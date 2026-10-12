Mihaela Rădulescu, imagini din casa sa din Monaco. Cât costă un apartament într-una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume

Datele publicate în februarie 2026 arată că prețul mediu al unei proprietăți revândute în Monaco în 2025 a ajuns la 7,6 milioane de euro, în creștere cu 26,8% față de anul precedent, în timp ce prețul median a fost de 4 milioane de euro. Nu mai puțin de 22 de tranzacții au depășit pragul de 20 de milioane de euro.

Prețurile diferă considerabil în funcție de cartier, clădire, etaj, suprafață și priveliște. Ca reper, statisticile oficiale pentru 2024 indicau aproximativ 53.911 euro/mp în Monte-Carlo, 53.908 euro/mp în Fontvieille și 53.801 euro/mp în La Condamine. În Larvotto, media rezultată din puținele tranzacții disponibile ajunsese atunci la 97.563 euro/mp, motiv pentru care institutul de statistică avertiza că valoarea trebuie interpretată cu prudență.

Așadar, un penthouse mare, cu terasă și vedere panoramică la mare, poate ajunge la mai multe milioane de euro.

Cum și-a amenajat Mihaela Rădulescu casa

Imaginile prezentate de vedetă arată o amenajare dominată de nuanțe neutre și calde, suprafețe vitrate ample și elemente din lemn. Livingul beneficiază de uși glisante mari către exterior, canapele în tonuri deschise, o zonă de dining și lucrări de artă de dimensiuni generoase.

Terasa este unul dintre punctele importante ale locuinței. Plantele de inspirație mediteraneană și zona de lounge completează priveliștea către mare și peisajul urban al Principatului.

Preferințele nu sunt întâmplătoare. Mihaela Rădulescu a vorbit în trecut despre pasiunea sa pentru amenajări interioare și despre faptul că locuința trebuie să-i reflecte personalitatea.

„Sunt Leoaică, îmi place mult acasă și casa trebuie să mă reprezinte, categoric. Am tot achiziționat piese de mobilier sau artă, iubesc materialele de calitate, culorile neutre, stilul art-deco”, declara ea pentru VIVA!.

Vedeta spunea atunci că viața de acasă este mult mai obișnuită decât ar putea sugera imaginea sa publică: