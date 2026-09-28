Ajutor pentru încălzire 2026-2027. Ce venit trebuie să ai pentru a primi bani de la stat și când se depune cererea
Familiile cu un venit net lunar de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure cu un venit net lunar de cel mult 2.053 de lei pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026–2027, dacă îndeplinesc și celelalte condiții legale. Cererea se depune la autoritatea locală. La Timișoara, dosarele vor fi primite începând cu 1 octombrie 2026, iar cei care vor să beneficieze de ajutor pentru întregul sezon trebuie să le depună până la 20 noiembrie 2026.
Cine poate primi ajutorul pentru încălzire
Pragurile de venit sunt stabilite prin Legea nr. 226/2021, care reglementează sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie. În cazul unei familii, se ia în calcul venitul net lunar pe fiecare membru; pentru o persoană care locuiește singură, plafonul se aplică venitului său net lunar. Încadrarea în aceste limite nu este singura condiție, deoarece sunt verificate și bunurile deținute.
Ajutorul acoperă perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027 și se acordă pentru sistemul principal folosit la încălzirea locuinței. Poate fi vorba despre energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri. Pentru aceeași locuință, ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire.
Venitul luat în calcul este cel din luna anterioară depunerii solicitării. De exemplu, dacă cererea este depusă în octombrie, documentele privind veniturile trebuie să arate sumele aferente lunii septembrie, potrivit instrucțiunilor publicate de Direcția de Asistență Socială Timișoara.
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Când și unde se depune cererea la Timișoara
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara începe preluarea cererilor la 1 octombrie 2026. Instituția precizează că dosarul trebuie depus până la 20 noiembrie 2026 pentru acordarea ajutorului pe toată perioada sezonului rece. Acestea sunt informațiile de depunere comunicate pentru Timișoara; persoanele din alte localități trebuie să urmărească anunțurile propriei primării sau direcții de asistență socială.
Locul în care se depune cererea diferă în funcție de sursa de încălzire. Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, dosarele sunt primite la sediul COLTERM, pe strada Episcop Joseph Lonovici nr. 4, de luni până vineri, între 08:00–12:00 și 12:30–15:00. 2027
Cei care folosesc gaze naturale, energie electrică ori combustibili solizi sau petrolieri pot depune documentele la Serviciul Beneficii Sociale, pe bulevardul Regele Carol I nr. 10. Programul anunțat este de luni până joi, între 08:00 și 15:00, iar vineri, între 08:00 și 12:00. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Timișoara și transmis și prin e-mail, scanat în format PDF, la adresa beneficii.sociale@das.primariatm.ro.
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Ce acte sunt necesare și cum se acordă suplimentul pentru energie
Dosarul cuprinde cererea-declarație pe propria răspundere, documentele de identitate ale membrilor familiei și actele care dovedesc veniturile din luna anterioară. Solicitantul trebuie să prezinte și un document privind dreptul de a folosi locuința, cum ar fi actul de proprietate, contractul de închiriere sau de comodat, după caz. Pentru ajutorul aferent gazelor ori energiei electrice și pentru suplimentul de energie se cer facturi complete care conțin codul de client și codul locului de consum.
Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele eligibile pot solicita suplimentul pentru energie, acordat lunar inclusiv în afara sezonului rece. Sumele prevăzute sunt de 30 de lei pentru electricitate, câte 10 lei pentru gaze naturale și energie termică, respectiv 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Dacă electricitatea este singura sursă de energie folosită, suplimentul este de 70 de lei pe lună.
Beneficiarii trebuie să anunțe schimbările privind veniturile, componența familiei sau situația locativă în termen de cinci zile de la producerea lor, printr-o nouă cerere însoțită de documente justificative. Direcția de Asistență Socială Timișoara pune la dispoziție formularul și lista documentelor necesare, pentru ca solicitantul să își poată pregăti dosarul înainte de depunere.