Windows 11 primește o aplicație Foto mult mai rapidă. Microsoft promite o reducere de aproape 50% a memoriei RAM folosite la editare
Microsoft a refăcut componente importante ale aplicației Foto din Windows 11, cu îmbunătățiri vizibile la încărcarea imaginilor, navigarea prin galerii și editarea fotografiilor. Noua versiune include trei componente principale, Gallery, Editor și Viewer, iar compania susține că unele operațiuni sunt considerabil mai rapide decât în aplicația actuală.
Schimbările au fost prezentate pe blogul oficial Windows pe 15 octombrie 2026. Primele demonstrații arată o galerie prin care pot fi parcurse rapid sute de fotografii, fără întârzierile frecvente la încărcarea miniaturilor. Microsoft a anunțat și un editor refăcut, funcții noi pentru ajustarea imaginilor și suport pentru mai multe formate, scrie Windows Central.
Noua galerie adună fotografiile de pe PC, OneDrive și iCloud
Componenta Gallery este concepută pentru a reuni fotografiile din mai multe surse într-un singur loc. Pe lângă imaginile stocate pe PC, aceasta poate afișa fotografii din OneDrive și iCloud, astfel încât colecția să poată fi parcursă fără deschiderea separată a fiecărui serviciu.
Căutarea va putea folosi descrieri în limbaj natural. De exemplu, introducerea expresiei „apus pe plajă” ar trebui să ajute la găsirea imaginilor potrivite fără ca numele fișierelor să fie cunoscute. Galeria va include și filtre pentru anumite persoane, secțiuni Moments generate de aplicație și albume organizate de proprietarul colecției.
Viteza de navigare este una dintre cele mai importante schimbări. Într-o demonstrație distribuită de Diego Baca, vicepreședinte pentru design Windows la Microsoft, sute de miniaturi apar rapid în timp ce galeria este derulată. În versiunea mai veche, imaginile pot apărea una câte una, iar o derulare rapidă poate lăsa pe ecran numeroase miniaturi neîncărcate.
Editorul pornește mai repede și folosește mai puțină memorie RAM
Microsoft susține că noul Editor se încarcă cu 25% mai repede. Potrivit informațiilor publicate de companie, memoria RAM utilizată de această componentă a fost redusă cu aproape 50%, o diferență care ar putea conta mai ales în cazul colecțiilor mari și al sesiunilor de editare.
Editorul a fost reconstruit folosind WinUI 3, un framework modern pentru dezvoltarea aplicațiilor Windows. Totuși, Microsoft nu a precizat că toate componentele aplicației Foto folosesc aceeași tehnologie.
Pe lângă instrumentele obișnuite pentru decupare, îmbunătățirea imaginilor și aplicarea efectelor, noua versiune include Relight. Funcția permite adăugarea a până la trei surse de lumină într-o fotografie și ajustarea dinamică a iluminării.
Aplicația va putea, de asemenea, să editeze și să salveze imagini în formatele HEIC și WebP. Un alt element important este păstrarea culorilor și a contrastului fotografiilor HDR pe parcursul editării, astfel încât rezultatul să nu piardă caracteristicile imaginii originale.
Viewer se deschide mai repede și oferă suport pentru mai multe formate
A treia componentă, Viewer, este destinată vizualizării fotografiilor. Microsoft o descrie drept o aplicație nativă, fără să precizeze în prezentarea sa dacă aceasta este construită cu WinUI 3.
Compania afirmă că Viewer pornește, în medie, cu 15% mai repede. În cazul imaginilor HEIC, diferența poate ajunge la 30%. Interfața permite afișarea fotografiei pe întreaga suprafață a ferestrei, iar mărirea imaginii oferă mai mult spațiu pentru vizualizare.
Viewer va accepta și mai multe tipuri de fișiere, inclusiv SVG, un format folosit pentru imaginile vectoriale. Suportul HDR a fost îmbunătățit și în această componentă.
Aceste schimbări ar putea face aplicația Foto mai utilă pentru activitățile de zi cu zi, fără să fie nevoie ca fiecare imagine să fie deschisă într-un program separat. Diferențele de viteză vor depinde însă și de configurația PC-ului, dimensiunea fotografiilor și sursa din care sunt încărcate.
Când va ajunge noua aplicație Foto pe calculatoarele cu Windows 11
Microsoft a prezentat noile funcții pe blogul Windows Experience pe 15 octombrie 2026, iar demonstrațiile publicate în zilele următoare au evidențiat în special viteza galeriei. La momentul relatării, versiunea îmbunătățită nu era disponibilă pe toate calculatoarele, iar articolul Windows Central nu oferă un calendar complet de distribuire pentru toate dispozitivele.
Proiectul face parte din eforturile Microsoft de a îmbunătăți aplicațiile Windows, după ce performanța acestora a fost criticată în repetate rânduri. În cazul aplicației Foto, încărcarea lentă a miniaturilor a fost una dintre problemele care au afectat experiența de utilizare.
Dacă performanțele prezentate se păstrează și în versiunea disponibilă publicului, noua aplicație ar putea deveni o opțiune mai practică pentru organizarea, vizualizarea și editarea fotografiilor. Deocamdată, cifrele de performanță sunt cele comunicate de Microsoft, iar experiența pe calculatoarele obișnuite va putea fi evaluată mai bine după distribuirea actualizării.