SkyShowtime în octombrie: noile sezoane Tulsa King și Dexter, plus filmele pregătite de Halloween

Serialele care revin pe SkyShowtime în octombrie

Printre primele premiere ale lunii se află sezonul al doilea din „Max & the Midknights”, disponibil integral din 3 octombrie. Serialul de aventură și comedie este plasat într-o lume medievală fantastică și urmărește aventurile lui Max și ale grupului său de prieteni, care încearcă să salveze regatul Byjovia. Primul sezon este deja disponibil, iar sezonul 3 va putea fi urmărit din 24 octombrie.

Pe 9 octombrie începe sezonul al doilea din „Marshals”, cu Luke Grimes în rolul lui Kayce Dutton. După ce părăsește ferma Yellowstone, personajul se alătură unei unități de elită a U.S. Marshals și ajunge să lucreze în Montana, unde trebuie să facă față unei regiuni afectate de violență. Serialul este realizat de producătorii din spatele „Yellowstone”. Episoadele noului sezon vor fi lansate săptămânal, iar primul sezon este deja disponibil pe platformă.

Pe 16 octombrie debutează „The Five Star Weekend”, cu Jennifer Garner în rolul lui Hollis Shaw, o vedetă din zona culinară online a cărei viață aparent perfectă începe să se destrame după o pierdere devastatoare. Hollis își invită trei prietene apropiate, care reprezintă etape diferite din viața ei, la un weekend în Nantucket. Ceea ce trebuia să fie o escapadă se transformă într-o ocazie pentru confruntări, secrete și relații puse la încercare. Serialul este adaptat după bestsellerul New York Times scris de Elin Hilderbrand și le mai are în distribuție pe Regina Hall, Chloë Sevigny, D’Arcy Carden, Gemma Chan și Timothy Olyphant.

„Tulsa King” și „Dexter: Resurrection” au parte de noi sezoane

Fanii „Tulsa King” îl vor revedea pe Sylvester Stallone din 22 octombrie, când debutează sezonul al patrulea. Dwight continuă să-și construiască și să-și protejeze imperiul, însă apar noi adversari, politicieni corupți și probleme personale care îi complică planurile. Episoadele vor fi lansate săptămânal, iar primele trei sezoane sunt deja disponibile pe SkyShowtime.

Tot în octombrie începe și „Avatar: Seven Havens”, un nou serial plasat într-o lume devastată de un cataclism. Povestea urmărește o tânără care controlează elementul pământ și descoperă că este noul Avatar după Korra. În loc să fie privită ca o salvatoare, ea este considerată o amenințare pentru omenire și ajunge să fie vânată atât de oameni, cât și de spirite. Primele două episoade sunt disponibile din 17 octombrie, iar restul vor apărea săptămânal.

Luna se încheie cu revenirea lui Michael C. Hall în „Dexter: Resurrection”. Sezonul al doilea începe pe 31 octombrie și îl găsește pe Dexter Morgan prins între doi criminali, în timp ce Harrison își continuă propria căutare a dreptății. Povestea îi pune din nou pe tată și fiu în centrul unei perioade dificile, iar Brian Cox se alătură distribuției acestui sezon. Pe SkyShowtime sunt disponibile și „Dexter”, „Dexter: New Blood”, „Dexter: Original Sin” și primul sezon din „Dexter: Resurrection”.

Filme noi și thrillere pentru serile de octombrie

În zona filmelor, „Reminders of Him” poate fi urmărit în exclusivitate pe SkyShowtime din 12 octombrie. Adaptarea romanului lui Colleen Hoover o are în centru pe Kenna, o femeie care se întoarce în orașul natal din Wyoming după șapte ani petrecuți în închisoare. Ea speră să-și reconstruiască viața și să primească șansa de a-și cunoaște fiica, Diem, pe care nu a întâlnit-o niciodată. În distribuție se află Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham și Bradley Whitford.