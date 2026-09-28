Ajutor pentru încălzire 2026-2027. Ce venit trebuie să ai pentru a primi bani de la stat și când se depune cererea

Ajutorul acoperă perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027 și se acordă pentru sistemul principal folosit la încălzirea locuinței. Poate fi vorba despre energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri. Pentru aceeași locuință, ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire.

Venitul luat în calcul este cel din luna anterioară depunerii solicitării. De exemplu, dacă cererea este depusă în octombrie, documentele privind veniturile trebuie să arate sumele aferente lunii septembrie, potrivit instrucțiunilor publicate de Direcția de Asistență Socială Timișoara.

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Când și unde se depune cererea la Timișoara

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara începe preluarea cererilor la 1 octombrie 2026. Instituția precizează că dosarul trebuie depus până la 20 noiembrie 2026 pentru acordarea ajutorului pe toată perioada sezonului rece. Acestea sunt informațiile de depunere comunicate pentru Timișoara; persoanele din alte localități trebuie să urmărească anunțurile propriei primării sau direcții de asistență socială.

Locul în care se depune cererea diferă în funcție de sursa de încălzire. Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, dosarele sunt primite la sediul COLTERM, pe strada Episcop Joseph Lonovici nr. 4, de luni până vineri, între 08:00–12:00 și 12:30–15:00. 2027

Cei care folosesc gaze naturale, energie electrică ori combustibili solizi sau petrolieri pot depune documentele la Serviciul Beneficii Sociale, pe bulevardul Regele Carol I nr. 10. Programul anunțat este de luni până joi, între 08:00 și 15:00, iar vineri, între 08:00 și 12:00. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Timișoara și transmis și prin e-mail, scanat în format PDF, la adresa beneficii.sociale@das.primariatm.ro.

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