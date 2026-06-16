Ministerul Educației vrea să schimbe modul în care sunt notați elevii. Profesorii nu sunt de acord: „Copiii nu sunt loturi de marfă”
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul privind noul Cadru de Referință al Curriculumului Național din România (CRCNR), document care prevede, printre altele, introducerea unor standarde naționale de evaluare pentru elevi. Scopul este reducerea diferențelor de notare dintre școli și crearea unui sistem în care aceeași performanță să fie evaluată similar, indiferent de unitatea de învățământ.
Propunerea a stârnit deja reacții puternice în rândul cadrelor didactice, care au opinii diferite despre impactul unei astfel de schimbări.
Profesorii critică ideea evaluărilor standardizate
Unii dascăli consideră că introducerea unor criterii uniforme de evaluare riscă să ignore diferențele reale dintre elevi și mediile în care aceștia învață.
Georgiana Măniloiu, profesoară într-o școală din județul Argeș, susține că aceeași notă poate avea semnificații diferite în funcție de contextul fiecărei clase și al fiecărei școli.
„Există diferențe între unitățile de învățământ, dar acestea nu reprezintă neapărat o problemă. Un elev din mediul rural și unul care învață într-un colegiu de elită nu pornesc de la aceleași condiții. Nota trebuie să reflecte și progresul individual, nu doar rezultatul final”, a explicat cadrul didactic.
Profesoara este de părere că standardizarea excesivă ar putea transforma evaluarea într-un proces rigid, concentrat mai mult pe măsurarea performanței decât pe dezvoltarea elevului.
Există și profesori care văd beneficii
Alți profesori admit că diferențele de notare dintre școli sunt reale și consideră că introducerea unor repere comune ar putea reduce aceste decalaje.
Ionela Neagu, profesoară la un liceu din București, spune că aceeași lucrare poate primi note diferite în funcție de profesorul care o corectează și de nivelul de exigență aplicat.
„Am observat în numeroase situații că aceeași performanță este evaluată diferit. Standardele comune ar putea oferi un reper mai clar și ar reduce diferențele foarte mari care există în prezent”, afirmă aceasta.
Totuși, profesoara consideră că evaluarea nu poate deveni complet uniformă, deoarece factorul uman va continua să joace un rol important în procesul de notare.
Temeri privind autonomia profesorilor
Una dintre principalele îngrijorări exprimate de cadrele didactice vizează posibilitatea reducerii autonomiei profesionale.
Criticii proiectului susțin că profesorii ar putea ajunge să fie constrânși de criterii stricte și de teste standardizate, în detrimentul evaluării personalizate și al dezvoltării competențelor precum creativitatea sau gândirea critică.
De cealaltă parte, susținătorii reformei consideră că standardele naționale nu ar trebui să limiteze libertatea profesorilor de a preda, ci doar să ofere criterii mai clare pentru evaluarea rezultatelor elevilor.
Succesul reformei depinde de pregătirea profesorilor
Cadrele didactice sunt de acord asupra unui aspect: implementarea unor noi standarde de evaluare nu poate avea succes fără programe de formare adecvate.
Mulți profesori spun că introducerea unor instrumente noi de evaluare va necesita cursuri practice, exemple clare și resurse accesibile. În lipsa acestora, există riscul ca reforma să fie percepută doar ca o nouă obligație birocratică.
Dezbaterea privind standardizarea notelor este abia la început, iar Ministerul Educației urmează să analizeze observațiile și propunerile venite din partea profesorilor, părinților și specialiștilor din sistem.