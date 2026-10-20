Microsoft a rezolvat problema care bloca jocuri și aplicații în Windows 11. Ce actualizare trebuie instalată
Microsoft a remediat o eroare din Windows 11 care provoca închiderea neașteptată a unor jocuri și aplicații după instalarea unei actualizări lansate în septembrie 2026. Problema afecta programele care folosesc sistemul de decodare audio AC-3, cunoscut și sub numele Dolby Digital, pentru redarea sunetului.
Remedierea este inclusă în actualizarea de securitate din octombrie 2026, identificată prin codul KB5127648. Microsoft recomandă instalarea acesteia pe sistemele afectate, inclusiv pe dispozitivele cu Windows 11 versiunea 24H2 și versiunile ulterioare. Eroarea putea împiedica pornirea unor aplicații sau provoca închiderea lor fără avertisment, inclusiv în timpul redării muzicii.
Ce provoca închiderea jocurilor și aplicațiilor din Windows 11
Problema a apărut după instalarea actualizării opționale KB5124010, publicată în septembrie 2026. Aceasta afecta anumite programe care utilizează decodarea audio AC-3 prin componentele integrate în Windows, scrie Bleeping Computer.
AC-3, cunoscut și sub denumirea Dolby Digital, este un format de compresie audio folosit pentru transmiterea și redarea sunetului. Atunci când o aplicație întâmpina eroarea asociată acestui sistem, putea să nu mai pornească sau să se închidă brusc în timpul funcționării.
Printre programele afectate se numărau anumite jocuri, playere multimedia și aplicații de productivitate. În unele cazuri, acestea funcționau normal până când era accesată o anumită funcție, precum redarea muzicii.
Microsoft a confirmat problema cu aproximativ două săptămâni înainte de publicarea remedierii. Compania a precizat atunci că efectele nu erau identice în toate aplicațiile și că nu toate programele care folosesc formatul AC-3 erau afectate.
De ce nu toate aplicațiile au avut aceeași problemă
Eroarea depindea de modul în care fiecare program procesa sunetul. Aplicațiile care se bazau pe sistemul integrat în Windows pentru decodarea formatului AC-3 puteau întâmpina dificultăți după instalarea actualizării KB5124010.
În schimb, multe aplicații moderne nu foloseau mecanismul audio integrat în sistemul de operare pentru această operațiune. Unele dintre programele care acceptă formatul AC-3 includ propriile componente de decodare, ceea ce le putea feri de problema identificată de Microsoft.
Actualizarea din septembrie era opțională și necesita, în mod normal, selectarea opțiunii „Download and install” din Windows Update. Prin urmare, instalarea sa nu era obligatorie pentru toate calculatoarele cu Windows 11.
Totuși, exista o excepție importantă. Pe dispozitivele pe care era activată setarea „Get the latest updates as soon as they’re available”, actualizarea putea fi instalată automat. Astfel, și calculatoarele configurate să primească mai repede actualizările disponibile puteau ajunge în situația de a întâmpina eroarea.
Cum poate fi remediată eroarea după actualizarea din septembrie
Microsoft a inclus soluția în actualizarea KB5127648, distribuită în octombrie 2026, în cadrul actualizărilor de securitate cunoscute drept Patch Tuesday. Informația a fost adăugată în pagina oficială Windows Release Health, unde compania publică problemele cunoscute ale sistemului de operare și stadiul remedierii acestora.
Pentru calculatoarele cu Windows 11 24H2 și versiunile ulterioare afectate de această eroare, recomandarea este instalarea celei mai recente actualizări de securitate disponibile. Pachetul KB5127648 include remedierea problemei legate de decodarea audio AC-3, alături de alte corecții.
Verificarea se poate face din secțiunea Windows Update, accesibilă din Setări. După căutarea actualizărilor disponibile, trebuie instalate pachetele oferite pentru sistemul respectiv. Denumirile și disponibilitatea acestora pot varia în funcție de versiunea de Windows și de actualizările deja instalate.
Microsoft recomandă folosirea celor mai recente actualizări de securitate, care includ atât corecții pentru probleme cunoscute, cât și îmbunătățiri ale sistemului. În cazul acestei erori, instalarea pachetului care conține remedierea este soluția indicată pentru dispozitivele afectate.
Problemele audio au mai afectat actualizările Windows
Eroarea legată de formatul AC-3 nu este primul incident de acest fel întâlnit în Windows 11. În ultimii ani, Microsoft a remediat mai multe probleme care afectau redarea sunetului, compatibilitatea cu dispozitive audio și instalarea unor versiuni ale sistemului de operare.
În urmă cu aproximativ doi ani, compania a confirmat o eroare care putea duce la creșterea neașteptată a volumului jocurilor până la nivelul maxim pe calculatoarele cu Windows 11 24H2 conectate la anumite sisteme audio USB cu DAC. Un DAC este un convertor digital-analogic, folosit pentru transformarea semnalului audio digital într-unul care poate fi redat de echipamentele audio.
Tot în acea perioadă, Microsoft a blocat temporar actualizarea la Windows 11 24H2 pe unele calculatoare cu drivere Intel Smart Sound Technology incompatibile, după apariția unor erori de tip Blue Screen of Death (BSOD), care provoacă oprirea critică a sistemului.
În ianuarie 2025, o altă actualizare a corectat probleme de redare audio pe sistemele Windows 11 24H2 care foloseau anumite drivere pentru dispozitive USB. Compania a eliminat ulterior și o restricție de compatibilitate care împiedica actualizarea unor calculatoare la versiuni mai noi de Windows 11, după ce fusese identificată o incompatibilitate cu software-ul de îmbunătățire audio Dirac. Aceasta putea afecta funcționarea căștilor și difuzoarelor Bluetooth.
Mai recent, în septembrie 2026, Microsoft a lansat actualizări de urgență pentru remedierea unei alte probleme audio USB apărute după instalarea pachetelor de securitate KB5124008 și KB5124012. Succesiunea acestor incidente arată că actualizările Windows pot genera incompatibilități cu anumite configurații audio, chiar și atunci când efectele nu se manifestă pe toate dispozitivele.