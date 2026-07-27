Misterul argintului „dispărut” din Soare ar putea fi rezolvat. Descoperirea care schimbă calculele astronomilor

De ce argintul este atât de important pentru astronomi

Argintul nu este doar un metal prețios folosit în industrie sau bijuterii. Pentru oamenii de știință, el reprezintă un indiciu despre evenimente cosmice petrecute cu miliarde de ani în urmă.

Se crede că acest element se formează în exploziile spectaculoase ale stelelor masive, cunoscute drept supernove. După astfel de explozii, elementele grele sunt împrăștiate în spațiu și contribuie la formarea unor noi stele și sisteme planetare. Analizând cantitatea de argint prezentă în Soare și în alte stele, cercetătorii pot reconstitui modul în care materia s-a răspândit în galaxie de-a lungul timpului.

Un punct important de comparație îl reprezintă condritele CI, o categorie foarte rară de meteoriți care s-au format din același nor de gaz și praf din care a luat naștere și Sistemul Solar, în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani. Din acest motiv, oamenii de știință se așteptau ca proporția de argint din acești meteoriți să fie foarte apropiată de cea din Soare.

De unde a apărut diferența dintre observații și teorie

Compoziția chimică a Soarelui este determinată prin analiza spectrului luminos. Fiecare element absoarbe anumite lungimi de undă ale luminii și lasă în urmă o semnătură unică, pe baza căreia astronomii pot calcula cât din acel element există în atmosfera solară.

Problema era că aceste observații indicau constant o cantitate de argint mult mai mică decât cea sugerată de modelele teoretice și de studiul meteoriților. Diferența i-a făcut pe cercetători să se întrebe dacă Soarele a evoluat diferit față de ceea ce se credea sau dacă explicația se ascunde în metodele de măsurare.

Simulările pe supercomputer au schimbat complet rezultatele

Pentru a verifica ipoteza, cercetătoarea Sema Caliskan și echipa sa au realizat simulări complexe cu ajutorul supercomputerului Tetralith din Suedia. Noul model a inclus efecte fizice care, până acum, nu fuseseră luate în calcul în analiza atomilor de argint din atmosfera Soarelui.

Aceste procese, cunoscute sub numele de efecte de non-echilibru, influențează modul în care atomii absorb și emit lumina. Din cauza complexității lor, ele au fost dificil de simulat, iar autorii studiului spun că este pentru prima dată când comportamentul argintului este analizat atât de detaliat în astfel de condiții.