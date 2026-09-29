Mihai Dimian, mesaj despre disciplina în școli: „Profesorul trebuie să impună disciplina la ore și să aibă exigență în evaluare”

„Profesorul trebuie să impună disciplina necesară la ore și trebuie să aibă exigență în evaluare. Nu putem lăsa autoritatea profesorului să fie știrbită în acest proces. Sigur, alte lucruri pot fi discutate, dar nu în ceea ce privește disciplina la ore, în ceea ce privește exigența”, a declarat Mihai Dimian în timpul audierilor.

Legile din educație trebuie să producă schimbări și în clasă

Una dintre problemele semnalate de Mihai Dimian este diferența dintre măsurile adoptate la nivel administrativ și modul în care acestea ajung să fie aplicate în școli. Ministrul a susținut că România a adoptat de-a lungul timpului legi, hotărâri de Guvern și ordine de ministru, însă efectele acestora nu s-au văzut întotdeauna suficient în sala de clasă.

„Poate una dintre cauzele situației în care ne aflăm acum este că noi am dat legi, am dat hotărâri de guvern, am dat ordine de ministru, dar ele nu au ajuns în sala de clasă”, a spus Dimian.

În acest context, profesorii ar trebui implicați direct în procesul de reformă, iar statutul și autoritatea lor ar trebui consolidate. „Trebuie să aducem profesorul alături de noi atunci când facem aceste reforme. Și, pentru aceasta, trebuie să consolidăm statutul profesorului și autoritatea lui”, a afirmat acesta.

Dimian a vorbit în ultimele săptămâni și despre diferențele care pot apărea între rezultatele elevilor din timpul gimnaziului și cele obținute ulterior la Evaluarea Națională, susținând necesitatea unor standarde mai ferme de evaluare.

Programele școlare de gimnaziu ar urma să intre în proces de revizuire

O altă direcție anunțată privește ceea ce învață efectiv elevii. După modificările curriculare realizate pentru liceu, atenția Ministerului Educației ar urma să se îndrepte către programele pentru gimnaziu.

Mihai Dimian a explicat că materia predată trebuie analizată din perspectiva utilității sale pentru viața de zi cu zi, societate și profesiile pe care actualii elevi le vor practica în viitor.

„Este important să facem anumite modificări în ceea ce privește conținutul. Restructurarea unor programe la nivelul liceului s-a făcut, la nivelul gimnaziului urmează, astfel încât să fie un conținut relevant pentru viață, pentru societate, pentru profesiile actuale, dar mai ales ale viitorului, când vor fi pe piața muncii”, a afirmat ministrul.

Revizuirea programelor de gimnaziu fusese anunțată de Dimian și înaintea audierilor. Pe 21 septembrie, acesta declara la TVR Info că programele pentru acest ciclu de învățământ trebuie reanalizate pentru a se stabili mai întâi dacă informațiile predate sunt relevante și, ulterior, cum sunt predate și aplicate de elevi.