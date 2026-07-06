Tesla revine spectaculos: livrările au crescut cu 25%, dar BYD rămâne în față la electrice

Pentru Tesla, acesta este cel mai bun trimestru al doilea din istorie și primul trimestru cu creștere anuală după perioada de declin. Nu este recordul absolut al companiei, dar este suficient pentru a schimba tonul discuției despre cererea pentru mașinile sale.

Ce a împins Tesla peste estimări

Explicația cea mai probabilă combină mai mulți factori. Tesla a intrat în trimestrul al doilea cu stocuri ridicate, după ce în primul trimestru produsese cu aproximativ 50.000 de mașini mai mult decât livrase. Asta i-a oferit un rezervor de vehicule gata de vânzare, pe care compania a fost motivată să îl reducă rapid.

În același timp, prețurile ridicate la combustibili au crescut interesul pentru electrice. Pentru un cumpărător care calculează costul lunar, diferența dintre benzină scumpă și încărcare acasă poate deveni argument decisiv. În piețe unde Tesla are infrastructură bună de încărcare și Model Y rămâne foarte popular, un context de carburant scump poate împinge cererea în sus.

Rezultatul a depășit nu doar estimările prudente, ci și cele optimiste. Analiștii se așteptau la aproximativ 406.000 de livrări, iar estimările mai ridicate treceau ușor de 418.000-420.000. Tesla a venit cu peste 480.000, ceea ce arată că revenirea nu este doar o ajustare minoră.

Și divizia de energie a rămas puternică. Tesla a instalat 13,5 GWh de produse de stocare a energiei în trimestru, cu peste 40% mai mult decât în Q2 2025. Deși cifra a fost ușor sub unele așteptări, energia rămâne una dintre zonele de creștere constantă pentru companie.

De ce BYD rămâne totuși problema cea mare

Chiar și cu un trimestru foarte bun, Tesla nu a recâștigat primul loc global la vehicule complet electrice. BYD a livrat 557.090 de electrice în Q2 2026, rămânând înaintea Tesla cu aproximativ 77.000 de unități. Diferența este mult mai mică decât acum un an, dar încă relevantă.

Partea interesantă este că traiectoriile s-au schimbat temporar. Tesla a crescut cu 25% anual, în timp ce livrările BEV ale BYD au scăzut cu aproximativ 8% față de anul anterior. Asta arată că lupta este mai fluidă decât părea. BYD rămâne lider de volum, dar Tesla a demonstrat că nu este blocată definitiv într-o scădere.