Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a dorit să poarte doliu, unde a fost văzută

Durerea pierderii lasă urme adânci, iar timpul trece diferit pentru cei care își plâng sufletul pereche. La mai bine de o lună de la dispariția tragică a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a făcut un pas important și a revenit în România. Vedeta a fost surprinsă la un eveniment special, unul care are legătură directă cu pasiunile fostului său partener.

Revenirea Mihaelei Rădulescu în țară

După o perioadă de retragere și discreție, Mihaela Rădulescu a apărut din nou în spațiul public românesc. Alegerea locului unde a fost văzută nu este întâmplătoare: vedeta a mers la BIAS, cel mai spectaculos show aerian din România, desfășurat pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, potrivit Spynews.

Evenimentul avea o încărcătură aparte pentru Mihaela Rădulescu, deoarece Felix Baumgartner urma să fie prezent la această ediție a BIAS, înainte ca viața să îi fie curmată în tragicul accident de parapantă din 17 august 2025. Sportivul a murit atunci la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o relație de peste un deceniu cu prezentatoarea de televiziune.

Legătura dintre Felix Baumgartner și BIAS

Felix Baumgartner era așteptat la show-ul aviatic de la București, un eveniment ce reunește anual pasionați de acrobații aeriene și figuri emblematice ale aviației. Mihaela Rădulescu, dorind să onoreze memoria partenerului său, a ales să fie prezentă în locul unde acesta ar fi trebuit să performeze.

În cadrul evenimentului, vedeta a fost fotografiată alături de George Rotaru, cel care organizează BIAS de ani de zile și care a contribuit la transformarea acestuia în cel mai mare spectacol aviatic din România. Imaginile cu Mihaela Rădulescu au fost difuzate de Antena Stars, marcând prima apariție publică a vedetei în țară după tragedia care i-a schimbat viața.

Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu

La o lună de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, prin care și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au fost alături de ea în această perioadă grea.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect comunitar. Cei care nu înțeleg vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se supără că nu o au și ei. Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe despre toți cei din jurul tău, familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos. Dar concentrează-te pe oamenii buni și decenți care sunt alături de tine. Mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat respect și dragoste, mie și lui Felix”, a scris vedeta.

Chiar dacă relația lor nu a fost oficializată printr-o căsătorie, legătura dintre cei doi a fost una puternică și profundă, iar acest lucru se vede în modul în care Mihaela Rădulescu alege să își onoreze partenerul chiar și după moartea acestuia.