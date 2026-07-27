Cum se împart bunurile atunci când partenerii necăsătoriți se despart. Ce spune legea

Bunurile nu se împart automat în mod egal

În cazul căsătoriei, bunurile dobândite în timpul mariajului sunt, de regulă, considerate bunuri comune și se împart potrivit regulilor privind regimul matrimonial.

În schimb, dacă doi parteneri au locuit împreună fără a fi căsătoriți, simpla conviețuire nu creează un patrimoniu comun. Fiecare rămâne proprietarul bunurilor cumpărate în nume propriu, iar celălalt nu dobândește automat vreun drept asupra acestora doar pentru că au avut o relație.

De exemplu, dacă un apartament este cumpărat exclusiv pe numele unuia dintre parteneri, acesta este, în principiu, proprietarul imobilului, chiar dacă cei doi au locuit împreună.

Când pot exista bunuri aflate în coproprietate

Situația este diferită atunci când ambii parteneri au contribuit la cumpărarea unui bun și sunt înscriși ca proprietari în actele de dobândire.

În acest caz, bunul se află în coproprietate, iar fiecare deține o cotă-parte. Dacă cei doi nu reușesc să ajungă la o înțelegere după despărțire, poate fi cerut partajul.

Codul civil prevede că împărțirea bunurilor aflate în coproprietate se face, de regulă, în natură, proporțional cu cota fiecărui coproprietar. Dacă bunul nu poate fi împărțit, acesta poate fi atribuit unuia dintre coproprietari, cu plata unei sulte către celălalt, sau poate fi vândut, iar prețul obținut se împarte potrivit cotelor de proprietate.

Ce se întâmplă dacă doar unul dintre parteneri figurează în acte

Există situații în care un apartament, o casă sau o mașină sunt cumpărate doar pe numele unuia dintre parteneri, însă celălalt a contribuit la plata avansului, a ratelor sau a investițiilor făcute ulterior.