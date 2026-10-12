Mihaela Rădulescu, imagini din casa sa din Monaco. Cât costă un apartament într-una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume
Mihaela Rădulescu a publicat noi imagini din locuința sa din Monaco, unde trăiește de mulți ani, dezvăluind o parte din amenajarea interioară și terasa cu vedere spre Marea Mediterană. Valoarea exactă a proprietății vedetei nu este cunoscută public, însă datele oficiale arată cât de exclusivistă a devenit piața imobiliară din Principat: în 2025, o locuință revândută în Monaco a costat în medie 7,6 milioane de euro.
Cât ar costa o asemenea locuință în Monaco
Fără suprafața exactă, adresa și caracteristicile tehnice ale proprietății Mihaelei Rădulescu nu poate fi făcută o evaluare serioasă a casei sale. Prețurile de pe piața din Monaco oferă însă un reper pentru ordinul de mărime al sumelor plătite pentru proprietățile din Principat.
Datele publicate în februarie 2026 arată că prețul mediu al unei proprietăți revândute în Monaco în 2025 a ajuns la 7,6 milioane de euro, în creștere cu 26,8% față de anul precedent, în timp ce prețul median a fost de 4 milioane de euro. Nu mai puțin de 22 de tranzacții au depășit pragul de 20 de milioane de euro.
Prețurile diferă considerabil în funcție de cartier, clădire, etaj, suprafață și priveliște. Ca reper, statisticile oficiale pentru 2024 indicau aproximativ 53.911 euro/mp în Monte-Carlo, 53.908 euro/mp în Fontvieille și 53.801 euro/mp în La Condamine. În Larvotto, media rezultată din puținele tranzacții disponibile ajunsese atunci la 97.563 euro/mp, motiv pentru care institutul de statistică avertiza că valoarea trebuie interpretată cu prudență.
Așadar, un penthouse mare, cu terasă și vedere panoramică la mare, poate ajunge la mai multe milioane de euro.
Cum și-a amenajat Mihaela Rădulescu casa
Imaginile prezentate de vedetă arată o amenajare dominată de nuanțe neutre și calde, suprafețe vitrate ample și elemente din lemn. Livingul beneficiază de uși glisante mari către exterior, canapele în tonuri deschise, o zonă de dining și lucrări de artă de dimensiuni generoase.
Terasa este unul dintre punctele importante ale locuinței. Plantele de inspirație mediteraneană și zona de lounge completează priveliștea către mare și peisajul urban al Principatului.
Preferințele nu sunt întâmplătoare. Mihaela Rădulescu a vorbit în trecut despre pasiunea sa pentru amenajări interioare și despre faptul că locuința trebuie să-i reflecte personalitatea.
„Sunt Leoaică, îmi place mult acasă și casa trebuie să mă reprezinte, categoric. Am tot achiziționat piese de mobilier sau artă, iubesc materialele de calitate, culorile neutre, stilul art-deco”, declara ea pentru VIVA!.
Vedeta spunea atunci că viața de acasă este mult mai obișnuită decât ar putea sugera imaginea sa publică:
„Gătesc des, invit prieteni la masă, îmi fac singură piața și curățenia (…) Diva e activată doar la ieșirile în oraș, la filmări, când e neapărat nevoie de prezența ei”.
Mihaela Rădulescu locuiește în Monaco de mulți ani, după ce s-a mutat acolo împreună cu fiul său, Ayan. Presa relata încă din 2010 despre „casa cu vedere la mare” în care aceasta locuia în Principat.
Brățările pe care le poartă de peste două decenii
În imaginile publicate de-a lungul timpului apare frecvent și un alt element asociat stilului Mihaelei Rădulescu: numeroasele brățări pe care le poartă.
Vedeta a povestit că pasiunea a pornit de la un tablou de Henri Matisse în care apărea o femeie cu mâna încărcată de brățări. Ulterior, a decis ca bijuteriile sale să aibă o semnificație personală.
„Fiecare brăţară de pe mâna stângă are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu”, explica Mihaela Rădulescu.