci Mitsubishi ar putea oferi o valoare apropiată, în funcție de aerodinamică, greutate și echipare.
Noul model ar putea primi și port nativ NACS, la fel ca Nissan Leaf, ceea ce înseamnă compatibilitate mai ușoară cu rețeaua Tesla Supercharger pe piețele unde acest standard este folosit. Pentru un model accesibil, accesul simplificat la încărcare poate fi la fel de important ca autonomia.
Prețul nu a fost confirmat, dar Nissan Leaf pornește în SUA de la puțin sub 30.000 de dolari, adică aproximativ 27.600 de euro. Mitsubishi Eclipse Sportback EV ar putea fi poziționat similar, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai accesibile SUV-uri electrice de pe piața americană, alături de noul Chevrolet Bolt.
De ce strategia Mitsubishi poate funcționa
Mitsubishi nu mai are forța globală pe care o avea în trecut, iar dezvoltarea completă a unei mașini electrice noi este costisitoare. Folosirea platformei Nissan este o soluție logică. În loc să investească ani și sume uriașe într-o arhitectură proprie, Mitsubishi poate intra rapid în segmentul electricelor compacte cu un produs deja validat tehnic.
Pentru cumpărători, acest lucru poate fi un avantaj. O mașină construită pe baza Nissan Leaf are șanse să beneficieze de experiența acumulată de Nissan în zona electrică. Leaf a fost unul dintre primele modele electrice de volum din lume, iar noua generație vine într-un moment în care piața cere autonomie mai mare, preț mai mic și încărcare mai simplă.
Pentru România, întrebarea este dacă un astfel de model ar putea deveni interesant în cazul unei lansări europene. Un SUV electric compact cu autonomie de peste 450 de kilometri și preț apropiat de 30.000 de euro ar avea potențial, mai ales dacă ar intra în zona programelor de stimulare sau a ofertelor de leasing. Mitsubishi are încă o imagine bună în rândul șoferilor care își amintesc de Pajero, Outlander sau Lancer, dar are nevoie de modele noi pentru a reveni în atenție.
Nostalgicii ar putea spune că numele Eclipse merita o mașină sport electrică, nu un crossover. Comercial, însă, decizia are sens. Lumea cumpără SUV-uri, iar electrificarea se răspândește mai repede acolo unde caroseria este practică, portbagajul este util, iar poziția la volan este înaltă.
Mitsubishi Eclipse Sportback EV nu pare o revoluție, ci o mutare calculată. Dacă prețul va fi bun, autonomia apropiată de Leaf și designul suficient de diferit, mașina poate deveni o alternativă interesantă pentru cei care vor un electric japonez accesibil. Nu este Eclipse-ul visat de fanii vechii generații, dar poate fi exact Eclipse-ul pe care piața îl cere acum.