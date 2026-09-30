Meta își schimbă tactica pentru ochelarii AI. Fără camere, cu vedete și promisiuni mai mari pentru intimitate

Meta introduce ochelari inteligenți fără cameră

Ray-Ban Audio reprezintă o schimbare față de modelele Meta prezentate până acum. Ochelarii păstrează partea de funcții audio, dar nu au cameră pentru captură video.

Lipsa camerei elimină una dintre cele mai sensibile probleme asociate cu ochelarii inteligenți: posibilitatea ca aceștia să fie folosiți pentru a înregistra persoane fără ca acestea să știe. Modelele Meta dotate cu camere au un LED care semnalează atunci când se face o captură, însă această măsură nu a eliminat discuțiile despre cât de ușor pot fi folosiți ochelarii pentru filmări discrete.

Controversele au crescut pe măsură ce produsele Meta au devenit mai vizibile. Ochelarii inteligenți au fost criticați inclusiv de artiști precum Lorde, iar în anumite spații publice sau private au apărut restricții privind folosirea lor. În Statele Unite și Europa, discuțiile au ajuns inclusiv în zona politică și a vieții private.

În acest context, un model care nu poate filma oferă Meta o variantă de produs care păstrează unele dintre avantajele ochelarilor inteligenți, fără componenta care generează cele mai multe îngrijorări legate de înregistrare.

Private Processing promite mai mult control asupra datelor

Meta a anunțat la Connect și extinderea conceptului „Private Processing” către ochelarii inteligenți, deși funcția nu este încă disponibilă pe aceste dispozitive. Tehnologia fusese prezentată anterior pentru WhatsApp și presupune folosirea unor mecanisme precum criptarea, mascarea adreselor IP și procesarea cererilor AI într-un mediu securizat.

În centrul sistemului se află o „Confidential Virtual Machine”, în interiorul căreia sunt procesate solicitările AI. Meta susține că nu poate accesa cererile și datele din acel spațiu, inclusiv în situația în care compania ar încerca să facă acest lucru.

Pentru proprietarii ochelarilor, un asemenea sistem ar putea conta în special în cazul interacțiunilor cu AI, care presupun trimiterea unor solicitări către infrastructura cloud. Totuși, Meta nu a stabilit încă exact ce funcții de pe ochelari vor beneficia de Private Processing sau când va fi implementat sistemul.