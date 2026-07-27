Cum se împart bunurile atunci când partenerii necăsătoriți se despart. Ce spune legea
Tot mai multe cupluri aleg să locuiască împreună fără să se căsătorească, însă puțini se gândesc la ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul relației dacă ajung să se despartă. Spre deosebire de soți, partenerii necăsătoriți nu beneficiază de regimul juridic al comunității legale de bunuri, ceea ce înseamnă că împărțirea patrimoniului urmează reguli diferite.
În practică, dreptul de proprietate asupra unui apartament, a unei mașini sau a altor bunuri depinde de modul în care acestea au fost achiziționate și de dovezile privind contribuția fiecărei persoane.
Bunurile nu se împart automat în mod egal
În cazul căsătoriei, bunurile dobândite în timpul mariajului sunt, de regulă, considerate bunuri comune și se împart potrivit regulilor privind regimul matrimonial.
În schimb, dacă doi parteneri au locuit împreună fără a fi căsătoriți, simpla conviețuire nu creează un patrimoniu comun. Fiecare rămâne proprietarul bunurilor cumpărate în nume propriu, iar celălalt nu dobândește automat vreun drept asupra acestora doar pentru că au avut o relație.
De exemplu, dacă un apartament este cumpărat exclusiv pe numele unuia dintre parteneri, acesta este, în principiu, proprietarul imobilului, chiar dacă cei doi au locuit împreună.
Când pot exista bunuri aflate în coproprietate
Situația este diferită atunci când ambii parteneri au contribuit la cumpărarea unui bun și sunt înscriși ca proprietari în actele de dobândire.
În acest caz, bunul se află în coproprietate, iar fiecare deține o cotă-parte. Dacă cei doi nu reușesc să ajungă la o înțelegere după despărțire, poate fi cerut partajul.
Codul civil prevede că împărțirea bunurilor aflate în coproprietate se face, de regulă, în natură, proporțional cu cota fiecărui coproprietar. Dacă bunul nu poate fi împărțit, acesta poate fi atribuit unuia dintre coproprietari, cu plata unei sulte către celălalt, sau poate fi vândut, iar prețul obținut se împarte potrivit cotelor de proprietate.
Ce se întâmplă dacă doar unul dintre parteneri figurează în acte
Există situații în care un apartament, o casă sau o mașină sunt cumpărate doar pe numele unuia dintre parteneri, însă celălalt a contribuit la plata avansului, a ratelor sau a investițiilor făcute ulterior.
Într-un asemenea caz, persoana care pretinde un drept asupra bunului trebuie să poată demonstra contribuția financiară. Transferurile bancare, chitanțele, contractele de împrumut, mesajele sau alte înscrisuri pot constitui probe importante într-un eventual litigiu.
Instanța nu va împărți automat bunul în două doar pentru că părțile au conviețuit. Soluția depinde de dovezile administrate și de natura contribuției fiecărei persoane.
Mobilierul și bunurile cumpărate împreună
Și în cazul mobilierului, electrocasnicelor sau altor bunuri de uz casnic se aplică același principiu.
Dacă există documente din care rezultă că acestea au fost cumpărate împreună sau sunt trecute pe numele ambilor parteneri, ele pot face obiectul unui partaj.
În lipsa unor dovezi, proprietatea este, de regulă, atribuită persoanei pe numele căreia au fost emise facturile sau contractele de cumpărare.
Cum pot fi evitate conflictele
Avocații recomandă ca partenerii necăsătoriți care intenționează să facă investiții importante împreună să stabilească de la început cine este proprietarul bunurilor și în ce proporție contribuie fiecare.
În cazul achiziționării unui imobil, înscrierea ambilor parteneri în contractul de vânzare-cumpărare și în cartea funciară poate evita multe litigii ulterioare.
De asemenea, este recomandată păstrarea documentelor privind contribuțiile financiare, în special atunci când unul dintre parteneri achită rate, lucrări de renovare sau alte investiții semnificative.
În lipsa căsătoriei, legea nu instituie o prezumție că bunurile dobândite în timpul relației aparțin ambilor parteneri. Tocmai de aceea, actele și dovezile privind contribuția fiecăruia pot deveni esențiale dacă relația se încheie și apare un conflict privind împărțirea patrimoniului.