SkyShowtime în octombrie: noile sezoane Tulsa King și Dexter, plus filmele pregătite de Halloween
Luna octombrie vine cu multe noutăți pe SkyShowtime, de la revenirea unor seriale deja cunoscute până la producții noi și filme pregătite special pentru perioada Halloweenului. Printre cele mai importante premiere se numără noile sezoane din „Tulsa King”, „Dexter: Resurrection” și „Marshals”, dar și „The Five Star Weekend”, serialul cu Jennifer Garner în rol principal.
Programul este completat de noi episoade din „Deadly Ties”, „M.I.A.” și sezonul al doilea din „MobLand”, cu Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren. În zona filmelor apar „Reminders of Him”, adaptarea romanului lui Colleen Hoover, și thrillerul „Hallow Road”, cu Rosamund Pike și Matthew Rhys. Pentru Halloween, platforma aduce în prim-plan titluri precum „Black Phone 2”, „Scream 7”, „The Purge”, „The Thing” și „Scary Movie”.
Serialele care revin pe SkyShowtime în octombrie
Printre primele premiere ale lunii se află sezonul al doilea din „Max & the Midknights”, disponibil integral din 3 octombrie. Serialul de aventură și comedie este plasat într-o lume medievală fantastică și urmărește aventurile lui Max și ale grupului său de prieteni, care încearcă să salveze regatul Byjovia. Primul sezon este deja disponibil, iar sezonul 3 va putea fi urmărit din 24 octombrie.
Pe 9 octombrie începe sezonul al doilea din „Marshals”, cu Luke Grimes în rolul lui Kayce Dutton. După ce părăsește ferma Yellowstone, personajul se alătură unei unități de elită a U.S. Marshals și ajunge să lucreze în Montana, unde trebuie să facă față unei regiuni afectate de violență. Serialul este realizat de producătorii din spatele „Yellowstone”. Episoadele noului sezon vor fi lansate săptămânal, iar primul sezon este deja disponibil pe platformă.
Pe 16 octombrie debutează „The Five Star Weekend”, cu Jennifer Garner în rolul lui Hollis Shaw, o vedetă din zona culinară online a cărei viață aparent perfectă începe să se destrame după o pierdere devastatoare. Hollis își invită trei prietene apropiate, care reprezintă etape diferite din viața ei, la un weekend în Nantucket. Ceea ce trebuia să fie o escapadă se transformă într-o ocazie pentru confruntări, secrete și relații puse la încercare. Serialul este adaptat după bestsellerul New York Times scris de Elin Hilderbrand și le mai are în distribuție pe Regina Hall, Chloë Sevigny, D’Arcy Carden, Gemma Chan și Timothy Olyphant.
„Tulsa King” și „Dexter: Resurrection” au parte de noi sezoane
Fanii „Tulsa King” îl vor revedea pe Sylvester Stallone din 22 octombrie, când debutează sezonul al patrulea. Dwight continuă să-și construiască și să-și protejeze imperiul, însă apar noi adversari, politicieni corupți și probleme personale care îi complică planurile. Episoadele vor fi lansate săptămânal, iar primele trei sezoane sunt deja disponibile pe SkyShowtime.
Tot în octombrie începe și „Avatar: Seven Havens”, un nou serial plasat într-o lume devastată de un cataclism. Povestea urmărește o tânără care controlează elementul pământ și descoperă că este noul Avatar după Korra. În loc să fie privită ca o salvatoare, ea este considerată o amenințare pentru omenire și ajunge să fie vânată atât de oameni, cât și de spirite. Primele două episoade sunt disponibile din 17 octombrie, iar restul vor apărea săptămânal.
Luna se încheie cu revenirea lui Michael C. Hall în „Dexter: Resurrection”. Sezonul al doilea începe pe 31 octombrie și îl găsește pe Dexter Morgan prins între doi criminali, în timp ce Harrison își continuă propria căutare a dreptății. Povestea îi pune din nou pe tată și fiu în centrul unei perioade dificile, iar Brian Cox se alătură distribuției acestui sezon. Pe SkyShowtime sunt disponibile și „Dexter”, „Dexter: New Blood”, „Dexter: Original Sin” și primul sezon din „Dexter: Resurrection”.
Filme noi și thrillere pentru serile de octombrie
În zona filmelor, „Reminders of Him” poate fi urmărit în exclusivitate pe SkyShowtime din 12 octombrie. Adaptarea romanului lui Colleen Hoover o are în centru pe Kenna, o femeie care se întoarce în orașul natal din Wyoming după șapte ani petrecuți în închisoare. Ea speră să-și reconstruiască viața și să primească șansa de a-și cunoaște fiica, Diem, pe care nu a întâlnit-o niciodată. În distribuție se află Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham și Bradley Whitford.
Pentru 30 octombrie este programat „Hallow Road”, un thriller cu Rosamund Pike și Matthew Rhys. Doi părinți primesc în timpul nopții un apel de la fiica lor adolescentă, care le spune că a lovit accidental un pieton. Cei doi pornesc imediat spre locul accidentului, însă drumul se complică atunci când apar informații care amenință să le destrame familia. În plus, încep să suspecteze că nu sunt singurii care se deplasează pe Hallow Road.
Pentru cei care caută filme potrivite perioadei Halloweenului, SkyShowtime are deja disponibile „Black Phone 2”, „The Addams Family”, „The Purge”, „The Thing” din 1982, „Scary Movie” și „Scream 7”. Catalogul include și continuări precum „Addams Family Values”, „The Purge: Anarchy”, „The Purge: Election Year”, „Scary Movie 2” și „Scary Movie 3”. „The Purge” va avea, de asemenea, primele două sezoane disponibile din 13 octombrie.
În paralel, serialele „Deadly Ties” și „M.I.A.” continuă cu episoade noi în fiecare joi, urmând să ajungă la final pe 8, respectiv 15 octombrie. „MobLand”, cu Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren, continuă cu episoade noi în fiecare luni, sezonul al doilea urmând să se încheie pe 23 noiembrie.