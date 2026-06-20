Mitsubishi readuce numele Eclipse ca SUV electric. Arată familiar pentru că este, de fapt, rudă cu Nissan Leaf

Mitsubishi nu încearcă să ascundă legătura cu Nissan. Noul Eclipse Sportback EV folosește platforma celei de-a treia generații Leaf, în cadrul alianței dintre producătorii japonezi. Diferențele vizuale există, dar proporțiile și baza tehnică sunt comune.

Ce știm despre noul Eclipse Sportback EV

Mitsubishi a prezentat primele imagini cu modelul 2027 Eclipse Sportback EV, iar mașina are o siluetă de crossover electric compact. Designul frontal și posterior a fost modificat pentru a include identitatea Mitsubishi, inclusiv sigla Triple Diamond, dar forma generală trădează clar rudenia cu Nissan Leaf.

Constructorul susține că Eclipse EV va avea propriul stil, suficient pentru a se diferenția de Leaf. Totuși, strategia este evidentă: Mitsubishi folosește o bază tehnică deja dezvoltată pentru a reduce costurile și pentru a ajunge mai rapid pe piață. Este o abordare similară cu parteneriatele Toyota-Subaru, unde modele diferite împart platforme și tehnologie.

Specificațiile finale nu au fost anunțate, dar este de așteptat ca Eclipse Sportback EV să folosească aceeași baterie de 75 kWh și același motor electric frontal de 174 CP ca Nissan Leaf. Autonomia estimată pentru Leaf ajunge la aproximativ 488 de kilometri în standard EPA, deci Mitsubishi ar putea oferi o valoare apropiată, în funcție de aerodinamică, greutate și echipare.

Noul model ar putea primi și port nativ NACS, la fel ca Nissan Leaf, ceea ce înseamnă compatibilitate mai ușoară cu rețeaua Tesla Supercharger pe piețele unde acest standard este folosit. Pentru un model accesibil, accesul simplificat la încărcare poate fi la fel de important ca autonomia.

Prețul nu a fost confirmat, dar Nissan Leaf pornește în SUA de la puțin sub 30.000 de dolari, adică aproximativ 27.600 de euro. Mitsubishi Eclipse Sportback EV ar putea fi poziționat similar, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai accesibile SUV-uri electrice de pe piața americană, alături de noul Chevrolet Bolt.

De ce strategia Mitsubishi poate funcționa

Mitsubishi nu mai are forța globală pe care o avea în trecut, iar dezvoltarea completă a unei mașini electrice noi este costisitoare. Folosirea platformei Nissan este o soluție logică. În loc să investească ani și sume uriașe într-o arhitectură proprie, Mitsubishi poate intra rapid în segmentul electricelor compacte cu un produs deja validat tehnic.