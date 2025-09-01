Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025
Vieriu Ionut

Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a dorit să poarte doliu, unde a fost văzută

Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a dorit să poarte doliu, unde a fost văzută
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner

Durerea pierderii lasă urme adânci, iar timpul trece diferit pentru cei care își plâng sufletul pereche. La mai bine de o lună de la dispariția tragică a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a făcut un pas important și a revenit în România. Vedeta a fost surprinsă la un eveniment special, unul care are legătură directă cu pasiunile fostului său partener.

Revenirea Mihaelei Rădulescu în țară

După o perioadă de retragere și discreție, Mihaela Rădulescu a apărut din nou în spațiul public românesc. Alegerea locului unde a fost văzută nu este întâmplătoare: vedeta a mers la BIAS, cel mai spectaculos show aerian din România, desfășurat pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, potrivit Spynews.

Evenimentul avea o încărcătură aparte pentru Mihaela Rădulescu, deoarece Felix Baumgartner urma să fie prezent la această ediție a BIAS, înainte ca viața să îi fie curmată în tragicul accident de parapantă din 17 august 2025. Sportivul a murit atunci la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o relație de peste un deceniu cu prezentatoarea de televiziune.

Legătura dintre Felix Baumgartner și BIAS

Felix Baumgartner era așteptat la show-ul aviatic de la București, un eveniment ce reunește anual pasionați de acrobații aeriene și figuri emblematice ale aviației. Mihaela Rădulescu, dorind să onoreze memoria partenerului său, a ales să fie prezentă în locul unde acesta ar fi trebuit să performeze.

În cadrul evenimentului, vedeta a fost fotografiată alături de George Rotaru, cel care organizează BIAS de ani de zile și care a contribuit la transformarea acestuia în cel mai mare spectacol aviatic din România. Imaginile cu Mihaela Rădulescu au fost difuzate de Antena Stars, marcând prima apariție publică a vedetei în țară după tragedia care i-a schimbat viața.

Vezi Galerie 11 Imagini

Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu

La o lună de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, prin care și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au fost alături de ea în această perioadă grea.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect comunitar. Cei care nu înțeleg vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se supără că nu o au și ei. Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe despre toți cei din jurul tău, familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos. Dar concentrează-te pe oamenii buni și decenți care sunt alături de tine. Mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat respect și dragoste, mie și lui Felix”, a scris vedeta.

Chiar dacă relația lor nu a fost oficializată printr-o căsătorie, legătura dintre cei doi a fost una puternică și profundă, iar acest lucru se vede în modul în care Mihaela Rădulescu alege să își onoreze partenerul chiar și după moartea acestuia.

