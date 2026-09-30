Meta își schimbă tactica pentru ochelarii AI. Fără camere, cu vedete și promisiuni mai mari pentru intimitate
Meta își extinde în continuare gama de ochelari inteligenți, dar ediția din acest an a evenimentului Connect a venit cu un mesaj diferit față de anii anteriori. Dincolo de noile modele și de colaborările cu nume cunoscute din industria modei și a muzicii, compania a pus mai multă atenție pe două subiecte care au devenit tot mai importante pentru această categorie: intimitatea și felul în care sunt percepuți ochelarii cu AI.
La Connect 2026, Meta a prezentat cea de-a treia generație de Ray-Ban AI Glasses și mai multe modele dezvoltate sub propriul brand. Printre noutăți se află și Ray-Ban Audio, o pereche de ochelari inteligenți fără cameră. Alegerea este relevantă într-un moment în care funcția de filmare a ochelarilor inteligenți a devenit una dintre principalele surse de controverse.
Meta introduce ochelari inteligenți fără cameră
Ray-Ban Audio reprezintă o schimbare față de modelele Meta prezentate până acum. Ochelarii păstrează partea de funcții audio, dar nu au cameră pentru captură video.
Lipsa camerei elimină una dintre cele mai sensibile probleme asociate cu ochelarii inteligenți: posibilitatea ca aceștia să fie folosiți pentru a înregistra persoane fără ca acestea să știe. Modelele Meta dotate cu camere au un LED care semnalează atunci când se face o captură, însă această măsură nu a eliminat discuțiile despre cât de ușor pot fi folosiți ochelarii pentru filmări discrete.
Controversele au crescut pe măsură ce produsele Meta au devenit mai vizibile. Ochelarii inteligenți au fost criticați inclusiv de artiști precum Lorde, iar în anumite spații publice sau private au apărut restricții privind folosirea lor. În Statele Unite și Europa, discuțiile au ajuns inclusiv în zona politică și a vieții private.
În acest context, un model care nu poate filma oferă Meta o variantă de produs care păstrează unele dintre avantajele ochelarilor inteligenți, fără componenta care generează cele mai multe îngrijorări legate de înregistrare.
Private Processing promite mai mult control asupra datelor
Meta a anunțat la Connect și extinderea conceptului „Private Processing” către ochelarii inteligenți, deși funcția nu este încă disponibilă pe aceste dispozitive. Tehnologia fusese prezentată anterior pentru WhatsApp și presupune folosirea unor mecanisme precum criptarea, mascarea adreselor IP și procesarea cererilor AI într-un mediu securizat.
În centrul sistemului se află o „Confidential Virtual Machine”, în interiorul căreia sunt procesate solicitările AI. Meta susține că nu poate accesa cererile și datele din acel spațiu, inclusiv în situația în care compania ar încerca să facă acest lucru.
Pentru proprietarii ochelarilor, un asemenea sistem ar putea conta în special în cazul interacțiunilor cu AI, care presupun trimiterea unor solicitări către infrastructura cloud. Totuși, Meta nu a stabilit încă exact ce funcții de pe ochelari vor beneficia de Private Processing sau când va fi implementat sistemul.
Discuția are loc pe fondul unor controverse anterioare legate de datele colectate în cadrul programelor de antrenare AI ale companiei. Un raport citat de Gizmodo a indicat că persoane angajate de terți pentru Meta au putut vedea materiale sensibile, inclusiv fotografii și videoclipuri nud, în cadrul unui astfel de program.
Kylie Jenner și Lisa apar în campania pentru ochelari
Meta încearcă în același timp să schimbe percepția publică prin modul în care își promovează produsele. Compania a apelat la vedete pentru a prezenta ochelarii inteligenți ca accesorii care pot fi integrate în viața de zi cu zi, scrie Gizmodo.
Kylie Jenner a fost implicată în promovarea modelului Starfire, lansat anterior de Meta. La Connect, compania a continuat această strategie prin colaborarea cu Lisa de la Blackpink, care a participat inclusiv la designul unei noi perechi de ochelari.
Alegerea unor vedete feminine este interesantă și prin prisma controverselor care au însoțit această categorie de produse. Femeile au fost printre persoanele vizate de îngrijorările privind folosirea ochelarilor pentru filmări nedorite sau comportamente intruzive. Asocierea produselor cu figuri publice foarte cunoscute poate contribui la prezentarea lor ca accesorii de lifestyle, nu doar ca dispozitive tehnologice.
Meta încearcă să facă ochelarii AI mai ușor de acceptat
Privită în ansamblu, ediția 2026 a Connect a pus accent nu doar pe extinderea gamei de produse, ci și pe problemele care au apărut odată cu popularitatea lor. Ray-Ban Audio elimină camera, Private Processing promite un nivel suplimentar de protecție a datelor, iar campaniile cu vedete încearcă să facă produsele mai familiare publicului larg.
Meta continuă să investească masiv în această categorie, inclusiv prin dezvoltarea agentului AI Muse și prin integrarea unor funcții tot mai avansate în ochelari. În același timp, compania trebuie să convingă publicul că aceste dispozitive pot fi folosite fără ca problemele legate de filmare și date personale să devină parte permanentă a experienței.
Pentru Meta, provocarea nu mai ține doar de construirea unor ochelari capabili să facă mai multe lucruri. Acceptarea lor depinde și de felul în care oamenii din jurul celui care îi poartă se simt în prezența lor, iar schimbările prezentate la Connect arată că acest aspect a devenit o componentă importantă a strategiei companiei.