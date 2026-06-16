Ministerul Educației vrea să schimbe modul în care sunt notați elevii. Profesorii nu sunt de acord: „Copiii nu sunt loturi de marfă”

Profesorii critică ideea evaluărilor standardizate

Unii dascăli consideră că introducerea unor criterii uniforme de evaluare riscă să ignore diferențele reale dintre elevi și mediile în care aceștia învață.

Georgiana Măniloiu, profesoară într-o școală din județul Argeș, susține că aceeași notă poate avea semnificații diferite în funcție de contextul fiecărei clase și al fiecărei școli.

„Există diferențe între unitățile de învățământ, dar acestea nu reprezintă neapărat o problemă. Un elev din mediul rural și unul care învață într-un colegiu de elită nu pornesc de la aceleași condiții. Nota trebuie să reflecte și progresul individual, nu doar rezultatul final”, a explicat cadrul didactic.

Profesoara este de părere că standardizarea excesivă ar putea transforma evaluarea într-un proces rigid, concentrat mai mult pe măsurarea performanței decât pe dezvoltarea elevului.

Există și profesori care văd beneficii

Alți profesori admit că diferențele de notare dintre școli sunt reale și consideră că introducerea unor repere comune ar putea reduce aceste decalaje.

Ionela Neagu, profesoară la un liceu din București, spune că aceeași lucrare poate primi note diferite în funcție de profesorul care o corectează și de nivelul de exigență aplicat.

„Am observat în numeroase situații că aceeași performanță este evaluată diferit. Standardele comune ar putea oferi un reper mai clar și ar reduce diferențele foarte mari care există în prezent”, afirmă aceasta.

Totuși, profesoara consideră că evaluarea nu poate deveni complet uniformă, deoarece factorul uman va continua să joace un rol important în procesul de notare.

Temeri privind autonomia profesorilor

Una dintre principalele îngrijorări exprimate de cadrele didactice vizează posibilitatea reducerii autonomiei profesionale.