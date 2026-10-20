Windows 11 primește o aplicație Foto mult mai rapidă. Microsoft promite o reducere de aproape 50% a memoriei RAM folosite la editare

Noua galerie adună fotografiile de pe PC, OneDrive și iCloud

Componenta Gallery este concepută pentru a reuni fotografiile din mai multe surse într-un singur loc. Pe lângă imaginile stocate pe PC, aceasta poate afișa fotografii din OneDrive și iCloud, astfel încât colecția să poată fi parcursă fără deschiderea separată a fiecărui serviciu.

Căutarea va putea folosi descrieri în limbaj natural. De exemplu, introducerea expresiei „apus pe plajă” ar trebui să ajute la găsirea imaginilor potrivite fără ca numele fișierelor să fie cunoscute. Galeria va include și filtre pentru anumite persoane, secțiuni Moments generate de aplicație și albume organizate de proprietarul colecției.

Viteza de navigare este una dintre cele mai importante schimbări. Într-o demonstrație distribuită de Diego Baca, vicepreședinte pentru design Windows la Microsoft, sute de miniaturi apar rapid în timp ce galeria este derulată. În versiunea mai veche, imaginile pot apărea una câte una, iar o derulare rapidă poate lăsa pe ecran numeroase miniaturi neîncărcate.

Editorul pornește mai repede și folosește mai puțină memorie RAM

Microsoft susține că noul Editor se încarcă cu 25% mai repede. Potrivit informațiilor publicate de companie, memoria RAM utilizată de această componentă a fost redusă cu aproape 50%, o diferență care ar putea conta mai ales în cazul colecțiilor mari și al sesiunilor de editare.

Editorul a fost reconstruit folosind WinUI 3, un framework modern pentru dezvoltarea aplicațiilor Windows. Totuși, Microsoft nu a precizat că toate componentele aplicației Foto folosesc aceeași tehnologie.

Pe lângă instrumentele obișnuite pentru decupare, îmbunătățirea imaginilor și aplicarea efectelor, noua versiune include Relight. Funcția permite adăugarea a până la trei surse de lumină într-o fotografie și ajustarea dinamică a iluminării.

Aplicația va putea, de asemenea, să editeze și să salveze imagini în formatele HEIC și WebP. Un alt element important este păstrarea culorilor și a contrastului fotografiilor HDR pe parcursul editării, astfel încât rezultatul să nu piardă caracteristicile imaginii originale.