Mihai Dimian, mesaj despre disciplina în școli: „Profesorul trebuie să impună disciplina la ore și să aibă exigență în evaluare”
Profesorii trebuie să aibă suficientă autoritate pentru a menține disciplina în clasă și să aplice standarde exigente atunci când îi evaluează pe elevi. Este una dintre direcțiile prezentate de Mihai Dimian, marți, 29 septembrie 2026, în timpul audierilor din Parlament pentru portofoliul Educației și Cercetării în Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Dimian a legat rezultatele reformelor din educație de ceea ce se întâmplă efectiv în fiecare școală și a susținut că schimbările adoptate la nivel central nu sunt suficiente dacă nu se regăsesc în activitatea profesorilor și a elevilor. Ideea unei exigențe mai ridicate în evaluare a fost susținută de ministru și în intervenții publice din ultimele săptămâni.
„Profesorul trebuie să impună disciplina necesară la ore și trebuie să aibă exigență în evaluare. Nu putem lăsa autoritatea profesorului să fie știrbită în acest proces. Sigur, alte lucruri pot fi discutate, dar nu în ceea ce privește disciplina la ore, în ceea ce privește exigența”, a declarat Mihai Dimian în timpul audierilor.
Legile din educație trebuie să producă schimbări și în clasă
Una dintre problemele semnalate de Mihai Dimian este diferența dintre măsurile adoptate la nivel administrativ și modul în care acestea ajung să fie aplicate în școli. Ministrul a susținut că România a adoptat de-a lungul timpului legi, hotărâri de Guvern și ordine de ministru, însă efectele acestora nu s-au văzut întotdeauna suficient în sala de clasă.
„Poate una dintre cauzele situației în care ne aflăm acum este că noi am dat legi, am dat hotărâri de guvern, am dat ordine de ministru, dar ele nu au ajuns în sala de clasă”, a spus Dimian.
În acest context, profesorii ar trebui implicați direct în procesul de reformă, iar statutul și autoritatea lor ar trebui consolidate. „Trebuie să aducem profesorul alături de noi atunci când facem aceste reforme. Și, pentru aceasta, trebuie să consolidăm statutul profesorului și autoritatea lui”, a afirmat acesta.
Dimian a vorbit în ultimele săptămâni și despre diferențele care pot apărea între rezultatele elevilor din timpul gimnaziului și cele obținute ulterior la Evaluarea Națională, susținând necesitatea unor standarde mai ferme de evaluare.
Programele școlare de gimnaziu ar urma să intre în proces de revizuire
O altă direcție anunțată privește ceea ce învață efectiv elevii. După modificările curriculare realizate pentru liceu, atenția Ministerului Educației ar urma să se îndrepte către programele pentru gimnaziu.
Mihai Dimian a explicat că materia predată trebuie analizată din perspectiva utilității sale pentru viața de zi cu zi, societate și profesiile pe care actualii elevi le vor practica în viitor.
„Este important să facem anumite modificări în ceea ce privește conținutul. Restructurarea unor programe la nivelul liceului s-a făcut, la nivelul gimnaziului urmează, astfel încât să fie un conținut relevant pentru viață, pentru societate, pentru profesiile actuale, dar mai ales ale viitorului, când vor fi pe piața muncii”, a afirmat ministrul.
Revizuirea programelor de gimnaziu fusese anunțată de Dimian și înaintea audierilor. Pe 21 septembrie, acesta declara la TVR Info că programele pentru acest ciclu de învățământ trebuie reanalizate pentru a se stabili mai întâi dacă informațiile predate sunt relevante și, ulterior, cum sunt predate și aplicate de elevi.
Evaluarea Națională și modul în care sunt măsurate rezultatele elevilor
În timpul intervenției sale, Mihai Dimian a făcut referire și la Evaluarea Națională. Ministrul nu a prezentat însă, în fragmentul discursului citat, un calendar sau o formulă concretă pentru modificarea examenului.
Tema schimbării Evaluării Naționale fusese abordată de acesta și anterior. Într-un interviu acordat în septembrie, Dimian a discutat despre necesitatea modificării examenului, în contextul mai larg al rezultatelor școlare și al standardelor de evaluare.
Ministrul a susținut totodată că părinții și elevii trebuie să primească o imagine corectă asupra nivelului de pregătire și că evaluarea trebuie să ofere predictibilitate.
„Am menționat deja câteva modificări care au fost făcute în zona evaluării, dar avem multe de făcut, inclusiv împreună”, a declarat Mihai Dimian.
Absenteismul și copiii care nu ajung la școală, printre problemele semnalate
Înainte de discuțiile despre programe, evaluări și conținuturile predate, sistemul trebuie să rezolve o problemă fundamentală: participarea copiilor la educație, a mai susținut Mihai Dimian.
Potrivit acestuia, programul de guvernare cuprinde 11 măsuri care vizează învățământul preuniversitar, universitar și cercetarea, iar una dintre priorități este aducerea copiilor în școală și reducerea absenteismului.
„Avem mulți elevi, mulți copii care nici nu ajung la școală. După ce ne asigurăm că îi aducem la școală, să reducem absenteismul. Adică, după ce intră în sistemul de învățământ, să ne asigurăm că reducem absenteismul”, a declarat ministrul.
Următoarea etapă, în viziunea sa, este analiza activității desfășurate efectiv în timpul orelor: ce învață elevii, cât de relevante sunt conținuturile și în ce măsură evaluările arată nivelul real al acestora. „Mergem mai departe. Bun, vine la ore. Ce faci la aceste ore?”, a punctat Mihai Dimian.