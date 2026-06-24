Când devine periculoasă expunerea la soare. La ce ore este recomandat să stai la plajă vara și ce indică indicele UV

Ce reprezintă indicele UV și de ce este important

Indicele UV este un indicator care arată intensitatea radiațiilor ultraviolete la un anumit moment al zilei și nivelul de risc pentru piele și ochi. Valorile sunt stabilite pe o scară care începe de la 0 și poate depăși nivelul 11, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât crește riscul apariției arsurilor solare și al altor efecte negative asupra sănătății. Expunerea repetată și neprotejată la radiațiile UV poate accelera îmbătrânirea pielii și poate contribui la apariția unor afecțiuni grave, inclusiv cancerul de piele.

Indicele UV este utilizat pentru a informa populația atunci când sunt necesare măsuri suplimentare de protecție. Specialiștii recomandă folosirea cremei cu factor de protecție solară, purtarea pălăriilor, a ochelarilor de soare și a hainelor care acoperă pielea atunci când indicele depășește valoarea 3.

Ce valori ale indicelui UV sunt considerate periculoase

Riscul asociat expunerii la soare diferă în funcție de valoarea indicelui UV.

UV 0-2: risc scăzut, expunerea este considerată sigură în condiții normale.

UV 3-5: risc moderat, este recomandată utilizarea protecției solare.

UV 6-7: risc ridicat, pielea se poate arde mai ușor, iar expunerea trebuie limitată.

UV 8-10: risc foarte ridicat, arsurile pot apărea rapid în lipsa protecției.

UV 11 și peste: risc extrem, expunerea directă la soare trebuie evitată pe cât posibil.

Specialiștii subliniază că persoanele cu pielea deschisă la culoare, copiii și vârstnicii sunt mai vulnerabili la efectele radiațiilor ultraviolete.

Între ce ore este recomandat să eviți soarele

Nivelul radiațiilor UV nu este constant pe parcursul zilei. Acesta crește treptat dimineața, atinge valorile maxime în jurul prânzului și începe să scadă spre seară.

În România, dar și în destinații populare de vacanță precum Grecia și Bulgaria, intervalul cu cel mai mare risc este, de regulă, între orele 11:00 și 15:00. În zilele foarte călduroase, mai ales pe litoral sau în zone fără umbră, specialiștii recomandă limitarea expunerii chiar până în jurul orei 16:00.