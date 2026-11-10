Microsoft pregătește două schimbări importante în Windows 11. Una îți va face viața mai ușoară, cealaltă stârnește deja controverse din cauza inteligenței artificiale

Potrivit TechRadar, care a analizat informațiile apărute pe 9 noiembrie 2026, Microsoft testează un nou panou pentru gestionarea actualizărilor aplicațiilor și intenționează să introducă funcții Copilot direct în Windows Search. Ambele modificări fac parte din strategia companiei de a îmbunătăți experiența Windows 11, însă nu toate schimbările sunt primite cu entuziasm.

Windows 11 ar putea primi un centru pentru actualizarea tuturor aplicațiilor

Prima schimbare vizează introducerea unei secțiuni numite App Updates în aplicația Settings. Funcționalitatea a fost identificată într-o versiune preliminară Windows 11, fiind observată anterior și în alte etape de testare.

Ideea este simplă, dar foarte utilă: utilizatorii ar putea verifica dintr-un singur loc ce aplicații instalate pe calculator au nevoie de actualizări.

În prezent, Microsoft Store permite gestionarea actualizărilor pentru aplicațiile distribuite prin magazinul oficial, însă situația este diferită pentru programele instalate din alte surse.

Multe aplicații folosesc propriile sisteme de actualizare, care afișează notificări separate sau verifică existența unei versiuni noi doar atunci când programul este deschis.

Acest lucru poate deveni problematic în special pentru aplicațiile utilizate rar. Dacă un program nu este deschis timp de câteva luni, este posibil ca actualizările importante de securitate să rămână neinstalate.

Noul centru App Updates ar putea rezolva problema prin reunirea informațiilor despre actualizări într-o singură interfață, indiferent dacă aplicațiile provin sau nu din Microsoft Store.

Există însă o limitare importantă. Dezvoltatorii trebuie să își înregistreze aplicațiile pentru a participa la acest sistem, iar deocamdată nu există programe înscrise în noua infrastructură.

Prin urmare, funcționalitatea se află într-un stadiu incipient și nu este garantat că va ajunge în această formă în versiunea publică Windows 11.

Totuși, inițiativa se potrivește cu planurile Microsoft de a simplifica Windows 11 și de a elimina unele dintre problemele care au nemulțumit utilizatorii.

Copilot ajunge în căutarea Windows 11, dar Microsoft promite că va fi opțional

A doua schimbare este mai controversată și implică integrarea inteligenței artificiale în funcția de căutare din bara de activități Windows 11.

Microsoft intenționează să permită utilizatorilor să activeze Copilot direct în Windows Search, astfel încât să poată primi răspunsuri generate de AI fără să deschidă separat aplicația dedicată.

De exemplu, în loc să cauți doar un fișier, o aplicație sau o setare, ai putea introduce o întrebare în bara de căutare și să primești un răspuns direct în interfața Windows.

Dacă solicitarea necesită o conversație mai complexă, sistemul ar permite continuarea acesteia în aplicația Copilot.

Diferența importantă față de unele încercări anterioare este că noua integrare va fi opțională.

Microsoft a precizat că funcționalitatea va fi dezactivată implicit și că utilizatorii vor trebui să o activeze manual dacă doresc să folosească AI-ul în căutarea Windows.

Compania intenționează să înceapă distribuirea în anumite piețe până la sfârșitul anului 2026, fără să ofere momentan o listă completă a regiunilor eligibile.

Această abordare reprezintă o schimbare față de strategia prin care Microsoft a încercat anterior să promoveze Copilot în numeroase componente ale sistemului de operare.

De altfel, compania a anunțat în cursul acestui an că intenționează să introducă mai puține funcții AI intruzive și să ofere utilizatorilor un control mai mare asupra Windows 11.

De ce utilizatorii nu au încredere în promisiunile Microsoft privind AI-ul

Deși integrarea Copilot va fi opțională, reacțiile utilizatorilor sunt deja împărțite.

O parte dintre aceștia consideră că posibilitatea de a primi răspunsuri AI direct din bara de căutare poate fi utilă, mai ales dacă nu modifică funcționalitatea tradițională Windows Search.

Alții sunt însă sceptici în privința intențiilor Microsoft.

Principala temere este că o funcție introdusă inițial ca opțiune ar putea deveni ulterior activată implicit sau chiar imposibil de dezactivat.

Această neîncredere vine după mai mulți ani în care compania a integrat tot mai agresiv Copilot în Windows, Microsoft 365 și alte produse software.

În plus, utilizatorii au criticat frecvent schimbările de interfață considerate inutile, introducerea unor componente suplimentare și reducerea posibilităților de personalizare.

Microsoft a început să răspundă acestor nemulțumiri printr-un program mai amplu de îmbunătățire a Windows 11, care include optimizări de performanță, modificări ale meniurilor și eliminarea unor integrări AI considerate excesive.

Unele dintre schimbări au fost bine primite, inclusiv decizia de a readuce funcții apreciate din Windows 10 și de a simplifica interfața Windows 11.

Totuși, noua integrare Copilot demonstrează că Microsoft nu intenționează să renunțe la inteligența artificială ca element central al strategiei sale.

Diferența ar putea fi modul în care aceste funcții sunt oferite: mai puțin vizibil, cu posibilitatea de activare la cerere și fără să înlocuiască instrumentele clasice pe care utilizatorii le cunosc deja.

Pentru moment, cele două modificări se află în etape diferite de dezvoltare. Centrul App Updates este încă testat, în timp ce integrarea opțională Copilot în Windows Search a fost anunțată oficial, dar nu este disponibilă pe scară largă.

Rămâne de văzut dacă Microsoft va reuși să găsească echilibrul dintre introducerea unor funcții noi și păstrarea controlului utilizatorilor asupra propriilor calculatoare. În cazul Windows 11, aceasta pare să fie una dintre cele mai importante provocări ale companiei.