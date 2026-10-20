Microsoft a rezolvat problema care bloca jocuri și aplicații în Windows 11. Ce actualizare trebuie instalată

Ce provoca închiderea jocurilor și aplicațiilor din Windows 11

Problema a apărut după instalarea actualizării opționale KB5124010, publicată în septembrie 2026. Aceasta afecta anumite programe care utilizează decodarea audio AC-3 prin componentele integrate în Windows, scrie Bleeping Computer.

AC-3, cunoscut și sub denumirea Dolby Digital, este un format de compresie audio folosit pentru transmiterea și redarea sunetului. Atunci când o aplicație întâmpina eroarea asociată acestui sistem, putea să nu mai pornească sau să se închidă brusc în timpul funcționării.

Printre programele afectate se numărau anumite jocuri, playere multimedia și aplicații de productivitate. În unele cazuri, acestea funcționau normal până când era accesată o anumită funcție, precum redarea muzicii.

Microsoft a confirmat problema cu aproximativ două săptămâni înainte de publicarea remedierii. Compania a precizat atunci că efectele nu erau identice în toate aplicațiile și că nu toate programele care folosesc formatul AC-3 erau afectate.

De ce nu toate aplicațiile au avut aceeași problemă

Eroarea depindea de modul în care fiecare program procesa sunetul. Aplicațiile care se bazau pe sistemul integrat în Windows pentru decodarea formatului AC-3 puteau întâmpina dificultăți după instalarea actualizării KB5124010.

În schimb, multe aplicații moderne nu foloseau mecanismul audio integrat în sistemul de operare pentru această operațiune. Unele dintre programele care acceptă formatul AC-3 includ propriile componente de decodare, ceea ce le putea feri de problema identificată de Microsoft.

Actualizarea din septembrie era opțională și necesita, în mod normal, selectarea opțiunii „Download and install” din Windows Update. Prin urmare, instalarea sa nu era obligatorie pentru toate calculatoarele cu Windows 11.